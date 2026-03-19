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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Carta stagnola sulle chiavi dell’auto, il metodo pratico per limitare i furti elettronici

Carta stagnola sulle chiavi dell’auto, il metodo pratico per limitare i furti elettronici

Furti d’auto keyless: perché la carta stagnola è tornata utile

I furti d’auto con sistemi keyless stanno aumentando in Italia e in Europa, sfruttando vulnerabilità elettroniche dei telecomandi. Ladri tecnologicamente attrezzati, spesso in coppia, colpiscono soprattutto veicoli parcheggiati vicino alle abitazioni, a qualsiasi ora.
Il motivo è chiaro: i sistemi di apertura senza chiave comunicano via radio e il segnale può essere intercettato, amplificato e replicato a distanza, senza effrazione visibile.
Per contrastare questo rischio, molti automobilisti stanno adottando contromisure semplici e low-cost, come avvolgere le chiavi nella carta stagnola, trasformandole in una piccola gabbia di Faraday domestica.

In sintesi:

  • Aumentano i furti d’auto con sistemi di accesso e avviamento keyless.
  • L’attacco a relè replica il segnale della chiave anche se è in casa.
  • La carta stagnola crea una gabbia di Faraday che schermal il telecomando.
  • La difesa più efficace unisce schermatura elettronica e deterrenti fisici.

Come funziona l’attacco elettronico alle chiavi keyless

I sistemi keyless usano onde radio a bassa frequenza per dialogare tra chiave e veicolo, consentendo apertura e avviamento senza inserire il telecomando.
Questa comodità ha aperto la strada all’attacco a relè: due ladri utilizzano dispositivi che captano e amplificano il segnale della chiave anche se si trova dentro casa, appesa all’ingresso o appoggiata su un mobile.
Uno si posiziona vicino all’abitazione per “catturare” il segnale, l’altro resta accanto all’auto: il sistema della vettura “crede” che la chiave sia presente, si sblocca e il motore può essere avviato in pochi secondi, senza rumori o vetri rotti.
Strumenti economici reperibili online permettono inoltre di intercettare e clonare i codici radio, rendendo queste tecniche accessibili anche a criminali non particolarmente esperti.

In risposta, molti proprietari hanno riscoperto la fisica: avvolgere la chiave nella carta d’alluminio crea una gabbia di Faraday, principio descritto nel XIX secolo dal fisico Michael Faraday.
Il metallo blocca le onde elettromagnetiche: il segnale non può uscire né essere letto da dispositivi esterni, rendendo il telecomando “invisibile” agli strumenti dei ladri.
Perché la protezione sia efficace, è necessario coprire completamente il telecomando con due o tre strati di stagnola, chiudendo con cura i bordi e sostituendo periodicamente la pellicola. In alternativa, sono disponibili specifiche custodie schermate anti-RFID, più resistenti e pratiche nell’uso quotidiano.

Dalla stagnola alle strategie integrate: come proteggere davvero l’auto

Gli esperti di sicurezza automobilistica ricordano che nessuna soluzione singola è sufficiente. La schermatura delle chiavi, tramite carta stagnola o custodie dedicate, è solo il primo livello di difesa.
Restano importanti i deterrenti fisici “classici”: blocca-volante di qualità, allarmi visibili, lucchetti per la leva del cambio e parcheggi in aree illuminate e videosorvegliate riducono la probabilità che il veicolo venga scelto come obiettivo.
Fondamentale anche il controllo periodico di sistemi come immobilizzatori elettronici e localizzatori GPS, spesso trascurati fino al momento del furto ma decisivi per scoraggiare il crimine o facilitare il recupero dell’auto.
Alcune case automobilistiche offrono la possibilità di disattivare totalmente l’accesso keyless tramite software o impostazioni di bordo: una rinuncia alla comodità che, per i veicoli più esposti, può tradursi in un aumento significativo della sicurezza.

FAQ

Come capire se la mia auto è vulnerabile ai furti keyless?

È sufficiente verificare se l’auto si apre e si avvia con la chiave in tasca. Se il veicolo usa accesso keyless, è potenzialmente esposto agli attacchi a relè.

Avvolgere la chiave nella carta stagnola è davvero efficace?

Sì, se eseguito correttamente. Due o tre strati di stagnola ben sigillati creano una gabbia di Faraday che impedisce la comunicazione radio della chiave.

Le custodie anti-RFID sono migliori della carta stagnola?

Sì, risultano più pratiche e durevoli. Le custodie schermate anti-RFID offrono protezione costante, riducono errori di utilizzo e non richiedono sostituzione frequente del materiale.

Conviene disattivare il sistema keyless della mia auto?

Sì, se vivi in aree a elevato rischio furti. Disattivare il keyless, quando il costruttore lo consente, elimina l’attacco a relè sacrificando solo una parte della comodità.

Qual è la fonte delle informazioni su furti d’auto e sistemi keyless?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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