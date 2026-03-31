Sala difende la gestione di San Siro e rivendica scelte nell’interesse di Milano, respinte ipotesi corruttive

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Leonardo, Arcimboldo e Caravaggio reinventano la natura a Palazzo Te

Dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027, nelle sale monumentali di Palazzo Te a Mantova, la mostra “Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio” indaga come il Cinquecento ha trasformato la natura in oggetto di studio, meraviglia e potere.
Curata da Barbara Furlotti e Guido Rebecchini, l’esposizione chiude l’anno del Cinquecentenario mettendo in dialogo gli affreschi di Giulio Romano con capolavori di Leonardo da Vinci, Giuseppe Arcimboldo, Annibale e Agostino Carracci e Caravaggio.

Il percorso, organizzato dalla Fondazione Palazzo Te, esplora perché, nel pieno Rinascimento, la natura diventa al tempo stesso forza divina, minaccia distruttiva, campo di sperimentazione scientifica e spettacolo cortigiano, anticipando molti dilemmi contemporanei sul rapporto tra uomo, ambiente, tecnica e controllo.

In sintesi:

  • Mostra a Mantova dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale di Palazzo Te.
  • Capolavori di Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio e Carracci dialogano con gli affreschi di Giulio Romano.
  • Sette sezioni tematiche analizzano la natura tra devozione, scienza, collezionismo e intrattenimento di corte.
  • Programma educativo e rete urbana legano patrimonio storico e pratiche contemporanee sulla cura dell’ambiente.

Come il Rinascimento ha trasformato la natura in potere, scienza e spettacolo

Il progetto espositivo, fortemente site specific, legge i “segreti” della decorazione di Palazzo Te come laboratorio sulla nascita moderna dell’idea di natura.
Esploriamo il comporsi cinquecentesco dell’idea della natura come ‘altro’ dall’umano, meraviglioso e conquistabile”, sottolinea il direttore Stefano Baia Curioni, indicando la necessità di comprenderne le origini per poterne oggi superare gli esiti più predatori.

Sette sezioni – Creare, Distruggere, Sorprendere, Conoscere, Riprodurre, Stupire, Animare – costruiscono una narrazione coerente tra meraviglia e timore.
Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi definisce Palazzo Tespazio dinamico di ricerca”, dove il dialogo tra Leonardo, Arcimboldo e Caravaggio incrocia storia dell’arte, scienza e cultura materiale cinquecentesca.

Il presidente Giovanni Pasetti lega l’esposizione all’identità paesaggistica della città: la natura che ha difeso Mantova dal Medioevo oggi diventa rete diffusa di luoghi, percorsi e collezioni, concepita come una Wunderkammer urbana in cui fauna, flora e architetture storiche dialogano.

Il visitatore attraversa ambienti iconici: dalla Camera degli Stucchi, dove la Dea Natura – dalla Diana Efesina del Museo Archeologico di Napoli alle invenzioni di Niccolò Tribolo e – incontra le opere di Christiane Löhr, alla sezione Distruggere, in cui i disegni di tempeste e frane di Leonardo da Vinci (Royal Collection), le alluvioni di Jacopo Bassano e l’arazzo su cartone raffaellesco dei Musei Vaticani introducono la Camera dei Giganti come drammatica allegoria del disordine naturale.

Le sezioni successive ampliano la prospettiva: il Camerino delle Grottesche rievoca le grotte-fonte dei giardini rinascimentali con bronzetti del Museo del Bargello; la Camera dei Candelabri documenta il collezionismo naturalistico di scienziati come Ulisse Aldrovandi, tra disegni, il volume Historia naturale di Ferrante Imperato, tele di Vincenzo Campi, del Maestro di Hartford e di Bartolomeo Passerotti.

In Riprodurre, bronzi di Andrea Riccio, ceramiche della cerchia di Bernard Palissy e calchi in argento attribuiti a Wenzel Jamnitzer mostrano la natura trasformata in oggetto artistico-scientifico, mentre il suo ritratto di Nicolas de Neufchatel (Ginevra) ne restituisce il profilo di artefice di un nuovo linguaggio decorativo.

Nella sezione Stupire, la corte diventa palcoscenico: l’Autoritratto in veste di Bacco di Caravaggio, L’ortolano e Il cuoco di Giuseppe Arcimboldo introducono una Wunderkammer ricostruita, popolata da uova di struzzo, nautilus, denti di narvalo e opere di Teodoro Ghisi, Agostino Carracci e Annibale Carracci, dedicate ad animali esotici e curiosità.

La chiusura, in Animare, porta nella Camera delle Vittorie automi e orologi cinquecenteschi, tra cui il trofeo di caccia di Joachim Friess, la Diana cacciatrice (Pinacoteca Ambrosiana) e l’orologio per Ferrante Gonzaga di Castiglione di Nikolaus Schmidt il Vecchio, insieme a sofisticate manifatture tedesche.

L’allestimento di Amdl Circle e Michele De Lucchi, in metallo e tessuti, dialoga con gli affreschi di Giulio Romano; il progetto grafico è di Ludovica Niero. Un catalogo Marsilio documenterà i risultati scientifici.

Impatto culturale, rete cittadina e prospettive future per Mantova

La mostra, prodotta da Comune di Mantova e Fondazione Palazzo Te, con il patrocinio del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano e il sostegno di Fondazione Banca Agricola Mantovana e Fondazione Comunità Mantovana, si candida a evento di riferimento per gli studi sul rapporto arte-natura nel Rinascimento.

Il programma di attività educative, mediazione, incontri e performance, sviluppato in sinergia con Mantova Città d’Arte e di Cultura, mira a creare un percorso diffuso nella città, mettendo in relazione patrimonio storico e pratiche contemporanee di cura ambientale.

Grazie anche alla media partnership di Gruppo Editoriale Athesis e Adnkronos e al supporto tecnico del Gruppo Saviola e degli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, “Inventare la natura” apre la strada a future progettualità in cui Mantova possa proporsi come piattaforma permanente per riflettere, con strumenti storici e artistici, sui nuovi equilibri tra uomo, tecnologia e ambiente.

FAQ

Quando si svolge la mostra Inventare la natura a Palazzo Te?

La mostra si svolge dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale monumentali di Palazzo Te a Mantova.

Quali artisti principali sono presenti nella mostra di Mantova?

La mostra presenta opere di Leonardo da Vinci, Giuseppe Arcimboldo, Caravaggio, Annibale e Agostino Carracci, oltre a numerosi maestri rinascimentali.

Quante sezioni tematiche compongono il percorso espositivo?

Il percorso è articolato in sette sezioni tematiche: Creare, Distruggere, Sorprendere, Conoscere, Riprodurre, Stupire e Animare, distribuite nelle storiche sale affrescate di Palazzo Te.

La mostra prevede attività educative per scuole e famiglie?

Sì, sono previste attività educative, percorsi di mediazione, incontri ed eventi performativi dedicati a scuole, famiglie e pubblico allargato, in collaborazione con realtà culturali locali.

Da quali fonti è stata elaborata la presente notizia culturale?

La notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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