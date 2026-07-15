15 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Prime Video, il trailer del documentario su Novak Djokovic: uscita il 20 agosto

La notizia in sintesi

Prime Video pubblica il trailer di Novak Djokovic: Il lupo d’inverno .

pubblica il trailer di . Il documentario sarà disponibile dal 20 agosto in oltre 240 Paesi e territori.

Jason Hehir segue il campione tra allenamenti, tornei, famiglia e riflessioni personali.

segue il campione tra allenamenti, tornei, famiglia e riflessioni personali. Il film ricostruisce la carriera e il lato più complesso di Novak Djokovic.

(Riassunto generato con AI)

Il trailer racconta il lato privato di Djokovic

Prime Video ha diffuso il trailer di Novak Djokovic: Il lupo d’inverno, documentario dedicato al tennista serbo Novak Djokovic, in arrivo il 20 agosto in streaming in oltre 240 Paesi e territori. Il film, diretto da Jason Hehir, seguirà il campione nei principali tornei, durante la preparazione e nella vita familiare, per raccontare ciò che resta fuori dal campo. L’obiettivo dichiarato è mostrare dubbi, sacrifici e la ricerca costante di evoluzione di un atleta ancora impegnato nel circuito professionistico.

Il documentario arriva dopo la sconfitta di Djokovic in semifinale a Wimbledon contro Jannick Sinner, senza presentarla però come un capitolo conclusivo della sua carriera. Djokovic, 39 anni e numero 7 della classifica ATP secondo quanto riportato, resta infatti attivo a 23 anni dall’inizio del percorso professionistico. “Le battaglie più grandi non si sono mai combattute solo sul campo”, ha spiegato il tennista, sottolineando che il racconto riguarda persone, valori e momenti dietro ai risultati.

Record, resistenze e accesso dietro le quinte

La narrazione parte dai campi difficili della Serbia e dalla crescita in un Paese segnato dalla guerra e dalle difficoltà economiche, mentre la famiglia sosteneva la sua ambizione sportiva. Il film ricostruisce anche l’ingresso nel tennis d’élite, quando Djokovic veniva percepito come l’elemento destinato a interrompere la rivalità già mitizzata fra Roger Federer e Rafael Nadal. La sua espressività in campo e il rapporto talvolta conflittuale con il pubblico sono indicati come elementi centrali di un ritratto che non intende limitarsi al palmarès.

I risultati restano tuttavia il perno del contesto: 24 titoli del Grande Slam, oltre 1.100 vittorie in singolare, un oro olimpico e 428 settimane al numero uno mondiale. Le fonti ricordano inoltre che Djokovic ha raggiunto 24 successi in 38 finali Slam e possiede il maggior numero di partecipazioni ai Major nell’Era Open. Il punto analitico del progetto è proprio questa tensione: una grandezza statistica eccezionale accompagnata da una figura pubblica complessa e polarizzante.

Con accesso alla preparazione fisica e mentale, alla casa e alle persone più vicine al giocatore, Hehir propone una lettura dell’atleta come padre, marito, amico e protagonista culturale. Accanto a Djokovic intervengono la moglie Jelena, familiari e figure del tennis quali Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker e Jim Courier. Completano il quadro Mary Carillo, Patrick McEnroe, Howard Bryant, Chris Clarey e Matthew Futterman.

Una carriera ancora aperta

Il titolo Il lupo d’inverno insiste sulla fase matura di una carriera che non viene descritta come terminata. Jason Hehir, già regista di The Last Dance, definisce Djokovic un campione al bivio, ancora impegnato contro avversari spesso molto più giovani. “Il percorso è stato incredibile, ma è ben lontano dall’essere concluso”, afferma Djokovic: il documentario sposta quindi l’attenzione dalla celebrazione del passato alla permanenza della sua competitività.

FAQ

Quando esce Il lupo d’inverno?

Sì, il documentario sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 agosto.

Dove sarà visibile il documentario?

Sì, Prime Video lo distribuirà in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Chi dirige il film su Djokovic?

Sì, la regia è di Jason Hehir, autore anche di The Last Dance.

Quali record di Djokovic cita il documentario?

Sì, vengono citati 24 Slam, oltre 1.100 vittorie in singolare, un oro olimpico e 428 settimane da numero uno.

Su quali fonti si basa questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Cinecittà e ComingSoon.it.