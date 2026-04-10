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Marco Poggi al centro del giallo di Garlasco, nuove analisi ribaltano la sua posizione

Marco Poggi al centro del giallo di Garlasco, nuove analisi ribaltano la sua posizione

Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi contro il clima di fake news

Chi: la famiglia di Chiara Poggi, in particolare il fratello Marco Poggi e il loro legale, l’avvocato Francesco Compagna.
Che cosa: una battaglia legale e pubblica contro diffamazioni, fake news e speculazioni sul delitto di Garlasco e sulla figura di Marco.
Dove: tra Garlasco, il Veneto – dove oggi vive Marco – e le sedi giudiziarie competenti, inclusa la Procura di Pavia.

Quando: a quasi vent’anni dall’omicidio del 13 agosto 2007, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi.
Perché: per arginare un “clima tossico” alimentato da web e tv, tutelare la memoria di Chiara e la dignità dei familiari.

In sintesi:

  • Il caso Garlasco resta al centro di speculazioni e teorie infondate a distanza di anni.
  • Marco Poggi è vittima di accuse false su tossicodipendenza, cliniche e pedopornografia.
  • La famiglia Poggi presenta esposti contro diffamazione, violazione privacy e foto d’autopsia.
  • Il legale denuncia un clima mediatico tossico che trasforma le fake news in notizie.

Dal delitto di Garlasco alla macchina delle fake news

Il 13 agosto 2007 l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha segnato uno dei casi giudiziari più seguiti in Italia. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, l’attenzione mediatica non si è mai spenta.
Secondo l’avvocato Francesco Compagna, negli anni si è stratificato un vero “mondo parallelo” di ricostruzioni alternative, prive di riscontri probatori, amplificate dai social e da alcune trasmissioni televisive.

Il meccanismo è ripetitivo: ipotesi personali pubblicate online vengono rilanciate come “piste” o “rivelazioni”, fino a trasformarsi in una spirale in cui – denuncia il legale – *«la notizia è l’esistenza di notizie, fake news…»*. Questo circuito di disinformazione non produce verità, ma sovraesposizione e ulteriore sofferenza per i familiari di Chiara.
Il bersaglio principale di questa narrazione distorta è sempre più spesso Marco Poggi, indicato in blog, forum e talk show come protagonista occulto di scenari privi di basi documentali.

La difesa di Marco Poggi e la reazione della famiglia

Attorno a Marco Poggi si sono accumulate accuse infamanti: che non fosse in montagna al momento del delitto, che fosse tossicodipendente, ricoverato in comunità, persino in possesso di file pedopornografici. L’avvocato Compagna le definisce senza mezzi termini *«bugie e assurdità che vanno a colpire persone già provate»*.
La realtà fornita dalla difesa è diversa: *«Marco non è in una clinica, è un ragazzo normale che lavora, legge i giornali»*, vive e lavora da anni in Veneto, lontano dai riflettori. Proprio questa scelta di riservatezza è stata rovesciata, secondo il legale, in ulteriore sospetto e ostilità, generando atteggiamenti *«ancora più violenti verso di lui»*.

La famiglia Poggi ha deciso di reagire sul piano giudiziario. Vengono depositati con cadenza settimanale esposti e denunce per diffamazione e violazione della privacy, coinvolgendo il Garante della privacy e la Procura di Pavia. Particolarmente grave la diffusione non autorizzata di foto dell’autopsia di Chiara, definita motivo di *«forte dolore»* e di oltraggio alla memoria della vittima.
L’avvocato Compagna denuncia anche la solitudine istituzionale dei genitori, Giuseppe e Rita Poggi: *«Questi genitori di Chiara sono figli di nessuno, possono essere aggrediti senza che a nessuno interessi»*.

Il futuro del caso tra diritto all’oblio e responsabilità digitale

La vicenda della famiglia Poggi anticipa un nodo cruciale per il sistema informativo: come conciliare cronaca giudiziaria, diritto all’informazione e tutela delle vittime nell’ecosistema digitale. A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il rischio è che il caso sopravviva solo come contenuto seriale da talk show e social, scollegato dagli atti processuali.

Le iniziative legali degli avvocati di Marco Poggi potrebbero contribuire a definire confini più netti su uso di immagini sensibili, responsabilità di chi rilancia fake news e limiti alla spettacolarizzazione dei cold case. Il vero banco di prova sarà la capacità di piattaforme, media e istituzioni di interrompere il circuito che trasforma il dolore privato in intrattenimento permanente.

FAQ

Chi è oggi Marco Poggi e dove vive?

Oggi Marco Poggi vive e lavora in Veneto, conduce una vita riservata e non è ricoverato in alcuna clinica o comunità.

Perché il caso Garlasco torna spesso in televisione e sul web?

Il caso torna perché unisce interesse mediatico, mistero percepito e narrazioni alternative, spesso scollegate dagli atti giudiziari e alimentate dai social.

Che cosa contesta la famiglia Poggi alle fake news?

La famiglia contesta accuse infondate su Marco, violazioni della privacy, diffusione di immagini d’autopsia e ricostruzioni prive di riscontri probatori.

Quali autorità sono state coinvolte dalla famiglia Poggi?

La famiglia si è rivolta alla Procura di Pavia, al Garante della privacy e ad altre autorità con esposti e denunce.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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