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MillionDay estrazione di oggi numeri vincenti del concorso di mezzogiorno e montepremi aggiornato

MillionDay estrazione di oggi numeri vincenti del concorso di mezzogiorno e montepremi aggiornato

Million Day 31 marzo 2026: tutti i numeri dell’estrazione delle 13

Il concorso **Million Day** di oggi, martedì 31 marzo 2026, ha visto il primo sorteggio quotidiano alle 13, con estrazione effettuata a livello nazionale sui sistemi centralizzati del gioco regolamentato.
La combinazione odierna interessa migliaia di giocatori in tutta Italia che puntano al premio massimo da 1 milione di euro con una giocata minima.
La pubblicazione dei numeri ufficiali consente di verificare immediatamente le schedine giocate oggi e di confrontare l’andamento statistico dei principali numeri ricorrenti, mentre cresce l’attesa per il secondo appuntamento serale delle 20:30.

In sintesi:

  • Pubblicati i numeri ufficiali Million Day delle 13 di martedì 31 marzo 2026
  • Cinquina principale: combinazione equilibrata con massimo sul numero 44
  • Serie Extra concentrata nella fascia centrale del tabellone numerico
  • Seconda estrazione odierna in programma alle ore 20:30

Nel concorso delle 13 sono stati estratti cinque numeri principali e cinque numeri Extra, validati dai sistemi di controllo del concessionario e comunicati sui canali ufficiali.
Le estrazioni avvengono in ambiente certificato, con procedure conformi alla normativa italiana sui giochi pubblici a distanza e alla vigilanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Di seguito i numeri che definiscono l’esito del sorteggio di metà giornata, utili per la verifica immediata delle giocate e per l’analisi delle uscite frequenti.

Dettaglio estrazione delle 13 e analisi delle combinazioni

Estrazione Million Day delle 13 – martedì 31 marzo 2026
Numeri estratti: 4 – 19 – 23 – 30 – 44
Numeri Extra: 12 – 22 – 25 – 37 – 43

La cinquina principale presenta una struttura bilanciata: un numero basso (**4**), tre valori intermedi (**19**, **23**, **30**) e un numero alto, il **44**, che rappresenta il vertice della combinazione.
Interessante la progressione centrale **19–23–30**, che concentra una parte significativa del potenziale di vincita nelle fasce intermedie del tabellone.
La serie **Extra** (12 – 22 – 25 – 37 – 43) si distribuisce in modo uniforme tra decine 10, 20, 30 e 40, offrendo ulteriori opportunità di premio sulle giocate che includono questa opzione aggiuntiva.

Per i giocatori abituali, l’esito del concorso odierno rappresenta un elemento utile per monitorare eventuali tendenze, pur ricordando che ogni estrazione è statisticamente indipendente.
La partecipazione resta diffusa su tutto il territorio italiano, con ticket venduti sia nelle ricevitorie fisiche autorizzate sia sulle piattaforme online certificate.
Il prossimo appuntamento è fissato per le 20:30, quando verrà resa nota la nuova combinazione serale con possibilità di centrare il premio massimo da 1.000.000 di euro.

Prospettive serali e attenzione alla gestione del gioco

L’estrazione delle 20:30 di oggi, martedì 31 marzo 2026, potrà confermare o ribaltare le dinamiche numeriche osservate nel sorteggio delle 13, ampliando il quadro statistico giornaliero del **Million Day**.
In attesa dei dati su vincite e distribuzione territoriale, resta centrale il tema del gioco responsabile: gli operatori autorizzati promuovono limiti di spesa, strumenti di autoesclusione e messaggi di prevenzione del gioco eccessivo.
Le prossime comunicazioni ufficiali, comprensive di eventuali vincite di prima fascia e delle relative localizzazioni, contribuiranno a definire l’impatto reale di questa giornata di estrazioni sui giocatori italiani.

FAQ

Quali sono i numeri estratti al Million Day delle 13 del 31 marzo 2026?

I numeri ufficiali sono 4 – 19 – 23 – 30 – 44. La serie Extra associata è 12 – 22 – 25 – 37 – 43.

Quando avviene la prossima estrazione Million Day di oggi?

L’estrazione serale di oggi, martedì 31 marzo 2026, è programmata alle ore 20:30 sui canali ufficiali.

Come posso verificare una giocata Million Day in modo corretto?

È possibile verificare la giocata confrontando i numeri con quelli ufficiali su ricevitorie autorizzate, siti certificati e app del concessionario.

Qual è la vincita massima ottenibile con il Million Day?

La vincita massima potenziale è pari a 1.000.000 di euro, ottenibile centrando l’intera cinquina principale con una singola giocata.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati questi dati sul Million Day?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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