Home / NEWS / Quirinale replica sul caso Grazia Nicole Minetti e rivendica il via libera dell’autorità giudiziaria

Perché il Quirinale ha concesso la grazia a Nicole Minetti

La grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda, è al centro di un acceso dibattito pubblico. La decisione è stata assunta a Roma dal presidente della Repubblica sulla base di un’istruttoria ministeriale favorevole e del parere “ampiamente e decisamente positivo” dell’autorità giudiziaria.

Le perplessità emerse sulla stampa riguardano soprattutto l’adozione di un bambino malato in Uruguay, elemento ritenuto decisivo nel percorso di “redenzione” della donna.

Alla luce delle nuove informazioni, il Colle ha chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio ulteriori accertamenti “con urgenza”, senza mettere in discussione l’autonomia del Guardasigilli ma sollecitando chiarimenti su atti, sentenze estere e casellario giudiziale di Minetti, anche in relazione ai suoi soggiorni in Uruguay e in Spagna.

In sintesi:

La grazia a Nicole Minetti si fonda su un parere giudiziario nettamente favorevole.

Elemento chiave è l’adozione in Uruguay di un bambino malato e dichiarato abbandonato.

Il Quirinale ha chiesto a Nordio accertamenti urgenti su sentenza, adozione e casellario.

La Procura generale può rivedere il parere positivo inizialmente espresso sulla grazia.

Secondo i consiglieri del Colle, il presidente Sergio Mattarella, da “rigoroso giurista”, ha deciso dopo aver letto integralmente gli atti, valutando il radicale cambio di vita di Nicole Minetti e l’adozione del bambino malato come segni concreti di riscatto sociale.

La richiesta di verifiche aggiuntive non è interpretata come un atto di sfiducia verso il ministro Nordio, ma come una conseguenza diretta delle novità emerse sulla stampa circa la reale condizione del minore e la sentenza del giudice di Maldonado, in Uruguay, recepita dal Tribunale per i minorenni di Venezia.

Il Colle, nella sua nota, ha precisato che la domanda di grazia era corredata da documenti formali e dal parere della Procura generale, che descrivevano Minetti come persona ormai “lontana dal passato”, impegnata in un contesto familiare e assistenziale all’estero.

Verifiche su adozione, casellario e percorso di redenzione

Gli approfondimenti chiesti dal Quirinale riguardano in primo luogo la veridicità e la completezza della sentenza di adozione del bambino malato, indicato negli atti come abbandonato in un istituto dai genitori biologici. Il provvedimento, emesso nel febbraio 2023 dal giudice di Maldonado in Uruguay e successivamente riconosciuto dal Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato decisivo nel rappresentare Minetti come madre adottiva impegnata in un’opera a fin di bene.

Alla luce delle ricostruzioni giornalistiche, si chiede di verificare se il minore fosse davvero “abbandonato alla nascita” o se la sua situazione familiare fosse diversa da quanto inizialmente prospettato. Parallelamente, sono stati richiesti nuovi controlli sul certificato penale di Nicole Minetti, per accertare l’assenza di procedimenti pendenti non solo in Italia, ma anche in Uruguay – dove ha vissuto a lungo con il compagno Giuseppe Cipriani – e in Spagna, in particolare a Ibiza, dove ha svolto attività come Dj.

La Procura generale dovrà inoltre confermare se permangono i presupposti della “radicale distanza dal passato” e della “seria e concreta volontà di riscatto sociale”, espressi dal pg Brusa nel parere del 9 gennaio, che pur non vincolante ha pesato nel dossier trasmesso da via Arenula al Colle. In caso di elementi nuovi, lo stesso ufficio potrebbe rivedere la propria valutazione sulla meritevolezza della grazia.

Resta sullo sfondo il profilo giudiziario di Minetti: condanna definitiva a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e un mese per la cosiddetta Rimborsopoli lombarda.

Gli scenari possibili dopo i nuovi accertamenti sul caso Minetti

Gli esiti delle verifiche richieste dal Quirinale avranno un impatto non solo sulla posizione di Nicole Minetti, ma anche sulla futura gestione delle grazie in presenza di atti giudiziari esteri e percorsi di adozione internazionale.

Se dovessero emergere discrepanze rilevanti sulla sentenza di Maldonado o sul quadro penale complessivo, la Procura generale potrebbe formalmente modificare il parere del 9 gennaio, ridimensionando l’immagine di completa “redenzione” su cui si è basata l’istruttoria. In caso contrario, il dossier verrebbe sostanzialmente confermato, rafforzando la scelta del Colle e aprendo un precedente significativo per le richieste di grazia fondate su cambiamenti di vita maturati all’estero, in particolare tramite adozioni di minori fragili in contesti extraeuropei.

FAQ

Perché è stata concessa la grazia a Nicole Minetti?

La grazia è stata concessa perché gli atti, inclusi i pareri giudiziari, descrivevano Minetti come redenta, con nuova vita familiare e cura di un bambino malato.

Che ruolo ha l’adozione in Uruguay nella decisione del Quirinale?

L’adozione del bambino malato in Uruguay è stata considerata elemento centrale di riscatto sociale, decisivo per valutare il cambiamento radicale di Minetti.

Cosa sta verificando ora il ministro Carlo Nordio sul caso Minetti?

Nordio sta verificando con urgenza sentenza di adozione, reale situazione del minore, casellario giudiziale di Minetti in Italia, Uruguay e Spagna.

La Procura generale può cambiare il proprio parere sulla grazia?

Sì, la Procura generale può rivedere il parere del 9 gennaio se emergono nuovi elementi su adozione, precedenti o condotta attuale.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.