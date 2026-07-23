23 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / La Commissione Ue crea un gruppo di esperti sull’impatto dell’Ia sul lavoro

La notizia in sintesi

Commissione Europea avvia un gruppo sull’impatto dell’IA sul lavoro.

avvia un gruppo sull’impatto dell’IA sul lavoro. La misura rientra nel rilancio del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Prevista una legge sulla qualità del lavoro entro fine anno.

L’obiettivo è conciliare tutela dei lavoratori e competitività delle imprese.

(Riassunto generato con AI)

Bruxelles studia l’impatto dell’IA sul lavoro

La Commissione Europea ha annunciato nelle ultime ore la creazione di un gruppo di esperti incaricato di analizzare gli effetti dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro nell’Unione Europea. L’iniziativa, presentata da Bruxelles, fa parte della revisione della strategia sociale europea e punta a gestire una trasformazione tecnologica che può aumentare innovazione, produttività, apprendimento e crescita, ma pone interrogativi su occupazione, competenze e inclusione. Il gruppo dovrà contribuire a valutare le conseguenze dell’IA mentre l’esecutivo Ue prepara strumenti per sostenere l’adozione responsabile di sistemi di gestione algoritmica nelle aziende.

Il piano risponde alla necessità di proteggere le persone dai nuovi rischi del lavoro senza trascurare la competitività delle imprese. La vicepresidente della Commissione per i diritti sociali e il lavoro, Roxana Minzatu, ha richiamato l’urgenza di rinnovare l’impegno sui principi sociali europei davanti a IA, costo della vita e disuguaglianze. La strategia si colloca nel Pilastro europeo dei diritti sociali, adottato nel 2017 e fondato su venti principi relativi a pari opportunità, condizioni eque e protezione sociale.

Legge sul lavoro e nuovi indicatori sociali

Il gruppo sull’intelligenza artificiale è una componente di un programma più ampio, che include una futura legge sulla qualità del lavoro entro la fine dell’anno. Secondo la Commissione, il provvedimento aggiornerà le regole europee di tutela dei lavoratori considerando anche la competitività aziendale e potrà introdurre nuovi indicatori su qualità dell’occupazione, povertà e accessibilità economica. È prevista inoltre una consultazione con parti sociali, associazioni di categoria e organizzazioni imprenditoriali per individuare misure che facilitino l’accesso al lavoro delle persone con maggiori ostacoli, comprese le disuguaglianze di genere.

La lettura di Bruxelles è che la transizione dall’inattività all’occupazione possa rafforzare partecipazione, competitività e contrasto a povertà ed esclusione sociale. Il piano prevede sostegno alle piccole e medie imprese per applicare la direttiva sulla trasparenza salariale, oltre a iniziative sul costo della vita e sui servizi essenziali. Sullo sfondo restano gli obiettivi Ue per il 2030: tasso di occupazione al 78%, contro l’attuale 76,3%, e partecipazione annuale alla formazione per il 60% degli adulti, oggi al 39,5%.

La Commissione mira anche a ridurre di almeno 15 milioni, rispetto al 2019, le persone a rischio di povertà o esclusione sociale; la diminuzione conseguita finora è di 3,5 milioni. I dati mostrano quindi progressi, ma anche una distanza significativa dai traguardi fissati. In questo quadro, l’analisi dell’impatto dell’IA diventa un tassello della politica sociale e occupazionale europea, non una misura tecnologica isolata.

Formazione e assistenza tra le prossime priorità

La conseguenza più rilevante del piano è l’intreccio tra innovazione digitale, formazione e protezione sociale. La Commissione Europea intende presentare un accordo europeo sull’assistenza per rispondere alla carenza di personale nella cura di lungo periodo, una strategia per istruzione e formazione professionale e una nuova iniziativa per i giovani. Il nodo sarà trasformare l’analisi degli esperti in misure capaci di accompagnare lavoratori e imprese nella diffusione dell’IA.

“Dobbiamo rinnovare il nostro impegno verso i principi del Pilastro sociale”, ha dichiarato Roxana Minzatu, indicando una linea che unisce preparazione al cambiamento e tutela dai rischi emergenti.

FAQ

Chi studierà l’impatto dell’IA sul lavoro?

Sì, sarà un gruppo di esperti istituito dalla Commissione Europea ad analizzare le conseguenze dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

Quando arriverà la legge sulla qualità del lavoro?

Sì, la Commissione Europea prevede di presentare una legge sulla qualità del lavoro entro la fine dell’anno.

Quali obiettivi occupazionali fissa l’Unione Europea?

Sì, l’Unione Europea punta a un tasso di occupazione del 78% entro il 2030, rispetto all’attuale 76,3%.

Come saranno sostenute le piccole e medie imprese?

Sì, il piano prevede un sostegno specifico alle Pmi nell’attuazione della direttiva europea sulla trasparenza salariale.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Adnkronos e Key4biz.