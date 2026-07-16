Hisense Halo+ climatizzatore 24000 Btu per grandi ambienti a 795,35 euro

Climatizzatore monosplit da 24000 Btu con pompa di calore
Hisense Halo+ CBBT242RG+ATBT242RW è un climatizzatore inverter monosplit da 24000 Btu con pompa di calore, indicato nel confronto per open space e ambienti di grandi dimensioni. La classe energetica dichiarata è A++/A+ e utilizza refrigerante R32. Il prezzo attuale di 795,35 € include uno sconto reale rilevato del 6% rispetto agli 845,99 € precedenti, un ribasso presente ma non particolarmente ampio. È composto da unità interna e unità esterna; nelle informazioni disponibili non sono invece riportati dettagli su funzioni aggiuntive, rumorosità o controllo smart.
Sconto del 6% contenuto e poche informazioni disponibili sulle funzioni aggiuntive.
Domande frequenti
Quali sono le caratteristiche principali di questo climatizzatore?
Il modello CBBT242RG+ATBT242RW è un climatizzatore monosplit da 24.000 BTU con pompa di calore. Ha classe energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento, quindi può essere utilizzato sia per rinfrescare sia per riscaldare gli ambienti.
Quanto costa e qual è lo sconto disponibile?
Il prezzo attuale rilevato per il climatizzatore CBBT242RG+ATBT242RW è di 795,35 €. Lo sconto reale indicato è del 6%. Prima dell’acquisto è consigliabile verificare che prezzo, disponibilità e condizioni dell’offerta siano ancora aggiornati.
ℹ️ In qualità di Affiliato Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti in questo articolo, senza alcun costo aggiuntivo per te. Prezzi e disponibilita’ sono quelli verificati su Amazon.it al momento della pubblicazione e possono variare.
Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.
Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.
Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."
Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI
Areas of Expertise:
Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing