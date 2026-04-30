Home / NEWS / Selvaggia Lucarelli analizza il caso Garlasco e solleva nuovi interrogativi su Stasi e Andrea Sempio

Garlasco, il nuovo fronte del caso Poggi tra diritto e opinione pubblica

Nel riaperto caso di Garlasco, la giornalista Selvaggia Lucarelli e il conduttore Gianluigi Nuzzi offrono letture opposte delle accuse rivolte ad Andrea Sempio, sospettato dalla Procura di Pavia di avere ucciso Chiara Poggi dopo un presunto rifiuto a un approccio sessuale.

Le nuove contestazioni arrivano a distanza di anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, ancora oggi per la legge l’assassino.

Le posizioni dei due giornalisti riaprono il dibattito su revisione del processo, limiti del garantismo mediatico e responsabilità dell’informazione nel trattare un caso in cui convivono un giudicato definitivo e una nuova accusa di omicidio.

In sintesi:

La Procura di Pavia accusa Andrea Sempio dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Per la legge, nonostante le nuove indagini, l’assassino resta Alberto Stasi.

Selvaggia Lucarelli solleva dubbi giuridici e critica il garantismo “a targhe alterne”.

Gianluigi Nuzzi difende la linea della Procura e parla di giustizia che corregge sé stessa.

Lucarelli, su Instagram, afferma che “c’è da augurarsi che Sempio sia davvero colpevole”, perché in caso contrario sarebbe necessario “inventarsi un nuovo modo di chiedere scusa”.

La giornalista insiste su un nodo centrale: “Ad oggi, per la legge, Stasi è l’assassino di Chiara Poggi”, ricordando che solo una revisione del processo può scardinare il giudicato definitivo.

Secondo Lucarelli, non è chiaro “come si possa processare un uomo per fatti sui quali esiste già un giudicato definitivo”. Il rischio, sottolinea, è di compromettere la certezza del diritto mentre si tenta di ricostruire una verità alternativa su un omicidio già giudicato in ogni grado.

Giudicato, garantismo e responsabilità mediatiche nel caso Garlasco

Nel suo ragionamento, Selvaggia Lucarelli collega il nuovo fascicolo su Andrea Sempio al ruolo delle narrazioni mediatiche. Chiede una sentenza che “scardini OGNI DUBBIO” e si interroga su come si possa dimostrare che “un uomo che non ha mai avuto una relazione di alcun tipo con la vittima, l’abbia ammazzata”.

La giornalista attacca i “campioni del garantismo” che per anni hanno descritto Stasi come vittima di un “processo mediatico”, accusandoli di ripetere lo stesso schema con Sempio.

Ricorda come campagne mediatiche pro-Stasi abbiano inciso sulle vite delle famiglie Cappa, Poggi, di Marco Poggi, di Michele Bertani e dello stesso Sempio, oggi definito da lei “un innocente più colpevole del condannato”. Il paradosso, nella sua lettura, è un garantismo selettivo che finisce per creare nuovi “colpevoli sociali” prima ancora che la giustizia si pronunci in modo definitivo sulle nuove accuse.

All’opposto, Gianluigi Nuzzi descrive l’inchiesta della Procura di Pavia come “una bella storia di giustizia che funziona”.

Secondo il conduttore di Quarto Grado, gli inquirenti hanno mantenuto nel tempo una linea coerente, ipotizzando costantemente la presenza di un solo autore del delitto di Garlasco.

Nuzzi sottolinea come le “ipotesi strampalate” degli anni passati abbiano danneggiato il fratello di Chiara Poggi, le sorelle Cappa e i genitori della vittima. La nuova ricostruzione della Procura, spiega, restituisce l’immagine “terrificante di un ragazzo che viene rifiutato, respinto da un approccio sessuale e che compie un delitto in più fasi”, mosso da una rabbia sproporzionata.

Per Nuzzi, il caso dimostra che “c’è una giustizia in Italia che torna sui suoi stessi passi”. Auspica che, qualora Sempio venga riconosciuto colpevole, chi avesse eventualmente sbagliato in passato in modo intenzionale sia perseguito.

Riapre anche il capitolo Stasi, sostenendo che l’ex fidanzato di Chiara “dovrebbe essere risarcito” dopo una vita comunque segnata.

Nuzzi avverte però del rischio di una nuova spirale di errori: “Spero che in futuro non staremo qui a occuparci di un errore giudiziario su Sempio. La circolarità dell’errore non è ammessa”. In controluce emerge il tema cruciale per giustizia e informazione: come riaprire un grande caso di cronaca, con un condannato definitivo e un nuovo indagato, senza produrre altri torti irreversibili.

Le possibili ricadute future tra revisione, fiducia e comunicazione giudiziaria

Le posizioni di Lucarelli e Nuzzi fotografano una frattura che andrà oltre il caso Garlasco.

Da un lato, l’esigenza di proteggere il principio del giudicato e contenere gli effetti del “processo mediatico”; dall’altro, l’idea di una giustizia capace di correggersi anche su vicende già definite.

In prospettiva, la gestione processuale del fascicolo su Andrea Sempio e l’eventuale richiesta di revisione della condanna a Alberto Stasi diventeranno un banco di prova per la credibilità del sistema giudiziario e dell’ecosistema informativo che lo racconta. Saranno determinanti modalità di comunicazione più trasparenti, caute nelle ipotesi sui singoli e attente alle conseguenze sociali delle narrazioni, per evitare che il caso Poggi si trasformi in un laboratorio permanente di giustizia “a puntate”.

FAQ

Chi è attualmente condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco?

Attualmente è condannato in via definitiva Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, riconosciuto colpevole dell’omicidio dalla Cassazione.

Perché la Procura di Pavia indaga oggi su Andrea Sempio?

La Procura di Pavia ipotizza che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi dopo il rifiuto a un presunto approccio sessuale.

Cosa contesta Selvaggia Lucarelli sulle nuove accuse del caso Garlasco?

Selvaggia Lucarelli contesta la coesistenza di un giudicato definitivo su Stasi con un nuovo processo per lo stesso omicidio.

Qual è la posizione di Gianluigi Nuzzi sull’inchiesta della Procura di Pavia?

Gianluigi Nuzzi sostiene che l’inchiesta su Sempio dimostri una giustizia capace di correggersi, tutelando le vittime degli errori passati.

Quali sono le fonti informative principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.