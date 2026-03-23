Home / NEWS / Omicidio Garlasco nuova ipotesi choc sul delitto di Chiara Poggi cambia l’orario della morte

Nuova perizia sul delitto di Garlasco riapre il caso Poggi

La nuova consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata alla procura di Pavia, ridisegna tempi e modalità dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Secondo le prime indiscrezioni emerse dal Tg1, la giovane sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione, ampliando la finestra temporale del delitto.

Questa ricostruzione contrasta con l’ipotesi di un’aggressione fulminea su cui si fonda la condanna definitiva di Alberto Stasi, e potrebbe incidere sulla valutazione del suo alibi.

La consulenza evidenzierebbe inoltre una violenta e prolungata colluttazione, con possibile nuova lettura delle tracce di Dna rinvenute sotto le unghie di Chiara, che la nuova inchiesta collega ad Andrea Sempio.

La relazione tecnica, al centro dell’ultima fase investigativa, potrebbe aprire scenari giudiziari inediti e rafforzare il tema del “ragionevole dubbio”.

In sintesi:

Nuova perizia Cattaneo amplia la finestra temporale dell’omicidio di Chiara Poggi .

. La morte sarebbe avvenuta almeno mezz’ora dopo la colazione del 13 agosto 2007.

Emergono segni di lunga colluttazione e nuova lettura delle tracce di Dna.

Possibili riflessi sulla condanna di Alberto Stasi e sulla posizione di Andrea Sempio.

Tempistiche, dinamica e arma: i tre snodi della consulenza Cattaneo

La consulenza affidata dalla procura di Pavia alla professoressa Cristina Cattaneo si concentra su tre assi portanti: momento della morte, dinamica dell’aggressione, caratteristiche dell’arma mai ritrovata.

Il primo punto riguarda l’orario del decesso: Chiara sarebbe stata colpita almeno trenta minuti dopo la colazione, spostando in avanti l’intervallo finora ritenuto compatibile con la presenza di Alberto Stasi sul luogo del delitto.

In precedenza la scena era stata descritta come un’azione rapida, consumata in pochi minuti. Ora, invece, la perizia parla di una violenta e prolungata colluttazione.

Questo nuovo quadro dà un peso diverso alle lesioni difensive e alle tracce biologiche rilevate sotto le unghie della vittima, che la nuova inchiesta attribuisce ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, già emerso nelle indagini integrative.

Dal punto di vista criminologico, una colluttazione estesa suggerisce un’aggressione meno “fulminea” e più disordinata, potenzialmente incompatibile con precedenti ricostruzioni temporali.

Parallelamente, la perizia prova a definire tipologia, dimensioni e potenza dell’arma contundente utilizzata, elemento finora rimasto uno dei maggiori vuoti investigativi del caso Garlasco.

Questi nuovi dati si inseriscono nel filone che, già nel 2025, aveva portato al vaglio fino a otto possibili orari della morte, riaprendo il dibattito sulla solidità della ricostruzione adottata in sentenza.

Le valutazioni della procura, una volta analizzata integralmente la relazione, saranno decisive per capire se il quadro raggiunge la soglia per iniziative processuali straordinarie.

Conseguenze giudiziarie possibili e nuovi margini di dubbio

Le conclusioni della professoressa Cristina Cattaneo potrebbero incidere su più piani: dall’eventuale richiesta di revisione del processo alla riapertura del confronto su responsabilità alternative.

L’avvocato Vitelli, da tempo impegnato a sostenere il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza di Alberto Stasi, trova in queste risultanze tecniche un possibile supporto alla tesi dell’insufficienza del quadro probatorio.

Al contempo, la riconducibilità delle tracce di Dna ad Andrea Sempio pone interrogativi sull’estensione delle indagini originarie e sul peso delle nuove evidenze scientifiche nel contesto delle decisioni già passate in giudicato.

La scelta della procura di Pavia su come valorizzare la perizia sarà centrale per comprendere se il delitto di Garlasco resterà un caso “chiuso” solo formalmente o se conoscerà un ulteriore capitolo giudiziario.

FAQ

Cosa cambia sull’orario della morte di Chiara Poggi?

La nuova consulenza indica che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione, ampliando sensibilmente la finestra temporale dell’omicidio rispetto alle precedenti ricostruzioni.

Perché la colluttazione prolungata è un elemento decisivo?

La presenza di una colluttazione prolungata suggerisce una dinamica più complessa, incide sulla lettura delle lesioni difensive e valorizza le tracce di Dna sotto le unghie della vittima.

Qual è il ruolo di Alberto Stasi alla luce della nuova perizia?

Formalmente Alberto Stasi resta condannato in via definitiva, ma l’ampliamento dell’arco temporale e la nuova dinamica rafforzano le tesi difensive sul “ragionevole dubbio”.

Perché viene citato il nome di Andrea Sempio nelle nuove indagini?

Le nuove analisi attribuiscono ad Andrea Sempio alcune tracce di Dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento ora rivalutato alla luce della colluttazione.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica di contenuti provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.