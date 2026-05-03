Home / APPLE / Apple iPhone 18 Pro verso listini più competitivi nonostante la crisi globale dei chip di memoria

iPhone 18 Pro, Apple valuta prezzi stabili nonostante la crisi RAM

I prossimi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potrebbero debuttare nel 2026 con una strategia di prezzo in controtendenza rispetto al mercato smartphone premium, colpito dall’aumento dei costi delle memorie RAM.

Secondo l’analista Jeff Pu, Apple starebbe preparando un posizionamento “aggressivo” almeno negli Stati Uniti, mantenendo invariato il prezzo di partenza rispetto agli attuali modelli Pro.

Le indicazioni convergono con precedenti analisi di Ming-Chi Kuo, suggerendo una scelta mirata a preservare il prezzo “a partire da” utilizzato nelle campagne marketing globali. L’obiettivo è difendere la domanda in una fase di rincari generalizzati dei componenti chiave, pur lasciando spazio a possibili ritocchi sulle configurazioni con più memoria.

In sintesi:

Apple valuta prezzi base invariati per iPhone 18 Pro e 18 Pro Max negli USA.

La crisi delle memorie RAM spinge verso rincari mirati sulle configurazioni superiori.

Strategia focalizzata sulla percezione del prezzo “a partire da” nelle campagne marketing.

Impatto finale in Europa e Italia dipenderà da cambio, tasse e politiche locali.

Prezzi base fermi, ma configurazioni premium sotto esame

Le indicazioni di Jeff Pu si innestano sul quadro delineato da Ming-Chi Kuo: negli USA, iPhone 18 Pro resterebbe a 1.099 dollari e iPhone 18 Pro Max a 1.199 dollari, pari oggi a circa 1.020 euro e 1.115 euro.

La scelta di congelare il prezzo di ingresso permetterebbe a Apple di comunicare continuità rispetto alla generazione attuale, in un contesto in cui molti competitor sono spinti a rincari diretti sui listini.

Il compromesso atteso riguarda le varianti con più memoria: l’azienda di Cupertino potrebbe sfruttare i tagli superiori per assorbire parte dell’extra-costo legato alla RAM, puntando su utenti storicamente più disposti a spendere per capacità di archiviazione maggiori. Resta da chiarire se la stessa logica verrà replicata in Europa e in Italia, dove l’effetto combinato di Iva, dazi e volatilità del cambio euro-dollaro potrebbe comunque tradursi in ritocchi sul prezzo finale al pubblico.

Effetti sul mercato premium e possibili scenari futuri

Se confermata, la strategia degli iPhone 18 Pro spingerebbe ulteriormente il settore verso un modello “entry price stabile, top di gamma più cari”.

Apple, grazie a volumi elevati, accordi di fornitura pluriennali e controllo stretto della filiera, può permettersi margini di manovra che altri brand faticano a replicare.

Un prezzo base invariato aumenterebbe la pressione competitiva soprattutto sui produttori Android di fascia alta, costretti a scegliere tra difesa dei margini e rischio di perdita di quota. Per gli utenti, il punto di attenzione si sposterà sempre più sulle differenze di prezzo tra i vari tagli di memoria, elemento destinato a diventare cruciale nelle decisioni di acquisto per le prossime generazioni di smartphone premium.

FAQ

Quanto potrebbe costare iPhone 18 Pro negli Stati Uniti?

È probabile che iPhone 18 Pro mantenga il prezzo di 1.099 dollari negli Stati Uniti, in linea con l’attuale generazione Pro.

I prezzi di iPhone 18 Pro in Europa aumenteranno rispetto agli USA?

È possibile che in Europa i prezzi risultino più alti per effetto di Iva, dazi, cambio euro-dollaro e politiche commerciali locali.

Perché la crisi della RAM incide sui prezzi degli smartphone premium?

La crisi della RAM comporta costi industriali più elevati; i produttori compensano parzialmente trasferendo i rincari sui listini, soprattutto sulle configurazioni avanzate.

Conviene scegliere la versione base o i tagli di memoria superiori?

Conviene valutare l’uso reale: chi registra video 4K o usa molte app pesanti trae vantaggio concreto dai tagli superiori, nonostante i rincari.

Da dove provengono le informazioni sui prezzi di iPhone 18 Pro?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale di dati e indiscrezioni basati congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.