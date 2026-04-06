Home / EVENTI / Sinner conquista la classifica di doppio ATP dopo il trionfo di Montecarlo: i nuovi punti e la posizione

Sinner debutta nel ranking ATP di doppio con il successo a Monte-Carlo

Jannik Sinner, 24 anni, debutta nel ranking ATP di doppio grazie alla vittoria a Monte-Carlo insieme al belga Zizou Bergs contro Tomas Machac e Casper Ruud.

Il successo nel torneo del Principato, in corso questa settimana, gli garantisce i primi punti utili nelle classifiche di specialità, dopo un anno quasi senza presenze in doppio.

Il risultato arriva su un palcoscenico chiave della stagione sulla terra battuta e si inserisce in un momento decisivo anche per il ranking di singolare, dove l’azzurro insegue il sorpasso su Carlos Alcaraz per tornare numero uno del mondo.

In sintesi:

Sinner entra per la prima volta nel ranking ATP di doppio dopo Monte-Carlo.

Il successo con Bergs vale 90 punti e la posizione virtuale numero 584.

Con un titolo a Monte-Carlo Sinner potrebbe avvicinare la top 100 di doppio.

Nel singolare Monte-Carlo può riportarlo al numero uno superando Alcaraz.

Fino a pochi giorni fa Jannik Sinner non compariva nelle classifiche ATP di doppio: nelle ultime 52 settimane aveva disputato soltanto due incontri, ad Halle 2025 e a Indian Wells, entrambi persi.

Il percorso monegasco cambia il quadro: i 90 punti conquistati con il successo iniziale nel tabellone di doppio gli garantiscono un ingresso diretto al numero 584 ATP, una base da cui può salire rapidamente in funzione dei turni superati.

Il regolamento ATP, infatti, prevede una crescita esponenziale dei punti avanzando nel tabellone: una cavalcata fino al titolo potrebbe proiettarlo verso le soglie della top 100 anche in doppio, un traguardo simbolico che confermerebbe la sua crescente versatilità tecnica sul circuito.

Monte-Carlo chiave per ranking di doppio e numero uno in singolare

Parallelamente al progresso in doppio, la settimana di Monte-Carlo è cruciale per la corsa al vertice del ranking di singolare. Sinner parte da numero due ATP e può superare Carlos Alcaraz sfruttando un vantaggio strategico: lo scorso anno non aveva partecipato al torneo per la squalifica legata al caso Clostebol, quindi non difende punti.

Ogni vittoria nel Principato aggiunge punti “netti” alla sua classifica, mentre gli avversari diretti devono confermare o migliorare i risultati del 2025.

In caso di vittoria del titolo in singolare, l’azzurro tornerebbe matematicamente numero uno del mondo, indipendentemente dal percorso dello spagnolo. Questo scenario rafforza l’importanza tattica del torneo, che diventa banco di prova sia per la gestione del doppio, utile anche come allenamento sulla terra, sia per la massima posta in palio in singolare.

Impatto strategico del doppio sulla crescita di Sinner in stagione

L’ingresso nel ranking di doppio apre prospettive tecniche interessanti per Sinner e per il suo team. Giocare più spesso in coppia, soprattutto sulla terra battuta, può affinare risposta, gioco di volo e gestione delle situazioni di pressione nei punti decisivi.

Questi aspetti si trasferiscono direttamente al singolare, dove i margini di miglioramento dell’azzurro passano proprio dalla varietà tattica.

Se l’esperienza di Monte-Carlo dovesse tradursi in ulteriori apparizioni mirate nei tabelloni di doppio dei Masters 1000 o degli Slam, il 2026 potrebbe segnare una maturazione completa del suo tennis, con ricadute concrete sulle ambizioni di dominio stabile al vertice del ranking ATP.

FAQ

Quale posizione ATP di doppio ha raggiunto Jannik Sinner dopo Monte-Carlo?

Attualmente Sinner entra per la prima volta nel ranking di doppio con una posizione virtuale attorno al numero 584 ATP.

Quanti punti ATP di doppio ha ottenuto Sinner con la vittoria a Monte-Carlo?

Il successo nel primo turno di doppio a Monte-Carlo gli garantisce 90 punti ATP, sufficienti per entrare stabilmente in classifica.

Sinner può entrare in top 100 di doppio già con questo torneo?

Sì, proseguendo il cammino e vincendo il titolo di doppio a Monte-Carlo potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla top 100 ATP.

Cosa serve a Sinner per tornare numero uno ATP in singolare?

È sufficiente che vinca il titolo in singolare a Monte-Carlo: non avendo punti da difendere, supererebbe Alcaraz nel ranking.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.