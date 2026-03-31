MillionDay estrazione di oggi numeri vincenti del concorso di mezzogiorno e montepremi aggiornato

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Million Day 31 marzo 2026: tutti i numeri dell’estrazione delle 13

Il concorso **Million Day** di oggi, martedì 31 marzo 2026, ha visto il primo sorteggio quotidiano alle 13, con estrazione effettuata a livello nazionale sui sistemi centralizzati del gioco regolamentato.

La combinazione odierna interessa migliaia di giocatori in tutta Italia che puntano al premio massimo da 1 milione di euro con una giocata minima.

La pubblicazione dei numeri ufficiali consente di verificare immediatamente le schedine giocate oggi e di confrontare l’andamento statistico dei principali numeri ricorrenti, mentre cresce l’attesa per il secondo appuntamento serale delle 20:30.

In sintesi:

Pubblicati i numeri ufficiali Million Day delle 13 di martedì 31 marzo 2026

Cinquina principale: combinazione equilibrata con massimo sul numero 44

Serie Extra concentrata nella fascia centrale del tabellone numerico

Seconda estrazione odierna in programma alle ore 20:30

Nel concorso delle 13 sono stati estratti cinque numeri principali e cinque numeri Extra, validati dai sistemi di controllo del concessionario e comunicati sui canali ufficiali.

Le estrazioni avvengono in ambiente certificato, con procedure conformi alla normativa italiana sui giochi pubblici a distanza e alla vigilanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Di seguito i numeri che definiscono l’esito del sorteggio di metà giornata, utili per la verifica immediata delle giocate e per l’analisi delle uscite frequenti.

Dettaglio estrazione delle 13 e analisi delle combinazioni

Estrazione Million Day delle 13 – martedì 31 marzo 2026

Numeri estratti: 4 – 19 – 23 – 30 – 44

Numeri Extra: 12 – 22 – 25 – 37 – 43

La cinquina principale presenta una struttura bilanciata: un numero basso (**4**), tre valori intermedi (**19**, **23**, **30**) e un numero alto, il **44**, che rappresenta il vertice della combinazione.

Interessante la progressione centrale **19–23–30**, che concentra una parte significativa del potenziale di vincita nelle fasce intermedie del tabellone.

La serie **Extra** (12 – 22 – 25 – 37 – 43) si distribuisce in modo uniforme tra decine 10, 20, 30 e 40, offrendo ulteriori opportunità di premio sulle giocate che includono questa opzione aggiuntiva.

Per i giocatori abituali, l’esito del concorso odierno rappresenta un elemento utile per monitorare eventuali tendenze, pur ricordando che ogni estrazione è statisticamente indipendente.

La partecipazione resta diffusa su tutto il territorio italiano, con ticket venduti sia nelle ricevitorie fisiche autorizzate sia sulle piattaforme online certificate.

Il prossimo appuntamento è fissato per le 20:30, quando verrà resa nota la nuova combinazione serale con possibilità di centrare il premio massimo da 1.000.000 di euro.

Prospettive serali e attenzione alla gestione del gioco

L’estrazione delle 20:30 di oggi, martedì 31 marzo 2026, potrà confermare o ribaltare le dinamiche numeriche osservate nel sorteggio delle 13, ampliando il quadro statistico giornaliero del **Million Day**.

In attesa dei dati su vincite e distribuzione territoriale, resta centrale il tema del gioco responsabile: gli operatori autorizzati promuovono limiti di spesa, strumenti di autoesclusione e messaggi di prevenzione del gioco eccessivo.

Le prossime comunicazioni ufficiali, comprensive di eventuali vincite di prima fascia e delle relative localizzazioni, contribuiranno a definire l’impatto reale di questa giornata di estrazioni sui giocatori italiani.

FAQ

Quali sono i numeri estratti al Million Day delle 13 del 31 marzo 2026?

I numeri ufficiali sono 4 – 19 – 23 – 30 – 44. La serie Extra associata è 12 – 22 – 25 – 37 – 43.

Quando avviene la prossima estrazione Million Day di oggi?

L’estrazione serale di oggi, martedì 31 marzo 2026, è programmata alle ore 20:30 sui canali ufficiali.

Come posso verificare una giocata Million Day in modo corretto?

È possibile verificare la giocata confrontando i numeri con quelli ufficiali su ricevitorie autorizzate, siti certificati e app del concessionario.

Qual è la vincita massima ottenibile con il Million Day?

La vincita massima potenziale è pari a 1.000.000 di euro, ottenibile centrando l’intera cinquina principale con una singola giocata.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati questi dati sul Million Day?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.