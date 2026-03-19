Home / SPETTACOLI & CINEMA / Annalisa travolta da polemiche per presunta blasfemia nelle ultime dichiarazioni

Annalisa, polemica sulla “Canzone estiva”: accuse di blasfemia e dibattito sul sacro

Annalisa, una delle voci pop più influenti in Italia, è al centro di un acceso dibattito dopo l’uscita di Canzone estiva. Nel videoclip, diffuso online nel marzo 2026, la cantante gioca visivamente e testualmente sul contrasto tra sacro e profano, con il verso: *“Mi vuoi più suora o pornodiva?”*.

Le immagini e il testo hanno scatenato critiche durissime, in particolare da settori del cattolicesimo militante e da esponenti politici conservatori, che parlano apertamente di “blasfemia” e “dileggio del sacro”.

Annalisa rivendica invece la scelta artistica come strumento per aprire un confronto pubblico sul modo in cui le donne vengono giudicate, sia nell’industria musicale sia nella società, difendendo il rispetto verso entrambe le definizioni usate nel brano.

In sintesi:

Annalisa pubblica Canzone estiva con un videoclip che intreccia iconografia sacra e immaginario pop.

pubblica con un videoclip che intreccia iconografia sacra e immaginario pop. Il verso *“Mi vuoi più suora o pornodiva?”* scatena accuse di blasfemia e offesa al sacro.

Cattolici militanti ed esponenti politici parlano di lavoro “banale, demoniaco” e “patetico dileggio”.

Annalisa difende la scelta come riflessione sui giudizi di genere e sull’immagine femminile.

Il significato di “Canzone estiva” e le reazioni dei cattolici

Nel singolo Canzone estiva, Annalisa costruisce una narrazione che alterna riferimenti al sacro e al profano, usando consapevolmente due estremi: “suora” e “pornodiva”.

Nell’intervista al Corriere della Sera, la cantautrice spiega di aver scelto termini forti per accendere il dibattito: *“È stata una scelta usare queste due parole per sollevare un tema e aprire un dibattito”*.

La stessa Annalisa sottolinea come si tratti di definizioni che molte donne, lei compresa, si sono sentite attribuire, specificando: *“Non c’è nulla di offensivo nel dire suora o pornodiva, sono due estremi citati con grande rispetto”*.

Le critiche più dure arrivano dall’area cattolica conservatrice. I militanti di Elia Catholic bollano il progetto come “banale e demoniaco”, mentre l’ex senatore Simone Pillon accusa la cantante di voler rilanciare le vendite ricorrendo a un *“patetico dileggio del sacro”*.

Per gli accusatori, l’uso di simboli e immaginario religioso nel videoclip supererebbe il limite della provocazione artistica, trasformandosi in irriverenza gratuita.

Queste contestazioni si inseriscono in una lunga scia di polemiche italiane sul rapporto tra musica pop, simboli religiosi e sensibilità dei credenti, tema che periodicamente riemerge con ogni operazione creativa percepita come “sacrilega”.

Il nodo dei giudizi sulle donne e le possibili ricadute future

Di fronte all’ondata di odio digitale, Annalisa sceglie di non arretrare sul piano del messaggio.

Racconta di aver attinto alla propria esperienza di artista e donna costantemente esposta allo scrutinio pubblico: *“Ho attinto un po’ dalla mia esperienza per dire che noi donne siamo sempre sottoposte a grandi giudizi”*.

Secondo la cantante, la dicotomia “suora/pornodiva” rappresenta lo schema in cui molte donne vengono incasellate: o irreprensibili e caste, o ipersessualizzate e giudicate.

Annalisa osserva anche l’esistenza di un doppio standard: *“C’è chi vorrebbe le donne disinibite a casa e pudiche e diligenti fuori”*, evidenziando la tensione tra desiderio maschile e controllo sociale dell’immagine femminile.

La scelta di trasformare questa contraddizione in canzone, sottolinea, non nasce da vittimismo ma dalla volontà di far emergere un tema collettivo: *“Mi interessa che se ne parli e penso stia accadendo. Io sono semplicemente una persona che cresce, si evolve”*.

Nel medio periodo, la vicenda potrebbe rafforzare il posizionamento di Annalisa come figura centrale nel dibattito su genere, immagine pubblica e libertà creativa nel pop italiano.

FAQ

Perché “Canzone estiva” di Annalisa è al centro delle polemiche?

La polemica nasce perché il brano e il videoclip mescolano iconografia religiosa e immaginario sensuale, usando il verso *“Mi vuoi più suora o pornodiva?”*.

Annalisa ha chiesto scusa per il contenuto di “Canzone estiva”?

No, Annalisa non ha chiesto scusa. Ha difeso la scelta come legittima espressione artistica e occasione di confronto sui giudizi verso le donne.

Chi ha criticato pubblicamente il video di Annalisa?

Le critiche più dure sono arrivate dai cattolici militanti di Elia Catholic e dall’ex senatore Simone Pillon, che parlano di insulto al sacro.

Qual è il messaggio principale che Annalisa rivendica nel brano?

Annalisa afferma di voler raccontare come le donne siano continuamente giudicate, strette tra richieste di purezza e aspettative di provocazione.

Da quali fonti è stata tratta e rielaborata questa notizia?

La notizia è stata elaborata a partire da contenuti e lanci delle agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.