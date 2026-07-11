11 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Empery Digital vende 1.400 Bitcoin per 87,1 milioni e punta sull’AI

La notizia in sintesi

Empery Digital ha venduto 1.400 Bitcoin per circa 87,1 milioni di dollari.

ha venduto 1.400 Bitcoin per circa 87,1 milioni di dollari. I proventi sostengono debito, costi legali e infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

L’azienda manterrebbe 1.514 BTC e circa 74 milioni di dollari in liquidità.

Il progetto riguarda un campus data center nel Midwest degli Stati Uniti.

(Riassunto generato con AI)

Empery Digital converte Bitcoin in capitale per l’AI

Empery Digital, società quotata al Nasdaq, ha venduto nelle ultime settimane 1.400 Bitcoin per circa 87,1 milioni di dollari, ridefinendo la propria strategia di tesoreria digitale. L’operazione, effettuata a un prezzo medio di 62.200 dollari per BTC dal 7 maggio, finanzierà un investimento nelle infrastrutture di intelligenza artificiale nel Midwest degli Stati Uniti, oltre al rimborso del debito e ad altre esigenze societarie. La vendita rappresenta la più ampia riduzione delle riserve Bitcoin della società fino a oggi.

Il motivo del disinvestimento non è quindi una semplice uscita dal mercato crypto: Empery Digital sta usando una parte dei suoi asset digitali come fonte di liquidità per sostenere un secondo asse industriale, legato alla domanda di potenza energetica e capacità computazionale per l’AI. Dopo la cessione, la società conserva comunque 1.514 BTC, valutati dalle fonti vicino a 100 milioni di dollari, e circa 74 milioni di dollari di cassa.

Il passaggio segna un cambio di profilo per l’azienda, che aveva costruito la propria esposizione a Bitcoin dopo la trasformazione dal precedente business dei veicoli elettrici powersport. Da accumulatore di criptovalute, Empery Digital punta ora a combinare riserva digitale e investimenti infrastrutturali.

Il data center AI e il nuovo rischio operativo

Una parte rilevante del ricavato sarà destinata a un impegno da 65 milioni di dollari per un progetto di data center AI. L’investimento assegna a Empery Digital una partecipazione del 25% in una venture collegata a Hunt Properties, impegnata nell’acquisizione e conversione di un sito industriale statunitense in un campus dedicato all’intelligenza artificiale. Il progetto riguarda una struttura con 150 megawatt di capacità energetica, espandibile fino a circa 300 megawatt.

La società prevede inoltre di utilizzare 10 milioni di dollari per ripagare debiti in essere, mentre altri fondi sono indicati per spese legali e necessità operative generali. Ryan Lane, co-CEO di Empery Digital, ha indicato la volontà di continuare a indirizzare capitale verso iniziative fondate su grandi infrastrutture tecnologiche. Le fonti riportano anche che la società non intende accumulare ulteriori Bitcoin nel prossimo futuro.

La scelta amplia il potenziale perimetro di crescita, ma rende più complessa la valutazione dell’azienda. Alla volatilità di Bitcoin si aggiungono infatti l’esecuzione immobiliare, la disponibilità effettiva di energia, i tempi di costruzione, il fabbisogno di capitale e la capacità di attrarre utilizzatori del data center.

Dalla tesoreria crypto alla prova dei risultati

Per gli investitori, la vendita modifica il significato della riserva Bitcoin di Empery Digital: non solo asset da detenere, ma leva finanziaria per nuovi investimenti. La società resta un detentore aziendale significativo di BTC, ma il suo valore dipenderà sempre più anche dalla realizzazione del campus AI. Il prossimo passaggio decisivo sarà verificare se l’accesso alla capacità energetica e la partecipazione nella venture riusciranno a generare valore oltre l’esposizione al prezzo di Bitcoin.

FAQ

Quanti Bitcoin ha venduto Empery Digital?

Sì, Empery Digital ha venduto 1.400 Bitcoin, incassando circa 87,1 milioni di dollari a un prezzo medio di 62.200 dollari per unità.

Quanti Bitcoin restano nel portafoglio aziendale?

Sì, dopo l’operazione la società deteneva 1.514 BTC, indicati dalle fonti con un valore vicino a 100 milioni di dollari, oltre a circa 74 milioni di liquidità.

Come saranno usati i proventi della vendita?

Sì, i fondi finanzieranno un impegno da 65 milioni di dollari nel data center AI, 10 milioni per debiti e ulteriori spese legali e operative.

Dove sorgerà il progetto di data center AI?

Sì, il progetto è previsto nel Midwest degli Stati Uniti, su un sito industriale con 150 megawatt di potenza e possibilità di espansione fino a circa 300.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e The Cryptonomist.