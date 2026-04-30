Home / NEWS / Andrea Sempio atteso in Procura a Garlasco, decisione sulle risposte all’interrogatorio ancora incerta

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio in Procura: cosa succede ora

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, si presenterà in Procura nei prossimi giorni su convocazione dei magistrati titolari dell’inchiesta sul nuovo presunto colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi. A confermarlo è il suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti, che ha ribadito il rispetto dell’“obbligo di legge” e la volontà di valutare solo in aula la strategia difensiva. L’atto istruttorio avviene a Milano, nel quadro della nuova ricostruzione che vede Sempio come unico responsabile del delitto dell’agosto 2007, dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi. Al centro del confronto tra Procura e difesa ci sono il presunto movente di natura sessuale e l’aggravante della crudeltà, contestati ora a Sempio e già oggetto di valutazione nei precedenti processi.

In sintesi:

Andrea Sempio si presenterà in Procura su convocazione dei magistrati di Milano.

si presenterà in Procura su convocazione dei magistrati di Milano. La difesa valuta se rispondere alle domande in base alla strategia processuale.

L’ipotesi di movente sessuale viene definita “fantasiosa” dall’avvocato Cataliotti .

. Riemerge il nodo dell’aggravante di crudeltà già esclusa per Stasi.

Il nuovo fronte giudiziario sul caso Garlasco e le mosse della difesa

L’avvocato Liborio Cataliotti ha chiarito che la presenza di Andrea Sempio davanti ai magistrati è un passaggio dovuto: “È un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge”. Verrà deciso solo all’ultimo se il 38enne risponderà alle domande o si avvarrà della facoltà di non rispondere, scelta cruciale per l’impostazione difensiva.

Dal Tribunale di Milano, dove è stato intercettato dai giornalisti, il legale ha definito “fantasioso” il movente sessuale ipotizzato dall’accusa, dichiarando interesse a conoscere quali elementi concreti lo sorreggano. Secondo la nuova impostazione accusatoria, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo, in un contesto di presunta pulsione sessuale, ribaltando così l’assetto consolidato del caso.

Cataliotti ha inoltre richiamato l’aggravante della crudeltà, oggi contestata a Sempio per il numero dei colpi inferti, ricordando che la stessa circostanza era già stata esclusa dalla Cassazione nel processo contro Alberto Stasi. Da qui l’interrogativo difensivo: su quale base giuridica la qualificazione del fatto cambierebbe passando da Stasi a Sempio, a parità di dinamica omicidiaria?

Le ricadute future sul processo e sulla verità giudiziaria

Il confronto in Procura con Andrea Sempio potrebbe incidere sia sulla tenuta della nuova ipotesi accusatoria sia sull’interpretazione complessiva del delitto di Garlasco, già oggetto di anni di processi e dibattito pubblico. Un’eventuale conferma della pista Sempio aprirebbe scenari delicati anche sulla lettura della condanna di Alberto Stasi, mentre un indebolimento della tesi accusatoria riaccenderebbe le critiche sulla gestione probatoria del caso. Molto dipenderà dalla solidità degli elementi a supporto del movente sessuale e dall’uso dell’aggravante di crudeltà, punti su cui la difesa ha già segnalato possibili profili di incoerenza giuridica.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato per Garlasco?

Andrea Sempio è un 38enne legato all’ambiente di Garlasco, oggi indagato come presunto unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi.

Quando Andrea Sempio sarà ascoltato dai magistrati in Procura?

Andrea Sempio si presenterà in Procura nei prossimi giorni, su convocazione formale dei magistrati che coordinano la nuova inchiesta sul delitto.

Andrea Sempio risponderà alle domande dei pm sul delitto Poggi?

La difesa valuterà fino all’ultimo. È possibile che risponda, ma anche che scelga di non rispondere per strategia processuale.

Perché il movente sessuale è contestato dalla difesa di Sempio?

La difesa lo definisce “fantasioso”, sostenendo che manchino elementi fattuali solidi a sostegno di un’ipotesi di natura sessuale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.