Google Earth integra Nano Banana per creare immagini dai dati geospaziali

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Google Earth integra Nano Banana per creare immagini da mappe e modelli 3D.

integra per creare immagini da mappe e modelli 3D. La funzione usa prompt testuali e punta a visualizzare luoghi, storia e progetti.

Google indica la disponibilità desktop, ma il rilascio può essere progressivo.

indica la disponibilità desktop, ma il rilascio può essere progressivo. I primi test segnalano limiti su accuratezza storica, testi e uso con Street View.

( Riassunto generato con AI)

Google Earth aggiunge Nano Banana alle mappe

Google Earth ha integrato Nano Banana, il generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale di Google, per trasformare fotografie aeree, immagini satellitari e modelli tridimensionali in nuove visualizzazioni tramite prompt testuali. La novità, annunciata nelle ultime ore, riguarda la versione desktop della piattaforma cartografica e mira a rendere più immediata l’esplorazione di luoghi reali, dalla ricostruzione storica alla progettazione di interventi futuri.

Secondo Google, gli utenti possono chiedere alla funzione di creare immagini personalizzate partendo dalla geografia già presente in Earth. L’obiettivo è offrire una rappresentazione visiva di idee e scenari: un terreno incolto può diventare un orto comunitario, un edificio può essere reinterpretato, un’area può essere mostrata prima dell’avvio di un cantiere.

La funzione è pensata anche per chi studia, progetta o valuta immobili, ma non sostituisce dati tecnici, storici o urbanistici verificati. Le immagini generate restano infatti elaborazioni dell’AI e richiedono una lettura prudente, soprattutto quando vengono usate per descrivere il passato o ipotizzare trasformazioni del territorio.

Usi previsti e primi limiti emersi

Tra gli utilizzi indicati da Google figurano infografiche dedicate a luoghi e monumenti, visualizzazioni di un sito in un determinato periodo storico, proposte per lotti di terreno e anteprime di progetti edilizi. Un esempio riportato riguarda le rovine di Pompei: con il prompt “Realizza una rappresentazione iperrealistica di come apparivano le rovine di Pompei nel 78 d.C.”, il sistema produce una ricostruzione visiva del luogo prima della catastrofe.

Per l’ambito scolastico, la piattaforma può generare infografiche, come una scheda sulla Statua della Libertà con principali fatti storici, da salvare o condividere in un progetto. La stessa logica può interessare il settore immobiliare, dove le immagini AI sono già usate per mostrare possibili modifiche a case e terreni.

I primi riscontri indipendenti invitano tuttavia alla cautela. Nei test citati da Mashable, il pulsante “Crea immagine” non compariva in Street View; per intervenire su quelle immagini risultava più semplice acquisire uno screenshot e usarlo in Gemini. Inoltre, le ricostruzioni dell’area dell’Independence Hall di Philadelphia restituivano un’atmosfera coerente con l’epoca, senza dimostrare l’aderenza agli edifici realmente presenti.

Disponibilità e affidabilità delle immagini

Google comunica la disponibilità immediata dell’integrazione su desktop, accessibile dal pulsante “Crea immagine”. Un primo controllo riportato da punto-informatico.it non ha però rilevato subito la funzione su uno specifico account, circostanza compatibile con una distribuzione graduale.

Il punto decisivo sarà distinguere tra visualizzazione creativa e informazione affidabile. Nei test citati sono emersi anche layout geografici modificati e testi confusi nelle infografiche, elementi che limitano l’uso dell’output come fonte documentale.

Per studenti, professionisti e utenti comuni, Nano Banana può quindi accelerare la fase esplorativa; verifiche su fonti storiche, mappe ufficiali e documenti progettuali restano necessarie prima di utilizzare le immagini per decisioni concrete.

FAQ

Come si usa Nano Banana in Google Earth?

Sì, si usa inserendo un prompt testuale dopo aver individuato un luogo o una visualizzazione in Google Earth, tramite il pulsante “Crea immagine”.

Su quali contenuti genera nuove immagini?

Sì, la funzione parte da fotografie aeree, immagini satellitari e modelli 3D già disponibili nella piattaforma Google Earth.

È disponibile anche in Street View?

No, nei primi test riportati il pulsante “Crea immagine” non era disponibile durante la navigazione in Street View.

Le ricostruzioni storiche sono sempre accurate?

No, i test sull’Independence Hall di Philadelphia hanno mostrato immagini con stile d’epoca, ma senza conferma degli edifici storicamente presenti.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e punto-informatico.it.