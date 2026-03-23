Home / NEWS / Garlasco, consulente di parte sostiene che l’impronta 33 appartiene direttamente all’assassino

Nuove ombre sul caso Garlasco: l’impronta 33 riaccende il dibattito

Nella puntata odierna di Mattino Cinque, il caso di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con un focus sull’ormai celebre impronta 33, la traccia palmare rinvenuta sul muro della villetta in cui fu uccisa Chiara Poggi. In collegamento il chimico forense Oscar Ghizzoni, in studio la conduttrice Federica Panicucci e diversi consulenti.

Le analisi su sangue, sudore e minuzie dattiloscopiche hanno riaperto interrogativi pesanti sul quadro indiziario, mentre l’intervento dell’avvocato Gallo ha spostato il confronto sul piano delle possibili conseguenze processuali, tra la posizione di Alberto Stasi e la traccia genetica riconducibile alla linea patrilineare di Sempio.

Il dibattito, sviluppato in diretta televisiva, si inserisce nel momento in cui nuove valutazioni tecnico-scientifiche possono incidere sul futuro giudiziario del caso.

In sintesi:

Il chimico forense Oscar Ghizzoni conferma sangue e sudore nell’“impronta 33”.

conferma sangue e sudore nell’“impronta 33”. Le 15 minuzie individuate dalla Procura vengono ritenute presenti e tecnicamente fondate.

L’impronta, per Ghizzoni, è “contestualizzabile” nella scena dell’omicidio di Garlasco.

L’avvocato Gallo collega gli esiti tecnici alla posizione di Stasi e alla linea Sempio.

Impronta 33, sangue e minuzie: cosa emerge dalle nuove analisi

Interrogato da Federica Panicucci, Oscar Ghizzoni ha chiarito che, secondo la sua lunga attività di laboratorio, sull’impronta 33 sono presenti “sudore mischiato a sangue”, oltre al sebo cutaneo.

Il team avrebbe ricostruito in laboratorio diverse tipologie di impronte, testando combinazioni di solo sebo, solo sudore, solo sangue e mix dei tre componenti biologici, variando anche modalità e intensità di contatto con la superficie.

Ghizzoni ha spiegato di aver verificato la risposta alla ninidrina su matrici differenti, sottolineando che il reagente “reagisce in modo differenziato” con sudore, sebo e sangue, consentendo di distinguere, tramite colore e sfumature, la natura del materiale presente sull’impronta.

Altro punto cruciale riguarda le minuzie dattiloscopiche: la Procura ne individua 15, il generale Luciano Garofano 5, mentre altri consulenti parlano di 12.

Ghizzoni ha affermato che “quelle 15 minuzie ci sono”, definendo “profondo” e “peculiare” il lavoro dei consulenti tecnici della Procura, che avrebbero operato inizialmente in modo indipendente giungendo alle stesse conclusioni.

Sulla datazione, il chimico ricorda che su un intonaco assorbente è quasi impossibile stabilire quando l’impronta sia stata lasciata, ma sostiene che “è assolutamente contestualizzabile e fa parte di quel contesto”, cioè la scena dell’omicidio, posizione condivisa – secondo lui – anche dai Carabinieri che condussero le indagini.

Dibattito acceso in studio e possibili ricadute processuali

Dopo gli interventi di Elisabetta Canetti e della dottoressa Carollo, quest’ultima ha ricordato che la consulenza della professoressa Cattaneo “è una consulenza di parte” e non una perizia super partes, dunque non assimilabile a una verità scientifica assoluta.

Richiamando le ricostruzioni del professor Fortuni e dell’avvocato Ballardini sull’assenza di difesa efficace di Chiara Poggi, Carollo ha sottolineato la complessità interpretativa dei dati forensi.

L’intervento dell’avvocato Gallo ha spostato il baricentro dal piano tecnico a quello processuale.

L’avvocato ha definito le ricostruzioni illustrate “un macigno” in aula, prospettando che, se le indiscrezioni fossero confermate, si arriverebbe non solo a un rinvio a giudizio del nuovo indagato, ma anche a una “completa esclusione” di Alberto Stasi.

Gallo ha richiamato il ruolo decisivo dell’unico DNA presente – indicato come appartenente alla “linea patrilineare di Sempio” – in un futuro dibattimento.

Le sue parole hanno provocato la reazione immediata della dottoressa Carollo e di Elisabetta Cametti, trasformando il confronto scientifico in uno scontro sull’impatto giudiziario dei nuovi elementi.

Impatto mediatico e prospettive future sul caso Garlasco

La discussione su Mattino Cinque conferma come il caso di Garlasco resti una vicenda ad alta intensità mediatica e giudiziaria, dove ogni dettaglio tecnico può modificare equilibri consolidati.

L’attenzione su impronte, minuzie e DNA patrilineare di Sempio apre scenari che la magistratura dovrà vagliare con prudenza, distinguendo tra ipotesi televisive e prove processualmente solide.

Nel prossimo futuro, eventuali nuovi atti d’indagine o decisioni sul rinvio a giudizio potrebbero ridefinire responsabilità e narrativa pubblica del delitto di Chiara Poggi, alimentando ulteriormente l’interesse di pubblico e cronaca giudiziaria.

FAQ

Cosa si intende per impronta 33 nel caso di Garlasco?

Si intende l’impronta palmare rinvenuta sul muro della casa di Chiara Poggi, considerata elemento potenzialmente riconducibile all’autore dell’omicidio.

Perché è importante la presenza di sangue sull’impronta 33?

È importante perché, secondo Oscar Ghizzoni, sangue e sudore misti rafforzerebbero il legame tra l’impronta e la dinamica dell’omicidio.

Cosa sono le minuzie dattiloscopiche discusse in trasmissione?

Sono particolari punti caratteristici dell’impronta (biforcazioni, terminazioni, deviazioni) usati per attribuirla a un preciso soggetto, con valore forense.

Che ruolo avrebbe il DNA di linea patrilineare di Sempio?

Avrebbe un ruolo potenzialmente decisivo perché, secondo l’avvocato Gallo, rappresenta l’unico profilo genetico residuo collegabile alla scena.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente rielaborando informazioni provenienti dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.