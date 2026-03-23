michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Lo Stato delle Cose anticipa temi e ospiti della nuova puntata

Lo Stato delle Cose anticipa temi e ospiti della nuova puntata

Giustizia, cronaca e poteri occulti nella nuova puntata di Lo Stato delle Cose

Chi: il conduttore Massimo Giletti, magistrati, giornalisti, familiari delle vittime ed esperti. Che cosa: la nuova puntata di “Lo Stato delle Cose”, talk di approfondimento di Rai 3. Dove: dagli studi Rai, con collegamenti e testimonianze da tutta Italia. Quando: lunedì 23 marzo 2026, in prima serata alle 21.20. Perché: per analizzare il referendum sulla giustizia, il caso del piccolo Domenico, il delitto di Garlasco e l’inchiesta sulla struttura criminale Hydra, offrendo chiavi di lettura plurali e verificate.

In sintesi:

  • Referendum sulla giustizia e separazione delle carriere al centro del confronto in studio.
  • Nuovi interrogativi sulla morte del piccolo Domenico dopo il trapianto al Monaldi di Napoli.
  • Delitto di Garlasco riesaminato alla luce di ipotesi difensive e tempi dell’aggressione.
  • Inchiesta su Hydra, rete criminale radicata in Lombardia tra economia e politica.

La puntata punta a combinare racconto, analisi giuridica e ricostruzione giornalistica, con attenzione a fonti giudiziarie e documenti processuali.

Referendum giustizia, caso Domenico, Garlasco e rete criminale Hydra

Al centro del dibattito c’è il referendum costituzionale sulla giustizia, che chiama al voto milioni di cittadini e interviene sull’assetto della magistratura, in particolare sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. In studio, l’intervento di Michele Santoro offre una lettura politica delle conseguenze possibili per l’equilibrio tra poteri dello Stato e per l’indipendenza della giurisdizione. Le proiezioni e i primi dati vengono letti in chiave istituzionale, tra timori di derive corporative e richieste di maggiore responsabilità dei magistrati.

La vicenda della morte del piccolo Domenico, dopo un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli, viene ricostruita attraverso atti d’inchiesta, perizie e testimonianze. In studio la madre, assistita dal proprio legale, ribadisce la richiesta di verità. Secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni elementi clinici e di sala operatoria potrebbero essere stati alterati; il programma mette a confronto le versioni dei familiari, della Procura e della struttura sanitaria, evidenziando i nodi medico-legali ancora aperti.

Il delitto di Garlasco è ripreso alla luce di nuove indiscrezioni che suggeriscono una possibile reazione difensiva della vittima e una diversa scansione temporale dell’aggressione. Documenti e ricostruzioni tecniche vengono riesaminati per capire se la dinamica finora ritenuta certa debba essere parzialmente rivista.

Infine, l’inchiesta su Hydra analizza una struttura criminale radicata nel tessuto economico e politico della Lombardia. Suicidi eccellenti, nuove collaborazioni con la giustizia e rapporti con appalti e finanza locale compongono il quadro di un potere ramificato e poco visibile, scrutinato con l’ausilio di atti giudiziari e fonti investigative qualificate.

Dove vedere Lo Stato delle Cose e perché la puntata pesa sul dibattito pubblico

La nuova puntata di “Lo Stato delle Cose” va in onda lunedì 23 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 3 e in simulcast su RaiPlay, dove è disponibile anche on demand.

L’appuntamento assume rilievo nel dibattito pubblico perché lega temi di riforma costituzionale, casi giudiziari irrisolti e poteri criminali che incidono su economia e istituzioni. La capacità del programma di incrociare testimonianze dirette, documenti giudiziari e analisi politiche lo rende un osservatorio utile per orientarsi in un contesto informativo spesso frammentato. La puntata potrà influenzare percezioni e discussione sui social, contribuendo a definire narrazioni e priorità dell’agenda pubblica nelle prossime settimane.

FAQ

Quando va in onda Lo Stato delle Cose il 23 marzo 2026?

Va in onda lunedì 23 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 3, in prima serata.

Come vedere Lo Stato delle Cose in streaming su RaiPlay?

È possibile seguirlo gratuitamente su RaiPlay, sia in diretta streaming sia on demand dopo la messa in onda.

Quali temi principali affronta la nuova puntata di Lo Stato delle Cose?

Affronta referendum sulla giustizia, caso del piccolo Domenico, delitto di Garlasco e inchiesta sulla struttura criminale Hydra.

Perché il referendum sulla giustizia è considerato così rilevante?

È rilevante perché interviene su separazione delle carriere e assetto della magistratura, incidendo su equilibri costituzionali e responsabilità dei magistrati.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata attingendo alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache