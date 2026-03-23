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Garlasco, nuova analisi sull’impronta 33 riaccende i dubbi investigativi tra perizie e ricostruzioni televisive

Garlasco, nuova analisi sull’impronta 33 riaccende i dubbi investigativi tra perizie e ricostruzioni televisive

Nuove analisi sull’impronta chiave nel delitto di Garlasco

Nel caso del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, emergono nuovi dettagli tecnici sulla scena del crimine.
Durante la trasmissione Mattino 5, il consulente della difesa di Alberto Stasi, il tecnico forense Ghizzoni, ha illustrato in diretta una nuova lettura di una delle impronte più discusse dell’inchiesta.
Secondo l’esperto, la combinazione di sudore, sangue e pressione riscontrata sulla traccia indicherebbe un appoggio prolungato e particolarmente intenso, potenzialmente incompatibile con un semplice passaggio fugace.

In sintesi:

  • Nuova analisi forense sull’impronta chiave del delitto di Chiara Poggi.
  • Il consulente della difesa di Alberto Stasi parla di appoggio prolungato e “energico”.
  • Traccia formata da sudore, sangue e pressione, studiata con test su manichini.
  • Ipotesi: soggetto sudato, in forte tensione, fermo per alcuni secondi.

L’impronta tra sudore, sangue e pressione: cosa sostiene il consulente

Nel suo intervento televisivo, il consulente Ghizzoni ha descritto l’impronta al centro del dibattito peritale come il risultato di un contatto stabile e non istantaneo con la superficie.
La presenza simultanea di sudore, sangue e marcata pressione indicherebbe, secondo l’esperto, un soggetto in stato di forte stress fisico, definito “in tensione”, che avrebbe mantenuto il peso sul punto di contatto per un tempo misurabile.
“Per lasciare quell’impronta bisogna appoggiarsi per qualche secondo”, ha spiegato in diretta, collegando la qualità del segno a un appoggio “energico” e localizzato.
Per supportare la ricostruzione, sarebbero stati condotti test comparativi con manichini, utili a simulare posizione del corpo e dinamica dei movimenti sull’area in cui fu ritrovata la traccia, al fine di valutare compatibilità e possibile sequenza degli eventi.

Impatto investigativo e possibili sviluppi interpretativi

Questa lettura tecnico-forense dell’impronta non introduce nuovi reperti, ma propone una diversa interpretazione di un elemento già noto del fascicolo.
L’enfasi sulla durata dell’appoggio, sullo stato di sudorazione e sulla tensione muscolare potrebbe influenzare, in chiave critica, le ipotesi su postura, movimenti e ruolo del soggetto che ha lasciato la traccia.
In prospettiva, una sistematizzazione di queste prove sperimentali, se prodotta in forma di relazione tecnica documentata, potrebbe essere utilizzata per affinare il quadro ricostruttivo del delitto di Garlasco, alimentando il dibattito pubblico e giuridico sulla coerenza delle perizie storiche rispetto alle più recenti metodologie di analisi della scena del crimine.

FAQ

Cosa ha dichiarato il consulente Ghizzoni sull’impronta nel caso Poggi?

Ha affermato che l’impronta mostra un appoggio “energico” di alcuni secondi, con combinazione di sudore, sangue e pressione, indice di forte tensione fisica.

Perché la presenza di sudore e sangue è ritenuta significativa?

È ritenuta significativa perché indica contatto prolungato, soggetto sudato e ferita sanguinante, elementi compatibili con uno scenario di forte stress e concitazione.

Che ruolo hanno avuto i test con manichini nella ricostruzione?

Hanno avuto un ruolo comparativo: servono a simulare posizioni e movimenti, confrontando le impronte ottenute con la traccia reale per valutarne la compatibilità.

Questa analisi introduce nuove prove nel procedimento giudiziario?

No, introduce una nuova interpretazione tecnica di una traccia nota, potenzialmente rilevante nel dibattito ma non equivalente alla scoperta di nuovi reperti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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