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Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto numeri vincenti e montepremi aggiornati in tempo reale

Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto numeri vincenti e montepremi aggiornati in tempo reale

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 20 marzo 2026

Chi gioca a Lotto, Superenalotto, 10eLotto, MillionDay e MillionDay Extra ha seguito oggi, venerdì 20 marzo 2026, le estrazioni ufficiali comunicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le vincite più attese riguardano il Superenalotto, con un jackpot da 137,1 milioni di euro, in crescita dopo il “6” da 35,4 milioni centrato a Desenzano (Brescia) il 22 maggio 2025.

Le ruote del Lotto, la combinazione vincente del Superenalotto, i numeri del 10eLotto e le due estrazioni MillionDay costituiscono oggi uno dei concorsi più ricchi dell’anno, con forte attenzione degli appassionati e verifiche in tempo reale tramite portali specializzati e archivio storico delle estrazioni.

In sintesi:

  • Jackpot Superenalotto del 20 marzo 2026: 137,1 milioni di euro in palio.
  • Pubblicate tutte le ruote del Lotto, inclusa la Nazionale, per il concorso odierno.
  • Resi noti numeri vincenti di 10eLotto collegato e opzione Extra.
  • MillionDay e MillionDay Extra completano il quadro delle estrazioni giornaliere.

Numeri vincenti e contesto delle estrazioni del 20 marzo 2026

Per il concorso di venerdì 20 marzo 2026, il Lotto ha restituito tutte le undici ruote complete, incluse le principali città e la ruota Nazionale.
Sulle ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale i numeri estratti sono i seguenti:

BARI 36 23 51 64 82
CAGLIARI 50 33 36 90 55
FIRENZE 49 48 53 59 54
GENOVA 16 41 73 62 34
MILANO 43 42 59 38 75
NAPOLI 25 58 62 38 80
PALERMO 84 86 88 62 22
ROMA 83 70 67 49 66
TORINO 29 62 21 7 37
VENEZIA 26 23 43 42 56
NAZIONALE 2 59 4 47 32

La combinazione del Superenalotto di oggi è: 87 54 14 45 32 51, con numero Jolly 61 e SuperStar 50.
Per il 10eLotto, collegato al Lotto, i numeri vincenti sono: 16 23 25 26 29 33 36 41 42 43 48 49 50 51 58 62 70 83 84 86.

Numero Oro: 36. Doppio Oro: 36 23. Extra: 7 21 34 38 53 54 55 59 64 67 73 75 82 88 90.
Le quote del concorso Superenalotto/SuperStar n.46 sono state annunciate dopo le 21, come da prassi, per verificare l’eventuale presenza di vincite milionarie.

Prospettive future per Jackpot e giochi numerici a totalizzatore

Il jackpot da 137,1 milioni segna una fase di forte accumulo per il Superenalotto, con probabilità di ulteriori aumenti in assenza di “6”.
L’andamento delle estrazioni mostra una crescente centralità del gioco online regolamentato, con consultazione in tempo reale di archivi e statistiche tramite siti specializzati.

La combinazione tra Lotto, 10eLotto, MillionDay e MillionDay Extra consolida l’offerta dei giochi numerici a quota fissa e totalizzatore, mantenendo alta l’attenzione degli utenti e aprendo possibili evoluzioni su canali digitali, live streaming ufficiali e strumenti avanzati di controllo delle schedine.

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell’anno.

L’estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLottoSuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 20 marzo 2026.

FAQ

Qual è il jackpot del Superenalotto del 20 marzo 2026?

Il jackpot del Superenalotto per l’estrazione di venerdì 20 marzo 2026 è pari a 137,1 milioni di euro complessivi.

Quali sono i numeri vincenti del Superenalotto di oggi?

La combinazione vincente è 87 54 14 45 32 51, con numero Jolly 61 e numero SuperStar 50, ufficializzata dall’Agenzia delle Dogane.

Quando si svolgono le estrazioni del Lotto in settimana?

Le estrazioni del Lotto si tengono regolarmente quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato, salvo comunicazioni diverse dell’Agenzia.

Dove posso controllare archivio e risultati delle estrazioni precedenti?

È possibile verificare archivio e risultati degli ultimi anni su portali specializzati e sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Quali sono le fonti utilizzate per questi risultati di estrazione?

I dati derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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