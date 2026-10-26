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Rowenta Air KeraStraight asciuga e liscia con aria e piastre riscaldate

Rowenta Air KeraStraight asciuga e liscia con aria e piastre riscaldate

26 Ottobre 2026

26 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Rowenta Air KeraStraight asciuga e liscia con aria e piastre riscaldate

La notizia in sintesi

  • Rowenta presenta Air KeraStraight, una piastra che combina asciugatura e lisciatura con aria e piastre riscaldate.
  • Le modalità Wet e Dry prevedono temperature differenti, comprese complessivamente tra 80°C e 210°C.
  • La conservazione della cheratina dichiarata dall’azienda si riferisce a test di laboratorio su ciocche di capelli.
  • Il prezzo consigliato è di 174,99 euro; il dispositivo pesa 390 grammi senza cavo.

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Rowenta ha presentato il 22 ottobre 2026 Air KeraStraight, un apparecchio per capelli che riunisce asciugatura e lisciatura attraverso un flusso d’aria direzionato e piastre riscaldate. Il modello, proposto a un prezzo consigliato di 174,99 euro, permette di lavorare sia sui capelli bagnati sia su quelli asciutti, con modalità e temperature distinte. La proposta punta a concentrare nello stesso dispositivo le diverse fasi della messa in piega.

Il funzionamento della Air KeraStraight si basa sulla tecnologia denominata Air Keratin. Il sistema abbina un rivestimento in cheratina al controllo del calore e al passaggio dell’aria. Secondo le specifiche indicate da Rowenta, la temperatura viene controllata fino a 1000 volte al secondo, mentre il motore digitale produce un flusso che può raggiungere i 160 chilometri orari.

Come cambiano asciugatura e lisciatura

L’utilizzo sui capelli bagnati avviene attraverso la modalità Wet. La sequenza descritta dal produttore comincia con le piastre chiuse per l’asciugatura iniziale; successivamente, mantenendo la stessa modalità ma aprendo le piastre, il dispositivo consente di asciugare e lisciare contemporaneamente. In questa configurazione, le temperature delle piastre sono comprese tra 80°C e 140°C.

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La modalità Dry è invece destinata alla rifinitura sui capelli asciutti. In questo caso l’intervallo termico sale da 150°C a 210°C. La distinzione tra le due modalità riguarda quindi sia la fase della piega sia il calore impiegato: le impostazioni previste per il trattamento dei capelli bagnati non coincidono con quelle disponibili per il passaggio finale.

Nel complesso, l’apparecchio offre tre velocità, quattro regolazioni del flusso d’aria e sei livelli di temperatura delle piastre. L’intervallo totale va da 80°C a 210°C, ma la scelta effettiva dipende dalla modalità selezionata. Le regolazioni permettono dunque di modificare separatamente diversi parametri della lavorazione, entro i limiti previsti per Wet e Dry.

Le dichiarazioni sulla cheratina e i test

Rowenta afferma che la tecnologia Air Keratin aiuta a preservare il 100% della cheratina. Il dato è associato a prove di laboratorio effettuate nel maggio 2026 su ciocche di capelli: per quelli asciutti la temperatura utilizzata è stata di 180°C, mentre sui capelli bagnati i test sono stati condotti a 80°C e 140°C. Il risultato dichiarato va quindi letto in relazione a queste specifiche condizioni di prova, non come un dato riferito indistintamente a tutte le impostazioni disponibili.

È presente anche un generatore ionico che, secondo l’azienda, rilascia milioni di ioni per contrastare crespo ed elettricità statica. Le indicazioni relative a morbidezza e luminosità sono accompagnate da un confronto con l’asciugatura all’aria: la valutazione citata ha coinvolto 30 donne in Francia dopo un mese di utilizzo del dispositivo. Si tratta di un riferimento distinto dalle prove di laboratorio sulla cheratina, con un diverso oggetto di valutazione.

Peso e prezzo consigliato

Il dispositivo pesa 390 grammi, escludendo il cavo. È un dettaglio da tenere separato dal peso complessivo dell’apparecchio durante il trasporto, poiché il valore fornito riguarda soltanto il corpo del prodotto.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 174,99 euro. La pagina del prodotto sul sito Rowenta raccoglie le informazioni sul modello. La caratteristica centrale della proposta resta l’integrazione di aria e piastre: un unico apparecchio per passare dall’asciugatura alla rifinitura, mantenendo però impostazioni termiche diverse per ciascuna fase.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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