Home / SPETTACOLI & CINEMA / Bloodborne e Resident Evil diventano film horror annunciati al CinemaCon

Sony al CinemaCon 2026 punta sui film tratti da videogiochi

Al CinemaCon 2026 di Las Vegas, nella notte tra il 13 e il 14 aprile, Sony Pictures ha svelato la nuova strategia di adattamenti da videogiochi, sviluppata in sinergia con PlayStation Productions.

Al centro: un film animato per adulti tratto da Bloodborne, il nuovo horror basato su Resident Evil Zero e aggiornamenti su Helldivers, Legend of Zelda, Jumanji 4 e sull’universo cinematografico di Spider-Man.

Le novità confermano perché Sony stia investendo con decisione sul transmedia: i franchise videoludici sono oggi tra i marchi più riconoscibili e redditizi dell’intrattenimento globale.

In sintesi:

Confermato un film animato per adulti tratto da Bloodborne prodotto da JackSepticEye .

prodotto da . Prima clip del nuovo Resident Evil Zero diretto da Zach Cregger , al cinema dal 18 settembre 2026.

diretto da , al cinema dal 18 settembre 2026. In arrivo i film da Helldivers e Legend of Zelda , con riprese già concluse per quest’ultimo.

e , con riprese già concluse per quest’ultimo. Nuove immagini per Beyond The Spider-Verse e Spider-Man Brand New Day con Tom Holland.

Bloodborne, Resident Evil e gli altri progetti: cosa cambia per Sony

La novità più significativa è l’adattamento animato di Bloodborne, annunciato dal presidente Sanford Panitch. Il film sarà un’animazione per adulti, fedele al tono cupo del gioco FromSoftware, e sarà prodotto dal content creator irlandese Seán “JackSepticEye” McLoughlin.

Videogiocatore con centinaia di ore sul titolo, McLoughlin ha promesso: “Farò tutto ciò che è in mio potere per rendere questa la migliore trasposizione cinematografica di Bloodborne possibile”, sottolineando la responsabilità verso una fanbase tra le più esigenti.

La trama seguirà un misterioso viaggiatore nella città gotica infestata, cercando di tradurre in cinema la narrazione frammentata e allusiva tipica di FromSoftware, una delle principali sfide autoriali del progetto.

Sul fronte live action, Zach Cregger ha presentato la prima clip del nuovo film ispirato a Resident Evil Zero, pensato come porta d’ingresso autonoma al franchise.

Nel film, il protagonista interpretato da Austin Abrams si imbatte in una casa isolata in un campo innevato, preludio a mutazioni mostruose e alla corsa in una strada deserta assediata da zombie.

Nel cast figurano anche Paul Walter Hauser, Zach Cherry e Kali Reis, a conferma dell’ambizione di rilanciare il marchio dopo il reboot del 2021 e la breve parentesi seriale su Netflix.

Justin Lin ha poi confermato che la pre-produzione di Helldivers, con protagonista Jason Momoa, inizierà entro poche settimane, mentre le riprese del live action di Legend of Zelda sono già concluse, con uscita fissata al 7 maggio 2027.

Nel filone “videogame nel mondo reale” rientra anche Jumanji 4.

Per l’universo di Spider-Man, Sony ha mostrato nuove immagini di Beyond The Spider-Verse (nei cinema dal 18 giugno 2027) e una clip inedita di Spider-Man Brand New Day, nuovo capitolo MCU con Tom Holland, da lui definito il film più maturo ed emotivo della saga.

Perché l’offensiva Sony sui videogiochi cambierà cinema e streaming

La linea presentata al CinemaCon 2026 conferma una tendenza strutturale: per Sony, le IP videoludiche di PlayStation e i franchise collegati sono il centro di un ecosistema integrato fra sale, streaming e gaming.

Progetti come Bloodborne animato e Resident Evil Zero mostrano due direzioni complementari: da un lato l’animazione adulta come spazio autoriale, dall’altro l’horror mainstream ad alto budget.

Se i risultati al botteghino confermeranno il potenziale di queste proprietà intellettuali, è probabile un’accelerazione di ulteriori adattamenti da catalogo PlayStation, con effetti diretti sulla concorrenza tra major per il controllo delle grandi saghe transmediali.

FAQ

Quando esce il nuovo film di Resident Evil Zero al cinema?

Ufficialmente l’uscita è fissata per il 18 settembre 2026, con distribuzione globale curata da Sony Pictures e forte campagna marketing.

Il film animato di Bloodborne sarà adatto anche ai più giovani?

No, il film è concepito come animazione per adulti, con toni horror, temi maturi e probabile classificazione vietata ai minori.

Legend of Zelda live action ha già una data di uscita definita?

Sì, le riprese sono concluse e la data ufficiale comunicata da Sony è il 7 maggio 2027 a livello internazionale.

Spider-Man Brand New Day sarà collegato ai film precedenti con Tom Holland?

Sì, il film prosegue l’arco narrativo di Tom Holland, ma punta su toni più maturi e conseguenze emotive più marcate.

Quali sono le principali fonti utilizzate per queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.