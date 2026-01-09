Madonna svela il retroscena con Dolce e Gabbana su La Bambola: la scelta che nessuno si aspettava

Motivi della scelta di La bambola

Madonna ha indicato La Bambola come brano ideale per lo spot di The One, dopo aver valutato diverse opzioni in studio. La scelta è maturata insieme a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, convergendo su una ballata capace di unire impatto pop ed emozione immediata.

Fin dall’infanzia, la cantante ha ascoltato il pezzo reso celebre da Patty Pravo, riconoscendone la forza simbolica: un inno all’autodeterminazione femminile e una frattura con gli stereotipi dell’epoca. Questa coerenza tematica con l’immaginario dello spot ha pesato nella decisione finale.

La registrazione è avvenuta con rapidità, segno di un’intuizione chiara e condivisa. La preferenza per La Bambola risponde anche alla tradizione dell’artista di alternare pop e ballate, sfruttando una melodia riconoscibile per veicolare un messaggio contemporaneo. Due elementi chiave: memoria culturale e immediatezza narrativa.

FAQ

  • Perché è stata scelta La Bambola? Per la sua valenza di inno femminile e la coerenza con l’estetica di The One.
  • Chi ha deciso il brano finale? Scelta condivisa tra Madonna, Domenico Dolce e Stefano Gabbana.
  • La canzone è stata registrata rapidamente? Sì, l’incisione è avvenuta quasi subito dopo le prove.
  • Quali altri brani sono stati valutati? Sono stati ascoltati più pezzi; non sono stati confermati titoli definitivi.
  • Che ruolo ha la componente ballata? Riflette l’abitudine di Madonna di affiancare al pop brani più intimi.
  • Che valore simbolico ha La Bambola? Rappresenta rottura degli stereotipi e autodeterminazione femminile.

Legame tra Madonna e Dolce & Gabbana

Madonna definisce Domenico Dolce e Stefano Gabbana “come fratelli”, un rapporto nato quando erano giovani creativi intenzionati a superare confini e norme sociali. La collaborazione per The One è l’estensione naturale di una storia professionale e personale consolidata.

I due stilisti, intervistati dal Corriere della Sera, parlano di un’amicizia di lunga data e di una fiducia reciproca che ha reso spontanea la scelta della popstar come volto del rilancio. “È l’unica vera popstar”, affermano, sottolineando un codice estetico condiviso e una visione comune della provocazione come linguaggio.

Nello spot, Madonna ha gestito in autonomia immagine e styling, selezionando gli abiti e il co‑protagonista Alberto Guerra, amico personale. L’assetto creativo centralizzato sulla cantante ha garantito coerenza narrativa e controllo dell’identità visiva, in linea con la storia del trio e con la loro abitudine a operare senza intermediari.

Impatto mediatico e strategia per The One

La cover di La Bambola per The One ha catalizzato l’attenzione oltre i canali moda: quotidiani, radio, social e talk televisivi hanno amplificato il dibattito, includendo anche critiche in due programmi Rai. La polarizzazione ha aumentato la reach organica, trasformando lo spot in un evento culturale più che commerciale.

La strategia ha puntato su riconoscibilità immediata e controllo creativo: Madonna ha orchestrato styling e casting, con Alberto Guerra nel ruolo di coprotagonista, assicurando un racconto coerente con la propria identità e con il posizionamento premium del profumo.

L’uso di un classico italiano reinterpretrato da un’icona globale ha generato un ponte intergenerazionale e cross‑market, utile al rilancio del brand. L’eco internazionale, sostenuta dalle interviste su Vogue e dalle dichiarazioni di Dolce & Gabbana, ha consolidato l’associazione tra fragranza, heritage e empowerment femminile, favorendo conversazioni ad alta intensità sui media generalisti e di settore.

FAQ

  • Qual è l’obiettivo della campagna The One? Rilanciare la fragranza unendo heritage italiano e appeal globale.
  • Perché puntare su La Bambola? Per la forte riconoscibilità e il messaggio di autodeterminazione femminile.
  • Che ruolo ha la gestione creativa di Madonna? Ha garantito coerenza narrativa e impatto visivo controllato.
  • Qual è stato il riscontro mediatico? Ampia copertura su stampa, radio, social e talk TV, con dibattito polarizzato.
  • Perché inserire Alberto Guerra nello spot? Scelta coerente con il casting voluto da Madonna per rafforzare la storyline.
  • Come si posiziona The One dopo lo spot? Come prodotto premium legato a tradizione, icona pop e empowerment.

