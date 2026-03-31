Home / SPETTACOLI & CINEMA / Project Hail Mary domina le vendite e stabilisce un primato storico Amazon

Project Hail Mary, il film originale che riscrive i record di Amazon MGM

Project Hail Mary, kolossal di fantascienza tratto dal romanzo di Andy Weir e interpretato da Ryan Gosling, è oggi il film con il maggiore incasso di sempre per Amazon MGM Studios. In soli dieci giorni, nelle sale di Nord America ed estere, ha superato Creed III, precedente record interno dello studio, imponendosi come il più grande successo cinematografico del 2026 finora.

Il film, distribuito globalmente a marzo 2026, è un titolo originale, non legato a franchise, con un budget stimato di circa 180 milioni di euro.

Questo risultato, inatteso in un mercato dominato da saghe e sequel, ridefinisce la strategia theatrical di Amazon, che dopo l’acquisizione di MGM cerca legittimazione sul grande schermo e un posizionamento stabile nella fascia “blockbuster originali”.

In sintesi:

Project Hail Mary supera Creed III e diventa il maggiore incasso di sempre per Amazon MGM Studios.

In dieci giorni 148 milioni in Nord America e 123 milioni nel resto del mondo.

Calano solo del 32% gli incassi al secondo weekend, segnale di forte passaparola.

Il successo consolida la strategia Amazon di puntare su grandi film commerciali originali.

Numeri, storia e impatto di un raro blockbuster di fantascienza originale

Al box office, Project Hail Mary ha generato circa 148 milioni di euro in Nord America e 123 milioni nel mercato internazionale, per un totale provvisorio di oltre 270 milioni.

Il dato chiave per gli analisti è il calo contenuto, solo -32%, nel secondo weekend, con circa 49 milioni di euro incassati: una tenuta tipica dei titoli sostenuti da passaparola e revisione positiva, non da sola spinta marketing.

Tratto dall’omonimo romanzo di Andy Weir (autore di “The Martian”), il film segue uno scienziato interpretato da Ryan Gosling, unico essere umano in scena per lunghi tratti, che nello spazio stringe un’alleanza inattesa con un alieno roccioso per comprendere perché diverse stelle, incluso il Sole, stanno perdendo luminosità.

La combinazione di rigore scientifico, dimensione emotiva e alto tasso spettacolare inserisce Project Hail Mary tra i maggiori successi non-sequel dell’ultimo decennio, rafforzando la credibilità artistica e industriale di Amazon MGM Studios.

La nuova strategia cinematografica Amazon tra rischi, franchise e prossime uscite

Il trionfo di Project Hail Mary arriva dopo una fase di assestamento. In origine, Amazon aveva puntato su titoli medio-budget e premiati dalla critica, come The Big Sick e Manchester by the Sea, privilegiando il valore autoriale rispetto alla vocazione da blockbuster.

Con l’acquisizione di MGM – e l’eredità complessa dei diritti di James Bond – la strategia è cambiata: 14 film l’anno in sala, con obiettivo esplicito di presidiare il segmento mainstream. I risultati, fino a pochi mesi fa, erano però modesti: opere come After the Hunt, Mercy o il documentario Melania non sono riuscite a intercettare il grande pubblico.

Secondo Courtenay Valenti, responsabile della divisione film di Amazon, il debutto di Project Hail Mary conferma la linea aziendale di investire in *“film commerciali grandi, audaci e divertenti”*. A supporto, il calendario delle prossime uscite: a maggio arriverà The Sheep Detectives con Hugh Jackman, mentre giugno vedrà il reboot di Masters of the Universe.

Il successo odierno apre così la strada a un modello ibrido: IP originali ad alto budget affiancate da franchise storici, con sala e streaming integrati nella stessa strategia industriale.

FAQ

Quanto ha incassato Project Hail Mary finora nel mondo?

Attualmente il film ha incassato complessivamente oltre 270 milioni di euro, sommando circa 148 milioni in Nord America e 123 milioni nel resto del mondo.

Perché Project Hail Mary è considerato un caso raro a Hollywood?

Lo è perché rappresenta un blockbuster di fantascienza originale, non legato a franchise, che supera i 250 milioni di incasso globali con forte tenuta al secondo weekend.

Che ruolo ha Ryan Gosling in Project Hail Mary?

Nel film Ryan Gosling interpreta uno scienziato solo nello spazio, protagonista quasi unico in scena, che collabora con un alieno roccioso per salvare il Sole.

Come cambia la strategia di Amazon MGM Studios dopo questo successo?

Cambia consolidando gli investimenti in grandi film commerciali, sia originali sia di franchise, con 14 uscite cinema annue integrate alla distribuzione streaming globale.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati e le informazioni sul film?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.