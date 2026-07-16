Hisense Halo+ climatizzatore 24000 Btu per grandi ambienti a 795,35 euro

Climatizzatore monosplit da 24000 Btu con pompa di calore

Hisense Halo+ CBBT242RG+ATBT242RW è un climatizzatore inverter monosplit da 24000 Btu con pompa di calore, indicato nel confronto per open space e ambienti di grandi dimensioni. La classe energetica dichiarata è A++/A+ e utilizza refrigerante R32. Il prezzo attuale di 795,35 € include uno sconto reale rilevato del 6% rispetto agli 845,99 € precedenti, un ribasso presente ma non particolarmente ampio. È composto da unità interna e unità esterna; nelle informazioni disponibili non sono invece riportati dettagli su funzioni aggiuntive, rumorosità o controllo smart.