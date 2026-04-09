michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Amici Serale, svelati i tre al ballottaggio e caos in studio

Amici Serale, svelati i tre al ballottaggio e caos in studio

Amici 23 Serale: cosa è successo nella quarta puntata registrata

La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata giovedì 9 aprile negli studi di Roma, andrà in onda sabato 11 in prima serata su Canale 5.

Protagonisti gli allievi delle squadre guidate da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, impegnati in tre manche serrate tra canto e ballo.

La serata, arricchita dagli ospiti J‑Ax, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, ha prodotto un ballottaggio finale a tre (Alessio, Caterina e Alex) che determinerà una nuova eliminazione, elemento chiave nell’equilibrio tecnico e televisivo di questa edizione.

In sintesi:

  • Tre manche serrate tra squadre Zerbi‑Celentano, Emanuel Lo‑Pettinelli e Cuccarini‑Peparini
  • Ballottaggio finale per Alessio, Caterina e Alex: esito in onda sabato
  • Ospiti di puntata: J‑Ax, Orietta Berti e l’attore Pierpaolo Spollon
  • Nuove tensioni tra professori e centralità scenica di Mattia Zenzola

Manche, esibizioni e dinamiche tra squadre e professori

Nella prima manche la squadra Zerbi‑Celentano supera il team Emanuel Lo‑Pettinelli. Il guanto di sfida ideato da Alessandra Celentano tra Nicola e Alessio, su un mix di stili, premia Nicola e genera contestazioni sull’equità della prova, respinte dalla maestra: per lei, *«sono stati toccati tutti gli stili, le lamentele non hanno fondamento»*.

Nel canto, Gard batte Caterina presentando un inedito, mentre Emiliano supera Kiara. Al ballottaggio di manche finiscono Gard e Alessio: si salva Gard, Alessio scivola al ballottaggio finale.

Seconda manche: ancora “Zerbi‑Cele” contro Cuccarini‑Peparini, con vittoria di queste ultime. Angie prevale su Elena (da Per Elisa a Mi sei scoppiato dentro al cuore), mentre la sfida tra Riccardo e Alex termina in parità e viene annullata. Al ballottaggio vanno Caterina, Emiliano ed Elena: si salvano Emiliano ed Elena, Caterina approda al ballottaggio finale.

Terza manche ancora tra “Zerbi‑Cele” e “Cuccarini‑Peparini”, ma con esito ribaltato: vincono Zerbi e Celentano. Nel guanto latino Alex batte Emiliano, pur tra numerosi complimenti a quest’ultimo. Elena poi vince su Alex con *Mariposa*. Al ballottaggio di manche si confrontano Alex e Lorenzo: Lorenzo convince con *Tu vuò fa l’americano* al pianoforte, Alex finisce al ballottaggio finale.

Ballottaggio finale, curiosità di puntata e prospettive

Il ballottaggio decisivo coinvolge quindi Alessio, Caterina e Alex. Alessio danza su *90 minuti* insieme a Samu Segreto, Alex interpreta *Arrogante*, Caterina canta *Take My Breath Away*. Il nome dell’eliminato verrà svelato solo in onda, scelta che mantiene alta la suspense anche su Google Discover e nelle ricerche successive alla puntata.

Spazio anche all’intrattenimento con “Password”, gioco guidato da Alessandro Cattelan: il team Amadeus‑Orietta Berti batte la coppia Anna Pettinelli‑Pierpaolo Spollon, costretta alla penitenza. Rudy Zerbi coglie l’occasione per lanciare un uovo sulla Pettinelli, che replica senza centrare il collega.

Tra le curiosità, l’immagine provocatoria delle “due lupe” con parrucche bionde mostrata da Zerbi e Celentano in riferimento a Veronica Peparini e Lorella Cuccarini; il premio Enel assegnato ad Alex; l’impiego massiccio di Mattia Zenzola nei numeri latini; l’entusiasmo di Gigi D’Alessio per Angie, omaggiata da una standing ovation, mentre Elena viene definita dal giudice *«una leonessa»*.

FAQ

Quando andrà in onda la quarta puntata serale di Amici?

Andrà in onda sabato 11, in prima serata su Canale 5, dopo la registrazione del 9 aprile a Roma.

Chi sono gli allievi al ballottaggio finale del Serale?

Sono ufficialmente al ballottaggio finale Alessio, Caterina e Alex; uno di loro verrà eliminato in diretta televisiva.

Quali ospiti hanno partecipato alla quarta puntata di Amici?

Hanno presenziato come ospiti musicali e televisivi J‑Ax, Orietta Berti, l’attore Pierpaolo Spollon e il conduttore Alessandro Cattelan col gioco “Password”.

Chi ha vinto il gioco Password condotto da Alessandro Cattelan?

Ha vinto il team formato da Amadeus e Orietta Berti; la coppia Anna Pettinelli‑Pierpaolo Spollon ha invece affrontato la penitenza finale.

Quali sono le fonti delle anticipazioni sul Serale di Amici?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache