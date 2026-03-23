Lo Stato delle Cose anticipa temi e ospiti della nuova puntata

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Giustizia, cronaca e poteri occulti nella nuova puntata di Lo Stato delle Cose

Chi: il conduttore Massimo Giletti, magistrati, giornalisti, familiari delle vittime ed esperti. Che cosa: la nuova puntata di “Lo Stato delle Cose”, talk di approfondimento di Rai 3. Dove: dagli studi Rai, con collegamenti e testimonianze da tutta Italia. Quando: lunedì 23 marzo 2026, in prima serata alle 21.20. Perché: per analizzare il referendum sulla giustizia, il caso del piccolo Domenico, il delitto di Garlasco e l’inchiesta sulla struttura criminale Hydra, offrendo chiavi di lettura plurali e verificate.

In sintesi:

Referendum sulla giustizia e separazione delle carriere al centro del confronto in studio.

Nuovi interrogativi sulla morte del piccolo Domenico dopo il trapianto al Monaldi di Napoli.

Delitto di Garlasco riesaminato alla luce di ipotesi difensive e tempi dell’aggressione.

Inchiesta su Hydra, rete criminale radicata in Lombardia tra economia e politica.

La puntata punta a combinare racconto, analisi giuridica e ricostruzione giornalistica, con attenzione a fonti giudiziarie e documenti processuali.

Referendum giustizia, caso Domenico, Garlasco e rete criminale Hydra

Al centro del dibattito c’è il referendum costituzionale sulla giustizia, che chiama al voto milioni di cittadini e interviene sull’assetto della magistratura, in particolare sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. In studio, l’intervento di Michele Santoro offre una lettura politica delle conseguenze possibili per l’equilibrio tra poteri dello Stato e per l’indipendenza della giurisdizione. Le proiezioni e i primi dati vengono letti in chiave istituzionale, tra timori di derive corporative e richieste di maggiore responsabilità dei magistrati.

La vicenda della morte del piccolo Domenico, dopo un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli, viene ricostruita attraverso atti d’inchiesta, perizie e testimonianze. In studio la madre, assistita dal proprio legale, ribadisce la richiesta di verità. Secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni elementi clinici e di sala operatoria potrebbero essere stati alterati; il programma mette a confronto le versioni dei familiari, della Procura e della struttura sanitaria, evidenziando i nodi medico-legali ancora aperti.

Il delitto di Garlasco è ripreso alla luce di nuove indiscrezioni che suggeriscono una possibile reazione difensiva della vittima e una diversa scansione temporale dell’aggressione. Documenti e ricostruzioni tecniche vengono riesaminati per capire se la dinamica finora ritenuta certa debba essere parzialmente rivista.

Infine, l’inchiesta su Hydra analizza una struttura criminale radicata nel tessuto economico e politico della Lombardia. Suicidi eccellenti, nuove collaborazioni con la giustizia e rapporti con appalti e finanza locale compongono il quadro di un potere ramificato e poco visibile, scrutinato con l’ausilio di atti giudiziari e fonti investigative qualificate.

Dove vedere Lo Stato delle Cose e perché la puntata pesa sul dibattito pubblico

La nuova puntata di “Lo Stato delle Cose” va in onda lunedì 23 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 3 e in simulcast su RaiPlay, dove è disponibile anche on demand.

L’appuntamento assume rilievo nel dibattito pubblico perché lega temi di riforma costituzionale, casi giudiziari irrisolti e poteri criminali che incidono su economia e istituzioni. La capacità del programma di incrociare testimonianze dirette, documenti giudiziari e analisi politiche lo rende un osservatorio utile per orientarsi in un contesto informativo spesso frammentato. La puntata potrà influenzare percezioni e discussione sui social, contribuendo a definire narrazioni e priorità dell’agenda pubblica nelle prossime settimane.

FAQ

Quando va in onda Lo Stato delle Cose il 23 marzo 2026?

Va in onda lunedì 23 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 3, in prima serata.

Come vedere Lo Stato delle Cose in streaming su RaiPlay?

È possibile seguirlo gratuitamente su RaiPlay, sia in diretta streaming sia on demand dopo la messa in onda.

Quali temi principali affronta la nuova puntata di Lo Stato delle Cose?

Affronta referendum sulla giustizia, caso del piccolo Domenico, delitto di Garlasco e inchiesta sulla struttura criminale Hydra.

Perché il referendum sulla giustizia è considerato così rilevante?

È rilevante perché interviene su separazione delle carriere e assetto della magistratura, incidendo su equilibri costituzionali e responsabilità dei magistrati.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata attingendo alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.