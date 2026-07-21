AI Act, la Commissione Ue pubblica gli orientamenti sulla trasparenza

21 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Commissione europea : pubblicati orientamenti sulla trasparenza prevista dall’AI Act.

: pubblicati orientamenti sulla trasparenza prevista dall’AI Act. L’articolo 50 si applicherà dal 2 agosto 2026.

Deepfake e contenuti sintetici dovranno essere riconoscibili dagli utenti.

Previsto un regime transitorio per sistemi già sul mercato.

(Riassunto generato con AI)

AI Act, nuove regole europee sulla trasparenza

La Commissione europea ha pubblicato oggi gli orientamenti ufficiali per fornitori e utilizzatori professionali di sistemi di intelligenza artificiale, in vista dell’applicazione dell’articolo 50 dell’AI Act dal 2 agosto 2026. Le indicazioni riguardano nell’Unione europea aziende, enti pubblici e professionisti, definiti “deployer”, e spiegano come rendere riconoscibili le interazioni con l’IA e i contenuti generati o manipolati artificialmente.

La misura punta a consentire ai cittadini di distinguere chatbot, agenti e materiali sintetici da contenuti autentici, riducendo i rischi di inganno, disinformazione e manipolazione. L’intervento arriva poche settimane prima dell’avvio della maggior parte delle norme del regolamento, quando Commissione e autorità nazionali potranno esercitare i poteri di controllo previsti.

Per i sistemi di IA già immessi sul mercato prima di agosto, gli obblighi relativi a marcatura e rilevamento dei contenuti sintetici diventeranno applicabili dal 2 dicembre 2026.

La trasparenza non viene quindi presentata come un adempimento formale, ma come una condizione per preservare la fiducia nell’ecosistema digitale.

Obblighi per fornitori, deployer e contenuti sintetici

L’articolo 50 stabilisce un principio centrale: gli utenti devono poter sapere quando interagiscono con un sistema di IA oppure quando testo, immagine, audio o video sono stati generati o alterati con questa tecnologia. Per i deployer, l’obbligo di informazione riguarda la diffusione di deepfake, la pubblicazione di contenuti IA su temi di interesse pubblico privi di adeguato controllo editoriale o revisione umana e l’uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica.

La marcatura indicata dalla Commissione non coincide soltanto con un avviso visibile: consiste anche in informazioni tecniche incorporate nel contenuto, utili ai sistemi informatici per rilevarne l’origine artificiale. Questi metadati potranno agevolare piattaforme digitali, motori di ricerca, strumenti di verifica e autorità nel distinguere contenuti autentici e sintetici.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Tali orientamenti sostengono i fornitori e i deployer nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi della legge sull’AI, aiutando nel contempo i cittadini a sapere quando interagiscono con contenuti generati da questa tecnologia”.

Restano esclusi gli interventi standard, come correzioni ortografiche o grammaticali, che non trasformano il contenuto in un’opera generata dall’intelligenza artificiale.

Codice volontario e verifiche dal prossimo agosto

Accanto agli orientamenti, la Commissione europea ha pubblicato un Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, elaborato da esperti indipendenti con il contributo di centinaia di portatori di interesse. La Commissione e l’AI Board lo ritengono uno strumento volontario idoneo a dimostrare il rispetto degli obblighi dell’AI Act.

Sarà inoltre attivo l’AI Act Service Desk, destinato a supportare imprese e organizzazioni nell’interpretazione della disciplina. La conseguenza operativa è chiara: dal 2 agosto 2026 la riconoscibilità dell’IA entrerà nel perimetro della conformità regolatoria.

Per contenuti e sistemi già presenti sul mercato, il differimento al 2 dicembre 2026 offre un periodo ulteriore per adeguare le soluzioni tecniche di marcatura.

Il passaggio decisivo sarà tradurre le linee guida in procedure applicabili senza confondere gli utenti.

FAQ

Quando si applica l’articolo 50 dell’AI Act?

Sì, l’articolo 50 dell’AI Act entrerà in vigore il 2 agosto 2026 e disciplina gli obblighi di trasparenza per sistemi e contenuti di intelligenza artificiale.

Chi sono i deployer di sistemi IA?

Sì, i deployer comprendono aziende, enti pubblici e professionisti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e devono rispettare specifici obblighi informativi.

Quali contenuti devono essere segnalati?

Sì, devono essere segnalati deepfake, contenuti IA su temi di interesse pubblico senza adeguata revisione umana e impieghi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica.

Le correzioni grammaticali rientrano negli obblighi?

No, le correzioni ortografiche o grammaticali standard restano escluse quando non trasformano il materiale in un’opera generata dall’intelligenza artificiale.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Key4biz e l’analisi di Flavio Fabbri.