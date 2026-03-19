Home / MOTORI / Carta stagnola sulle chiavi dell’auto, il metodo pratico per limitare i furti elettronici

Furti d’auto keyless: perché la carta stagnola è tornata utile

I furti d’auto con sistemi keyless stanno aumentando in Italia e in Europa, sfruttando vulnerabilità elettroniche dei telecomandi. Ladri tecnologicamente attrezzati, spesso in coppia, colpiscono soprattutto veicoli parcheggiati vicino alle abitazioni, a qualsiasi ora.

Il motivo è chiaro: i sistemi di apertura senza chiave comunicano via radio e il segnale può essere intercettato, amplificato e replicato a distanza, senza effrazione visibile.

Per contrastare questo rischio, molti automobilisti stanno adottando contromisure semplici e low-cost, come avvolgere le chiavi nella carta stagnola, trasformandole in una piccola gabbia di Faraday domestica.

In sintesi:

Aumentano i furti d’auto con sistemi di accesso e avviamento keyless.

L’attacco a relè replica il segnale della chiave anche se è in casa.

La carta stagnola crea una gabbia di Faraday che schermal il telecomando.

La difesa più efficace unisce schermatura elettronica e deterrenti fisici.

Come funziona l’attacco elettronico alle chiavi keyless

I sistemi keyless usano onde radio a bassa frequenza per dialogare tra chiave e veicolo, consentendo apertura e avviamento senza inserire il telecomando.

Questa comodità ha aperto la strada all’attacco a relè: due ladri utilizzano dispositivi che captano e amplificano il segnale della chiave anche se si trova dentro casa, appesa all’ingresso o appoggiata su un mobile.

Uno si posiziona vicino all’abitazione per “catturare” il segnale, l’altro resta accanto all’auto: il sistema della vettura “crede” che la chiave sia presente, si sblocca e il motore può essere avviato in pochi secondi, senza rumori o vetri rotti.

Strumenti economici reperibili online permettono inoltre di intercettare e clonare i codici radio, rendendo queste tecniche accessibili anche a criminali non particolarmente esperti.

In risposta, molti proprietari hanno riscoperto la fisica: avvolgere la chiave nella carta d’alluminio crea una gabbia di Faraday, principio descritto nel XIX secolo dal fisico Michael Faraday.

Il metallo blocca le onde elettromagnetiche: il segnale non può uscire né essere letto da dispositivi esterni, rendendo il telecomando “invisibile” agli strumenti dei ladri.

Perché la protezione sia efficace, è necessario coprire completamente il telecomando con due o tre strati di stagnola, chiudendo con cura i bordi e sostituendo periodicamente la pellicola. In alternativa, sono disponibili specifiche custodie schermate anti-RFID, più resistenti e pratiche nell’uso quotidiano.

Dalla stagnola alle strategie integrate: come proteggere davvero l’auto

Gli esperti di sicurezza automobilistica ricordano che nessuna soluzione singola è sufficiente. La schermatura delle chiavi, tramite carta stagnola o custodie dedicate, è solo il primo livello di difesa.

Restano importanti i deterrenti fisici “classici”: blocca-volante di qualità, allarmi visibili, lucchetti per la leva del cambio e parcheggi in aree illuminate e videosorvegliate riducono la probabilità che il veicolo venga scelto come obiettivo.

Fondamentale anche il controllo periodico di sistemi come immobilizzatori elettronici e localizzatori GPS, spesso trascurati fino al momento del furto ma decisivi per scoraggiare il crimine o facilitare il recupero dell’auto.

Alcune case automobilistiche offrono la possibilità di disattivare totalmente l’accesso keyless tramite software o impostazioni di bordo: una rinuncia alla comodità che, per i veicoli più esposti, può tradursi in un aumento significativo della sicurezza.

FAQ

Come capire se la mia auto è vulnerabile ai furti keyless?

È sufficiente verificare se l’auto si apre e si avvia con la chiave in tasca. Se il veicolo usa accesso keyless, è potenzialmente esposto agli attacchi a relè.

Avvolgere la chiave nella carta stagnola è davvero efficace?

Sì, se eseguito correttamente. Due o tre strati di stagnola ben sigillati creano una gabbia di Faraday che impedisce la comunicazione radio della chiave.

Le custodie anti-RFID sono migliori della carta stagnola?

Sì, risultano più pratiche e durevoli. Le custodie schermate anti-RFID offrono protezione costante, riducono errori di utilizzo e non richiedono sostituzione frequente del materiale.

Conviene disattivare il sistema keyless della mia auto?

Sì, se vivi in aree a elevato rischio furti. Disattivare il keyless, quando il costruttore lo consente, elimina l’attacco a relè sacrificando solo una parte della comodità.

Qual è la fonte delle informazioni su furti d’auto e sistemi keyless?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.