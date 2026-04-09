Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici Serale, svelati i tre al ballottaggio e caos in studio

Amici 23 Serale: cosa è successo nella quarta puntata registrata

La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata giovedì 9 aprile negli studi di Roma, andrà in onda sabato 11 in prima serata su Canale 5.

Protagonisti gli allievi delle squadre guidate da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, impegnati in tre manche serrate tra canto e ballo.

La serata, arricchita dagli ospiti J‑Ax, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, ha prodotto un ballottaggio finale a tre (Alessio, Caterina e Alex) che determinerà una nuova eliminazione, elemento chiave nell’equilibrio tecnico e televisivo di questa edizione.

In sintesi:

Tre manche serrate tra squadre Zerbi‑Celentano, Emanuel Lo‑Pettinelli e Cuccarini‑Peparini

Ballottaggio finale per Alessio, Caterina e Alex: esito in onda sabato

Ospiti di puntata: J‑Ax, Orietta Berti e l’attore Pierpaolo Spollon

Nuove tensioni tra professori e centralità scenica di Mattia Zenzola

Manche, esibizioni e dinamiche tra squadre e professori

Nella prima manche la squadra Zerbi‑Celentano supera il team Emanuel Lo‑Pettinelli. Il guanto di sfida ideato da Alessandra Celentano tra Nicola e Alessio, su un mix di stili, premia Nicola e genera contestazioni sull’equità della prova, respinte dalla maestra: per lei, *«sono stati toccati tutti gli stili, le lamentele non hanno fondamento»*.

Nel canto, Gard batte Caterina presentando un inedito, mentre Emiliano supera Kiara. Al ballottaggio di manche finiscono Gard e Alessio: si salva Gard, Alessio scivola al ballottaggio finale.

Seconda manche: ancora “Zerbi‑Cele” contro Cuccarini‑Peparini, con vittoria di queste ultime. Angie prevale su Elena (da Per Elisa a Mi sei scoppiato dentro al cuore), mentre la sfida tra Riccardo e Alex termina in parità e viene annullata. Al ballottaggio vanno Caterina, Emiliano ed Elena: si salvano Emiliano ed Elena, Caterina approda al ballottaggio finale.

Terza manche ancora tra “Zerbi‑Cele” e “Cuccarini‑Peparini”, ma con esito ribaltato: vincono Zerbi e Celentano. Nel guanto latino Alex batte Emiliano, pur tra numerosi complimenti a quest’ultimo. Elena poi vince su Alex con *Mariposa*. Al ballottaggio di manche si confrontano Alex e Lorenzo: Lorenzo convince con *Tu vuò fa l’americano* al pianoforte, Alex finisce al ballottaggio finale.

Ballottaggio finale, curiosità di puntata e prospettive

Il ballottaggio decisivo coinvolge quindi Alessio, Caterina e Alex. Alessio danza su *90 minuti* insieme a Samu Segreto, Alex interpreta *Arrogante*, Caterina canta *Take My Breath Away*. Il nome dell’eliminato verrà svelato solo in onda, scelta che mantiene alta la suspense anche su Google Discover e nelle ricerche successive alla puntata.

Spazio anche all’intrattenimento con “Password”, gioco guidato da Alessandro Cattelan: il team Amadeus‑Orietta Berti batte la coppia Anna Pettinelli‑Pierpaolo Spollon, costretta alla penitenza. Rudy Zerbi coglie l’occasione per lanciare un uovo sulla Pettinelli, che replica senza centrare il collega.

Tra le curiosità, l’immagine provocatoria delle “due lupe” con parrucche bionde mostrata da Zerbi e Celentano in riferimento a Veronica Peparini e Lorella Cuccarini; il premio Enel assegnato ad Alex; l’impiego massiccio di Mattia Zenzola nei numeri latini; l’entusiasmo di Gigi D’Alessio per Angie, omaggiata da una standing ovation, mentre Elena viene definita dal giudice *«una leonessa»*.

FAQ

Quando andrà in onda la quarta puntata serale di Amici?

Andrà in onda sabato 11, in prima serata su Canale 5, dopo la registrazione del 9 aprile a Roma.

Chi sono gli allievi al ballottaggio finale del Serale?

Sono ufficialmente al ballottaggio finale Alessio, Caterina e Alex; uno di loro verrà eliminato in diretta televisiva.

Quali ospiti hanno partecipato alla quarta puntata di Amici?

Hanno presenziato come ospiti musicali e televisivi J‑Ax, Orietta Berti, l’attore Pierpaolo Spollon e il conduttore Alessandro Cattelan col gioco “Password”.

Chi ha vinto il gioco Password condotto da Alessandro Cattelan?

Ha vinto il team formato da Amadeus e Orietta Berti; la coppia Anna Pettinelli‑Pierpaolo Spollon ha invece affrontato la penitenza finale.

Quali sono le fonti delle anticipazioni sul Serale di Amici?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.