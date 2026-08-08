Lavoro all’estero, confronto tra stipendi e tutele: calano gli espatri italiani

8 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Fondazione studi consulenti del lavoro confronta salari e tutele in nove Paesi europei.

confronta salari e tutele in nove Paesi europei. Il cedolino non basta: contano tredicesima, Tfr, malattia e maternità.

Gli espatri dall’ Italia sono scesi a 109 mila nel 2025.

sono scesi a 109 mila nel 2025. Per i giovani, costo della vita e benefit restano criticità all’estero.

( Riassunto generato con AI)

Retribuzioni europee, il confronto oltre lo stipendio

Fondazione studi consulenti del lavoro ha pubblicato nelle ultime ore l’approfondimento Analisi retributiva: disciplina italiana a confronto con altri Stati comunitari, dedicato al confronto fra il sistema italiano e quelli di Grecia, Irlanda e Olanda. Lo studio, che amplia la precedente panoramica su Francia, Germania, Spagna, Romania e Svezia, punta a offrire criteri più completi per chi valuta una carriera all’estero.

Il punto centrale è che la convenienza economica non può essere misurata soltanto dalla paga mensile. Nel modello italiano incidono mensilità aggiuntive, Trattamento di fine rapporto, protezioni per malattia e maternità, indennità e welfare negoziati attraverso la contrattazione collettiva.

Il tema è rilevante mentre gli ultimi dati Istat segnalano una riduzione degli espatri: dagli oltre 140 mila del 2024 a 109 mila nel 2025. Nello stesso biennio, i rientri hanno mantenuto una quota superiore a 50 mila persone l’anno.

Il valore di tutele, contratti e costo della vita

L’analisi della Fondazione studi consulenti del lavoro descrive la contrattazione collettiva italiana come l’asse di un sistema di protezione generalmente più articolato rispetto agli ordinamenti fondati soprattutto sul salario minimo legale. Il confronto non sostiene che un Paese sia automaticamente più conveniente di un altro: invita invece a valutare l’intero trattamento economico.

In questa prospettiva, il decreto 1° maggio ha introdotto il Trattamento Economico Complessivo, o Tec, superando per legge il solo concetto di retribuzione oraria. Tredicesima e Tfr sono diritti generalizzati in Italia, mentre i contratti collettivi possono aggiungere ulteriori mensilità, indennità e strumenti di welfare.

Un esempio arriva dal contratto dei metalmeccanici, fra i più diffusi in Europa: per il livello C3 la retribuzione indicata supera 31 mila euro in Italia, sfiora 22 mila in Spagna e raggiunge 46 mila in Germania. La distanza nominale, tuttavia, va letta insieme al costo della vita, che incide sul potere d’acquisto effettivo.

La ricerca 2025 Giovani all’estero: tra opportunità di lavoro e voglia di crescita individua Germania e Spagna fra le mete più scelte dai giovani. Il 65% degli intervistati con esperienza oltreconfine considera il costo della vita un elemento negativo, mentre emergono insoddisfazioni anche su benefit, previdenza e polizze assicurative.

Una scelta professionale da valutare nel complesso

Il calo degli espatri non elimina l’attrattiva del lavoro estero, ma rende più necessario un confronto concreto tra reddito disponibile e protezioni contrattuali. Per lavoratori e giovani, l’indicazione che emerge è verificare non solo la Ral o lo stipendio netto, ma anche mensilità aggiuntive, welfare, previdenza, assicurazioni e spese quotidiane.

Il Tec può rafforzare questa lettura in Italia, perché riconduce il valore del lavoro a una somma di voci e garanzie. La comparazione europea resta quindi utile soprattutto come strumento di valutazione individuale, non come classifica basata sul solo cedolino.

FAQ

Quali Paesi esamina il nuovo studio?

Sì, l’aggiornamento analizza Grecia, Irlanda e Olanda, integrando i confronti già svolti su altri sei Paesi europei.

Perché lo stipendio mensile non basta?

Perché tredicesima, Tfr, malattia, maternità, indennità e welfare possono modificare sensibilmente il valore complessivo della retribuzione.

Quanti italiani sono espatriati nel 2025?

Sono 109 mila, secondo gli ultimi dati Istat riportati dall’analisi, in calo rispetto agli oltre 140 mila del 2024.

Quanto guadagna un metalmeccanico C3 in Italia?

Supera 31 mila euro, contro quasi 22 mila in Spagna e 46 mila in Germania, secondo la comparazione citata.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Leggo.