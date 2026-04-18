Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona porta a Cagliari il provocatorio Falsissimo Show

Fabrizio Corona porta il Falsissimo Show all’Aura di Cagliari

Il discusso ex “re dei paparazzi” Fabrizio Corona arriva a Cagliari con il suo Falsissimo Show, sabato 18 aprile all’Aura, sotto il palazzo Cis di viale Bonaria. L’evento, strutturato tra cena e dopocena, rientra nel tour nazionale con cui Corona ripropone sul palco le sue inchieste più controverse, quelle che hanno segnato la carriera dei suoi bersagli e acceso indagini e richieste di rettifica su di lui. L’appuntamento s’inserisce nel filone di spettacoli ibridi tra autobiografia, cronaca giudiziaria e intrattenimento, con cui Corona prova a riconquistare centralità mediatica e a riscrivere la propria narrazione pubblica davanti al pubblico sardo.

In sintesi:

Fabrizio Corona porta il Falsissimo Show all’Aura di Cagliari sabato 18 aprile.

porta il Falsissimo Show all’Aura di Cagliari sabato 18 aprile. Formato cena-spettacolo: incontro ravvicinato con il pubblico tra racconti, video e retroscena.

In scena le inchieste che hanno colpito vip e poteri forti e generato nuove indagini.

L’evento rilancia il dibattito su privacy, informazione e spettacolarizzazione delle inchieste.

Un tour tra inchieste, scandali e mito dell’ex re dei paparazzi

Il Falsissimo Show è il format con cui Fabrizio Corona sta attraversando l’Italia, trasformando la sua storia giudiziaria e mediatica in racconto teatrale. Sul palco, Corona ripercorre le inchieste che hanno travolto personaggi famosi, società sportive, manager e volti televisivi, presentandole come dossier e “verità scomode” emerse dal suo lavoro d’indagine extra-giornalistico.

Secondo la sua narrazione, lo spettacolo svela dinamiche di potere, ricatti, costruzione dell’immagine e uso dei media, mostrando come la macchina del gossip possa diventare arma di pressione pubblica. Allo stesso tempo, però, queste stesse inchieste gli sono valse nuovi fascicoli in procura, denunce, querele e richieste di rettifica, alimentando il paradosso di un personaggio che vive sul confine tra cronaca, spettacolo e tribunale.

La tappa di Cagliari all’Aura, locale noto per eventi mondani e serate tematiche, punta su una formula totale: cena, spettacolo, dopocena e possibilità di interazione diretta con Corona, in un contesto che mescola curiosità morbosa, interesse informativo e culto del personaggio.

Cagliari e il laboratorio social del nuovo spettacolo-inchiesta

L’arrivo del Falsissimo Show a Cagliari rappresenta un test significativo per misurare quanto il pubblico sia ancora disposto a seguire la narrazione di Fabrizio Corona oltre le aule di tribunale. Il format, infatti, funziona anche come laboratorio social: contenuti, frasi e clip estratte dallo spettacolo vengono rilanciate online, alimentando discussioni e polarizzazioni.

Se la serata all’Aura avrà forte risonanza sui media locali e nazionali, è probabile che ulteriori date del tour puntino su città di medie dimensioni, dove l’evento può diventare catalizzatore di attenzione e dibattito su etica dell’informazione, diritto di cronaca e rappresentazione della privacy nel tempo dei social.

FAQ

Quando si svolge il Falsissimo Show di Fabrizio Corona a Cagliari?

Si svolge sabato 18 aprile, in serata, presso il locale Aura di viale Bonaria, sotto il palazzo Cis.

Dove si trova l’Aura che ospita Fabrizio Corona a Cagliari?

Si trova a Cagliari, in viale Bonaria, all’interno del complesso sotto il palazzo Cis, area centrale e facilmente raggiungibile.

Che cosa prevede il format Falsissimo Show di Fabrizio Corona?

Prevede una cena-spettacolo con racconti, video, retroscena sulle sue inchieste, seguita da dopocena con interazione col pubblico.

Perché il Falsissimo Show di Fabrizio Corona è considerato controverso?

È considerato controverso perché ripropone in scena inchieste che hanno generato indagini, querele, richieste di rettifica e forti reazioni mediatiche.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fabrizio Corona?

Sono fonti derivate da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.