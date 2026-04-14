Home / INTERNET / Booking.com sotto attacco informatico avvisa i clienti e chiarisce l’entità della violazione dei dati

Attacco hacker a Booking.com, cosa è successo e perché conta

Lunedì, il colosso delle prenotazioni online Booking.com, con sede ad Amsterdam, ha confermato un attacco informatico che ha esposto dati personali di alcuni clienti nel mondo.

Secondo quanto riportato dal Guardian e da siti specializzati statunitensi, criminali informatici avrebbero avuto accesso non autorizzato a informazioni di prenotazione, tra cui nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli dei soggiorni.

L’azienda parla di “attività sospette” da parte di terze parti non autorizzate e assicura di aver già adottato misure di contenimento, compreso l’aggiornamento dei codici Pin e l’invio di avvisi mirati ai clienti interessati.

Booking.com, che collega ogni giorno milioni di viaggiatori a oltre 30 milioni di strutture ricettive, non ha comunicato il numero delle persone coinvolte, ma ha garantito che i dati finanziari non risultano compromessi. Il caso riaccende il tema della sicurezza dei dati nel turismo digitale.

In sintesi:

Attacco hacker a Booking.com , compromesse alcune informazioni di prenotazione di clienti globali.

, compromesse alcune informazioni di prenotazione di clienti globali. L’azienda segnala accesso a nomi, email, indirizzi e numeri di telefono, ma non ai dati finanziari.

Aggiornati i codici Pin interessati e inviate email di notifica ai clienti potenzialmente colpiti.

Il caso rilancia l’urgenza di protezione dei dati personali nel settore travel online.

Dati esposti, reazione di Booking.com e rischi per gli utenti

Nel messaggio inviato ai clienti interessati, Booking.com spiega che gli hacker potrebbero aver visualizzato “alcune informazioni di prenotazione” relative a soggiorni già effettuati.

Secondo l’azienda, i dati potenzialmente accessibili includono nomi e dettagli della prenotazione, indirizzi e-mail, indirizzi postali, numeri di telefono e qualsiasi informazione condivisa con la struttura ricettiva tramite la piattaforma.

Un portavoce ha precisato al Guardian che, allo stato delle indagini, “non c’è stato accesso alle informazioni finanziarie”, un elemento chiave per ridurre il rischio di frodi dirette su carte di pagamento.

La società ha dichiarato di aver individuato “attività sospette” da parte di terze parti non autorizzate, intervenendo con misure tecniche per contenere la violazione e aggiornare i codici Pin associati alle prenotazioni interessate.

Pur senza indicare il numero esatto delle persone coinvolte, l’episodio è significativo, vista la scala globale di Booking.com e il valore dei dati personali nel mercato nero digitale.

Il rischio principale per gli utenti, in questa fase, riguarda possibili campagne di phishing mirato basate su informazioni reali di viaggio e soggiorno, in grado di rendere più credibili email e messaggi truffaldini.

Cosa aspettarsi ora e come difendere i propri dati di viaggio

Nei prossimi giorni è plausibile un’intensificazione dei controlli interni di Booking.com e, a livello europeo, verifiche delle autorità competenti in materia di protezione dati.

Per gli utenti, l’attenzione dovrà concentrarsi su email e messaggi che citano prenotazioni passate, richiedendo pagamenti, invio di documenti o credenziali: segnali tipici di phishing avanzato.

In prospettiva, l’episodio potrebbe accelerare ulteriori investimenti in sicurezza da parte delle piattaforme travel e una maggiore trasparenza sulle modalità di gestione delle violazioni.

Per ridurre l’esposizione, è consigliabile limitare nelle note di prenotazione informazioni particolarmente sensibili, utilizzare password robuste e differenziate e attivare, dove disponibile, l’autenticazione a due fattori. Il turismo digitale continuerà a crescere, ma la fiducia passerà sempre più dalla capacità dei grandi operatori di proteggere in modo proattivo i dati personali dei viaggiatori.

FAQ

Quali dati dei clienti Booking.com potrebbero essere stati esposti?

Sono potenzialmente stati esposti nomi, email, indirizzi, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni, inclusi i contenuti condivisi con le strutture ricettive.

I dati delle carte di credito dei clienti Booking.com sono stati violati?

No, Booking.com ha dichiarato espressamente che, in base alle verifiche attuali, non risultano accessi non autorizzati alle informazioni finanziarie dei clienti.

Cosa devono fare subito i clienti che usano Booking.com?

È consigliabile ignorare email sospette sulle prenotazioni, non cliccare link non verificati, aggiornare la password Booking.com e monitorare eventuali accessi anomali all’account.

Come riconoscere possibili email di phishing legate a Booking.com?

Diffidare di messaggi che chiedono pagamenti urgenti, dati della carta o documenti, controllare sempre mittente, URL e verificare l’accesso solo via sito ufficiale.

Qual è la fonte delle informazioni su questo attacco a Booking.com?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.