16 Luglio 2026

Home / FINTECH / Operatore del teleprompter di Trump accusato di scommesse sui suoi discorsi

La notizia in sintesi

Gabriel Perez è accusato di aver sfruttato informazioni riservate sui discorsi di Donald Trump .

è accusato di aver sfruttato informazioni riservate sui discorsi di . Kalshi ha individuato scommesse anomale nei mercati sulle parole pronunciate dal presidente.

ha individuato scommesse anomale nei mercati sulle parole pronunciate dal presidente. Oltre 90.000 dollari di profitti risultano congelati dalla piattaforma di prediction market.

La CFTC valuta il caso, mentre non è stata aperta un’indagine penale federale.

(Riassunto generato con AI)

Indagine su Perez e le scommesse sui discorsi

Gabriel Perez, operatore dei teleprompter della Casa Bianca dal 2016, è accusato di avere usato informazioni interne per scommettere su Kalshi sulle parole che Donald Trump avrebbe pronunciato in interventi pubblici. Il caso, emerso il 16 luglio 2026 e riportato inizialmente da ABC News, riguarda i cosiddetti “mention markets”, contratti nei quali gli utenti prevedono se un relatore citerà termini, Paesi, temi economici o slogan.

Secondo le ricostruzioni, le operazioni sarebbero state effettuate negli Stati Uniti in occasione di più eventi di rilievo, fra cui il discorso sullo Stato dell’Unione, una cerimonia della Medal of Honor e interventi al World Economic Forum di Davos. L’accusa si fonda sul possibile vantaggio derivante dall’accesso ai testi preparati per il teleprompter, pur in presenza della nota abitudine del presidente a discostarsi dal copione.

La vicenda solleva una questione centrale per i mercati previsionali: quando la scommessa riguarda un’informazione non ancora pubblica, il confine tra previsione e utilizzo improprio di conoscenze riservate diventa decisivo. Kalshi ha riferito di avere segnalato l’attività alla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità che vigila sulla piattaforma.

Conti congelati e verifiche della CFTC

Gli analisti di Kalshi avrebbero rilevato a marzo modelli di puntata atipici su mercati legati alle dichiarazioni politiche. Attraverso i dati dell’account, la società avrebbe identificato un dipendente federale addetto ai teleprompter della Casa Bianca e congelato più di 90.000 dollari prima del prelievo; altre fonti stimano i guadagni contestati oltre 100.000 dollari.

Robert DeNault, responsabile dell’enforcement di Kalshi, ha dichiarato che la piattaforma ha segnalato le operazioni dopo un’indagine interna e ha consegnato prove ai regolatori. In una versione riportata da altre fonti, il dirigente è citato come Bobby DeNault. La società ha inoltre introdotto il mese scorso obblighi informativi sull’occupazione per chi opera nei mercati con elevato rischio di insider trading o manipolazione.

La CFTC, interpellata attraverso il portavoce Zach Fulton, non ha confermato né smentito un’indagine. Fonti citate dai media riferiscono però di colloqui per un accordo che includerebbe la restituzione dei proventi e il divieto di effettuare operazioni analoghe.

I procuratori federali di Manhattan, secondo quanto riportato, non hanno aperto un procedimento penale. La Casa Bianca ha sostenuto di applicare rigide regole etiche: il portavoce Davis Ingle ha riferito la piena collaborazione del dipendente con la CFTC.

Un test per la credibilità dei mercati previsionali

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che Trump era a conoscenza della situazione, che Perez era stato posto in congedo non retribuito e che non avrebbe più lavorato alla Casa Bianca. L’esito amministrativo resta quindi distinto dalla verifica regolatoria.

Il caso arriva mentre la crescita dei prediction market alimenta interrogativi sulla parità informativa. Tra gli episodi richiamati dai media figurano presunti utilizzi di informazioni interne da parte di dipendenti, politici, staff elettorali, un militare statunitense e l’ex deputato George Santos.

Il tema coinvolge anche l’ecosistema politico-finanziario vicino al presidente: Donald Trump Jr è indicato come advisor di Polymarket e Kalshi. Le misure adottate dalla piattaforma mostrano che la sorveglianza preventiva è diventata una condizione essenziale per la fiducia nel settore.

FAQ

Di cosa è accusato Gabriel Perez?

Sì: è accusato di aver scommesso su parole e temi dei discorsi di Trump usando presunte informazioni riservate del teleprompter.

Quanto denaro è stato congelato?

Sì: Kalshi ha congelato più di 90.000 dollari di profitti prima che potessero essere ritirati dall’account collegato a Perez.

Che cosa sono i mention markets?

Sì: sono contratti nei quali gli utenti pronosticano se un relatore citerà parole, Paesi, slogan o argomenti durante un evento pubblico.

La CFTC ha confermato l’indagine?

No: la CFTC non ha confermato né negato formalmente l’esistenza di un’indagine, mentre Kalshi afferma di averle trasmesso prove.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su BBC News, Criptovaluta.it®, Futurism e The Verge.