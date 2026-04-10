Home / NEWS / Artemis II prepara il rientro sulla Terra: come seguire in diretta lo splashdown storico

Artemis II, come avverrà lo splashdown della capsula Orion

La missione Artemis II della Nasa, con equipaggio a bordo, concluderà il suo viaggio con uno splashdown controllato nell’oceano Pacifico, a sud-est delle Hawaii, al largo della California. La capsula Orion rientrerà nell’atmosfera terrestre a circa 38.400 chilometri orari, in una finestra temporale pianificata per massimizzare sicurezza, recupero e condizioni meteo favorevoli. In soli 13 minuti passerà dal contatto con l’atmosfera all’ammaraggio, in un tratto cruciale per la protezione termica, l’integrità strutturale della navicella e le condizioni fisiche degli astronauti. Questo rientro non è solo la fase finale di una missione dimostrativa, ma un banco di prova decisivo per le successive tappe del programma Artemis, in vista del ritorno umano sulla superficie lunare entro la fine del decennio.

In sintesi:

Rientro di Orion nel Pacifico, a sud-est delle Hawaii , al largo della California .

nel Pacifico, a sud-est delle , al largo della . Velocità di rientro di circa 38.400 km/h e ammaraggio in 13 minuti.

e ammaraggio in 13 minuti. Picchi termici fino a 2.760 gradi e accelerazioni fino a 3,9 g .

e accelerazioni fino a . Recupero rapido, valutazione medica iniziale e rientro dell’equipaggio a Houston.

La sequenza di rientro: plasma, paracadute e recupero equipaggio

Durante il rientro, lo scudo termico di Orion dovrà dissipare energia estrema: l’esterno della capsula raggiungerà circa 2.760 gradi Celsius, temperatura paragonabile alla superficie del Sole. Dopo circa una settimana in microgravità, l’equipaggio sperimenterà un’accelerazione fino a 3,9 g, quasi quattro volte il proprio peso, test critico per fisiologia e sistemi di supporto vitale.

In una fase intermedia della discesa, il calore genererà uno strato di plasma attorno alla navicella, causando un blackout delle comunicazioni di sei minuti. Questo fenomeno, noto e previsto, interromperà temporaneamente i contatti con il centro di controllo ma non le funzioni autonome della capsula.

Nella fase terminale, il complesso sistema di paracadute di Orion rallenterà progressivamente la discesa fino allo splashdown controllato. Squadre di recupero raggiungeranno rapidamente gli astronauti per una prima valutazione medica, prima del trasferimento sulla nave di appoggio e del rientro a Houston, in Texas, dove proseguiranno debriefing tecnici e controlli sanitari approfonditi.

Artemis III e IV: verso il ritorno umano sulla Luna

Conclusa Artemis II, la Nasa punta a consolidare e perfezionare ogni tecnologia critica prima del ritorno sulla superficie lunare. Artemis III sarà dedicata soprattutto a ottimizzare sistemi di bordo, procedure di rientro, gestione del carico e protocolli per la sicurezza dell’equipaggio, capitalizzando le lezioni emerse dal volo con equipaggio di Orion.

Parallelamente, i partner industriali, tra cui SpaceX, lavorano allo sviluppo del modulo di discesa lunare e delle infrastrutture necessarie per operazioni prolungate sul suolo selenico. In questa cornice, Artemis IV è prevista come la missione incaricata di riportare esseri umani sulla superficie della Luna, integrando navette, lander e, in prospettiva, elementi della stazione lunare Gateway.

L’obiettivo dichiarato resta invariato: concretizzare un ritorno sostenibile sulla Luna entro il 2030, in un’ottica di presenza stabile, sperimentazione tecnologica avanzata e preparazione alle future missioni umane verso Marte.

Impatto a lungo termine del rientro di Artemis II

La fase di splashdown di Artemis II avrà ricadute dirette su progettazione, protocolli e standard di sicurezza per tutte le missioni lunari successive. I dati raccolti su rientro ad alta velocità, carichi termici, risposta dei materiali e stress sull’equipaggio guideranno gli aggiornamenti di Orion e del sistema di paracadute.

Le informazioni sul blackout da plasma, sui tempi di recupero in mare e sulla gestione medica immediata permetteranno di ridurre i rischi operativi in scenari più complessi, inclusi voli di lunga durata verso Marte. Il successo di questa sequenza rafforzerà l’autorevolezza del programma Artemis come base infrastrutturale della futura esplorazione umana dello spazio profondo.

FAQ

Dove ammarerà esattamente la capsula Orion di Artemis II?

Orion ammarerà in un’area dell’oceano Pacifico a sud-est delle Hawaii, al largo delle coste della California, in una zona attentamente predefinita.

Quanto durerà il rientro di Orion dall’atmosfera allo splashdown?

Il rientro finale durerà circa 13 minuti, dal primo contatto con l’atmosfera terrestre fino all’ammaraggio controllato nell’oceano Pacifico.

Che cosa accade durante il blackout delle comunicazioni di sei minuti?

Durante il blackout, uno strato di plasma circonda Orion, bloccando i segnali radio. I sistemi automatici continuano comunque a gestire la traiettoria di rientro.

Quando è previsto il ritorno dell’uomo sulla superficie della Luna?

Il ritorno umano sulla superficie lunare è associato ad Artemis IV, con l’obiettivo programmatico di centrare il traguardo entro il 2030.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su Artemis II?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.