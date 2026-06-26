Ministero della Salute attiva il piano anti-caldo con 18 città in allerta rossa

26 Giugno 2026

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La notizia in sintesi

Ministero della Salute attiva il piano anti-caldo dopo l’aumento dell’allerta in Italia.

attiva il piano anti-caldo dopo l’aumento dell’allerta in Italia. Salgono a 18 le città con bollino rosso per l’ondata di afa.

Nuove linee guida per Pronto soccorso, territorio e assistenza ai fragili.

Rafforzati monitoraggio, comunicazione pubblica e misure per i grandi eventi estivi.

(Riassunto generato con AI)

Piano anti-caldo del Ministero in 18 città

Il Ministero della Salute ha attivato il piano nazionale di prevenzione degli effetti delle ondate di calore mentre l’afa continua a colpire l’Italia e gran parte dell’Europa. Nelle ultime ore l’allerta è salita a 18 città con bollino rosso, segnale del livello massimo di rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini, pazienti cronici e persone vulnerabili.

La decisione è arrivata dopo la riunione della cabina di regia interistituzionale di ieri, convocata per coordinare la risposta sanitaria e territoriale. Al termine dell’incontro è stata approvata una circolare operativa che definisce le misure da adottare nei servizi sanitari e nella rete assistenziale.

L’obiettivo è duplice: garantire una risposta più rapida ai casi di colpo di calore, disidratazione e malori legati alle alte temperature, e allo stesso tempo ridurre la pressione impropria sugli ospedali. Il ministro Orazio Schillaci ha spiegato che la situazione “è sotto controllo”, indicando come prioritaria la tutela delle persone più esposte agli effetti dell’emergenza climatica.

Pronto soccorso, territorio e sorveglianza rafforzata

Il punto centrale della nuova circolare riguarda i Pronto soccorso, chiamati a garantire, “attraverso un triage dedicato”, un trattamento tempestivo dei casi più direttamente collegati al caldo estremo. La misura punta a migliorare la presa in carico clinica e a limitare i ricoveri impropri, distinguendo con maggiore rapidità le situazioni urgenti dai casi gestibili in altri contesti assistenziali.

Parallelamente, il documento rafforza la rete territoriale attraverso medici di base, Case della comunità e continuità assistenziale. È prevista anche l’attivazione di Unità di continuità assistenziale, con l’obiettivo di favorire le cure domiciliari e alleggerire il carico sugli ospedali. In termini organizzativi, il messaggio è chiaro: la gestione dell’ondata di calore non può ricadere solo sui dipartimenti di emergenza, ma richiede una filiera sanitaria diffusa e coordinata.

Sul fronte della sorveglianza, viene indicato il monitoraggio di almeno un presidio di Pronto soccorso per ciascuna città inclusa nel sistema di allerta, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze e Pescara. In parallelo sarà avviata una sperimentazione per monitorare gli accessi ai servizi di salute mentale, un passaggio rilevante perché amplia il perimetro dell’attenzione sanitaria oltre gli effetti fisici immediati del caldo.

La circolare porta le firme del capo dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello e del direttore generale Sergio Iavicoli. Questo elemento rafforza il peso istituzionale del provvedimento e segnala un approccio centrato su prevenzione, gestione clinica e coordinamento operativo, in una fase in cui la persistenza dell’afa impone una risposta uniforme e continua.

Comunicazione e prevenzione diventano decisive

Un altro asse del piano riguarda i grandi eventi estivi, come concerti e festival, per i quali viene chiesto un coordinamento più stretto per assicurare idratazione e misure preventive contro l’esposizione prolungata al caldo. In contesti ad alta concentrazione di persone, la prevenzione diventa infatti parte integrante della sicurezza sanitaria.

Viene inoltre rafforzata la comunicazione pubblica con la campagna “Proteggiamoci dal caldo” e con la diffusione dei bollettini sulle ondate di calore, attivi fino al 20 settembre. La conseguenza più concreta del piano è che la gestione dell’emergenza passa sempre più dalla capacità di anticipare i rischi, informare in modo capillare e proteggere per tempo le fasce più fragili.

FAQ

Quante città sono in bollino rosso?

Sì, le città indicate con bollino rosso sono 18, secondo il quadro riportato dal Ministero della Salute nel contesto dell’ondata di afa.

Cosa cambia nei Pronto soccorso?

Sì, la circolare prevede un triage dedicato per colpi di calore, disidratazione e malori da afa, così da accelerare il trattamento dei casi urgenti.

Chi sono i soggetti più a rischio?

Sì, il piano indica come prioritarie le persone fragili: anziani, bambini, pazienti cronici e soggetti vulnerabili maggiormente esposti agli effetti del caldo.

Quali città saranno monitorate?

Sì, sarà monitorato almeno un Pronto soccorso per ogni città del sistema di allerta, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze e Pescara.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale dell’articolo è derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.