ChatGPT, disservizi l’11 agosto: problemi su browser, desktop e Work

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

ChatGPT ha registrato disservizi martedì 11 agosto 2026.

ha registrato disservizi martedì 11 agosto 2026. OpenAI ha confermato un numero elevato di errori.

ha confermato un numero elevato di errori. Coinvolte conversazioni, ChatGPT Work e l’app desktop per Windows.

Le segnalazioni su Downdetector sono poi diminuite sensibilmente.

( Riassunto generato con AI)

ChatGPT, disservizi su conversazioni e app desktop

ChatGPT, il servizio di intelligenza artificiale di OpenAI, ha manifestato problemi di funzionamento martedì 11 agosto 2026, con utenti impossibilitati o rallentati nell’uso della piattaforma. Le criticità hanno riguardato soprattutto le conversazioni, ChatGPT Work, il sito chatgpt.com e l’applicazione desktop su Windows, mentre dall’app mobile non sono emersi malfunzionamenti rilevanti nel test diretto effettuato dalla redazione.

La conferma è arrivata dalla dashboard ufficiale di OpenAI, che ha riconosciuto un numero elevato di errori nei servizi interessati e ha comunicato l’avvio delle attività tecniche per implementare una soluzione. Il disservizio appare circoscritto e temporaneo, senza elementi che consentano di collegarlo alla qualità generale della piattaforma.

Le segnalazioni raccolte da Downdetector, dai social network, dai lettori e dall’osservazione diretta hanno delineato un pomeriggio di difficoltà operative per una parte degli utenti. Cristiano Ghidotti, autore della segnalazione pubblicata da Punto Informatico, ha precisato che le informazioni disponibili derivano da feedback degli utenti e verifiche dirette.

Cosa è successo durante il down

Nel corso dell’episodio, l’accesso da browser a chatgpt.com è risultato particolarmente lento, rendendo meno fluida l’interazione con l’AI tramite chat. L’app desktop di ChatGPT per Windows, secondo il test riportato, non si apriva correttamente e rimaneva su una finestra vuota, impedendo di fatto l’utilizzo del programma.

La dashboard di OpenAI ha indicato espressamente conversazioni e ChatGPT Work fra i componenti interessati. L’azienda non ha attribuito il problema a una causa tecnica specifica né ha fornito una tempistica precisa per il ripristino completo, limitandosi a comunicare che i tecnici stavano lavorando a un fix.

Questo elemento è rilevante perché distingue una conferma ufficiale del malfunzionamento dalle sole percezioni degli utenti. Le segnalazioni restavano sostanzialmente costanti circa un’ora dopo la prima pubblicazione dell’aggiornamento, mentre OpenAI indicava che la risoluzione non era ancora stata completata.

Segnalazioni in calo e possibile ripristino

Successivamente, il brusco calo dei feedback inviati a Downdetector ha suggerito che il problema fosse rientrato o almeno in fase di risoluzione. Si tratta tuttavia di un indicatore basato sulle segnalazioni degli utenti, non di una certificazione tecnica definitiva sul pieno ripristino di ogni componente.

La vicenda evidenzia l’impatto immediato che rallentamenti e indisponibilità possono avere sui servizi di AI usati via browser, applicazione desktop e ambienti di lavoro. In assenza di ulteriori dettagli da OpenAI, la portata precisa dell’incidente e la sua origine restano non specificate.

Il dato più concreto rimane la convergenza fra dashboard ufficiale, test diretto e segnalazioni esterne: il disservizio ha coinvolto funzioni centrali di ChatGPT, ma i riscontri finali indicavano un miglioramento della situazione.

FAQ

Quando si sono verificati i problemi di ChatGPT?

Sì, i malfunzionamenti segnalati riguardano martedì 11 agosto 2026, durante un pomeriggio caratterizzato da errori e rallentamenti.

Quali servizi di OpenAI erano coinvolti?

Sì, la dashboard ufficiale ha indicato problemi per le conversazioni e per ChatGPT Work, oltre ai disagi osservati su browser e desktop.

L’app mobile di ChatGPT funzionava normalmente?

Sì, nel test diretto riportato non sono emersi particolari problemi dall’applicazione mobile, a differenza dell’esperienza via browser e su Windows.

Perché l’app desktop Windows non si apriva?

Sì, l’applicazione desktop mostrava una finestra vuota e non si avviava correttamente, ma la causa tecnica specifica non è stata comunicata da OpenAI.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.