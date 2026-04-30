Home / SPETTACOLI & CINEMA / Dritto e Rovescio analizza la tragedia di Crans-Montana e l’Italia parte civile

Dritto e Rovescio del 30 aprile: temi, ospiti e posta in gioco

Stasera, 30 aprile, in prima serata su Rete 4, alle 21:30, va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio, talk di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

Al centro della scaletta: l’escalation delle tensioni internazionali, la gestione giudiziaria e politica della tragedia di Crans-Montana e il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti.

La discussione si svolge negli studi Mediaset di Cologno Monzese e coinvolge esponenti di governo e opposizioni, tra cui Galeazzo Bignami, Brando Benifei, Rita Dalla Chiesa ed Ettore Licheri, chiamati a confrontarsi sulle ricadute politiche, diplomatiche e sociali di questi casi.

In sintesi:

Analisi delle nuove tensioni internazionali e dei rischi per l’Italia e l’Europa.

Approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana e sulla richiesta svizzera di rimborso.

Dibattito sulla grazia a Nicole Minetti e sul messaggio politico-giudiziario che trasmette.

Confronto serrato tra maggioranza e opposizioni con ospiti di primo piano.

Geopolitica, Crans-Montana e caso Minetti: cosa vedremo stasera

La puntata di Dritto e Rovescio si apre con un’analisi dello scenario internazionale: conflitti aperti, equilibrio geopolitico precario, conseguenze su sicurezza, energia e economia italiana.

Paolo Del Debbio guiderà il confronto sulle possibili ricadute per Roma e per l’Unione europea, con particolare attenzione al ruolo del governo italiano nei dossier diplomatici più caldi.

Il secondo blocco approfondisce la tragedia di Crans-Montana, vicenda che intreccia responsabilità penali, rapporti bilaterali con la Svizzera e tutela delle vittime. L’Italia si è costituita parte civile, mentre le autorità elvetiche hanno chiesto il rimborso delle spese sanitarie sostenute, aprendo un delicato fronte economico e politico.

Nella parte finale, spazio al caso della grazia a Nicole Minetti, che riaccende il dibattito su equità della pena, percezione dell’impunità, ruolo del Quirinale e rapporto fra opinione pubblica e decisioni di clemenza. La presenza di esponenti di FdI, Pd, FI e M5S promette un confronto diretto fra narrazioni di governo e opposizione.

Perché la puntata può incidere sul dibattito pubblico

Le tre direttrici della serata – crisi internazionale, giustizia transnazionale e grazia a Nicole Minetti – toccano temi centrali per gli elettori: sicurezza, responsabilità delle istituzioni, fiducia nello Stato di diritto.

Il talk di Paolo Del Debbio, grazie a ospiti come Galeazzo Bignami, Brando Benifei, Rita Dalla Chiesa ed Ettore Licheri, può orientare percezioni e priorità dell’opinione pubblica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’attenzione alla vicenda di Crans-Montana e alla richiesta di rimborso svizzera aggiunge inoltre un tassello alla riflessione su come l’Italia gestisce i contenziosi internazionali che coinvolgono i propri cittadini.

FAQ

A che ora inizia Dritto e Rovescio stasera su Rete 4?

La puntata di Dritto e Rovescio va in onda oggi alle 21:30 su Rete 4 in prima serata.

Chi conduce la puntata di Dritto e Rovescio del 30 aprile?

La puntata è condotta da Paolo Del Debbio, giornalista e volto storico dell’approfondimento politico di Rete 4.

Quali politici saranno ospiti a Dritto e Rovescio questa sera?

Parteciperanno, tra gli altri, Galeazzo Bignami (FdI), Brando Benifei (Pd), Rita Dalla Chiesa (FI) ed Ettore Licheri (M5S).

Si parlerà nel dettaglio della tragedia di Crans-Montana?

Sì, il programma dedicherà un focus alla tragedia di Crans-Montana, inclusa la richiesta svizzera di rimborso delle spese mediche.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla trasmissione?

L’articolo è elaborato a partire da una sintesi congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.