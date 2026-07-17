17 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Google ribattezza NotebookLM in Gemini Notebook e aggiunge analisi dati via codice

La notizia in sintesi

Google rinomina NotebookLM in Gemini Notebook .

rinomina in . Il servizio resta dedicato a studio, ricerca e analisi delle fonti caricate.

Ogni notebook ottiene un ambiente cloud isolato per eseguire codice.

L’integrazione con app Gemini e Ricerca diventa più profonda.

Riassunto generato con AI

Google rinnova NotebookLM con il nome Gemini Notebook

Google ha rinominato NotebookLM in Gemini Notebook, mantenendo invariata la funzione centrale del servizio: assistere utenti, studenti e organizzazioni nella ricerca e nello studio a partire dalle fonti che caricano. L’annuncio, diffuso nelle ultime ore dal gruppo di Mountain View, accompagna un aggiornamento tecnico che estende le capacità di analisi dei notebook.

Il perché del cambiamento è duplice: collocare il prodotto sotto il marchio Gemini e renderlo più integrato nell’ecosistema di Google, senza trasformarlo in un servizio diverso. La piattaforma resta infatti standalone, ma i notebook sono già accessibili e creabili nell’app Gemini, con sincronizzazione tra le esperienze.

Secondo i dati diffusi da Google, lo strumento supera i 30 milioni di utenti e le 600.000 organizzazioni. È utilizzato sia in ambito scolastico sia nella produttività, dall’elaborazione di appunti alla preparazione di materiali interattivi.

La nuova denominazione arriva a oltre tre anni dalla presentazione del progetto, allora chiamato Project Tailwind, durante Google I/O 2023. Josh Woodward, responsabile di Google Labs, ha richiamato l’obiettivo originario: aiutare le persone a imparare.

Il computer cloud amplia l’analisi delle fonti

La novità più rilevante non è il rebranding, ma l’assegnazione di un computer cloud sicuro a ogni notebook. In questo ambiente isolato, Gemini Notebook può scrivere ed eseguire codice in modo nativo per elaborare dati e compiere analisi più complesse sulle fonti dell’utente.

La funzione permette di incrociare materiali caricati e restituire risultati che vanno oltre il riassunto testuale. Il passaggio avvicina il prodotto a un ambiente di analisi dati, pur conservando l’impostazione originaria basata su documenti, ricerche e contenuti forniti dall’utente.

Restano disponibili le funzioni già note, incluse sintesi generate dall’intelligenza artificiale e strumenti audio. Nel tempo, il servizio ha introdotto podcast automatici dalle fonti, riepiloghi video, notebook curati e un supporto crescente per differenti tipi di file.

Tra gli aggiornamenti più recenti figurano la generazione di video verticali dalle ricerche, la trasformazione di tutorial YouTube in corsi e nuovi formati di output, tra cui XLSX, PPTX e SVG. Sono stati inoltre annunciati strumenti educativi aggiuntivi.

Gemini Notebook dovrebbe arrivare anche in AI Mode nella Ricerca di Google. L’integrazione porterebbe la ricerca fondata su fonti personali direttamente nella tradizionale casella di ricerca.

La ricostruzione del cambio di nome e della continuità delle funzioni è stata riportata anche da Cristiano Ghidotti. Il punto sostanziale resta l’unione tra ricerca documentale e capacità computazionali native.

Una piattaforma più vicina al lavoro sui dati

L’effetto futuro più concreto riguarda il tipo di attività svolgibili dentro un notebook. Se l’esecuzione del codice sarà applicata ai materiali caricati dagli utenti, Gemini Notebook potrà affiancare alla sintesi documentale analisi strutturate su dati e fonti multiple.

Per Google, il cambio di marchio consolida inoltre la strategia di ricondurre gli strumenti sperimentali nell’universo Gemini. Per gli utenti non cambia il punto di partenza: restano decisive la qualità, la completezza e la pertinenza delle fonti inserite.

FAQ

Che cos’è Gemini Notebook?

Sì, è il nuovo nome di NotebookLM: un assistente di Google per studio, ricerca e approfondimenti sulle fonti caricate dagli utenti.

Cosa cambia rispetto a NotebookLM?

Sì, cambia soprattutto il nome e arriva un ambiente cloud isolato per notebook, capace di generare ed eseguire codice per analisi dei dati.

Gemini Notebook resta un prodotto separato?

Sì, resta un prodotto standalone, ma i notebook sono accessibili nell’app Gemini e sincronizzati con la relativa esperienza.

Quanti utenti utilizza il servizio?

Sì, Google indica oltre 30 milioni di persone e 600.000 organizzazioni che usano la piattaforma nelle attività quotidiane.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e punto-informatico.it.