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Amazon presenta tre tablet Android con Alexa+ e Google Play

Amazon presenta tre tablet Android con Alexa+ e Google Play

8 Ottobre 2026

8 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Amazon presenta tre tablet Android con Alexa+ e Google Play

La notizia in sintesi

  • Amazon presenta tre tablet Android con Alexa+ e accesso completo al Google Play Store.
  • Il modello 12 Pro offre uno schermo da 12 pollici, anche nella variante antiriflesso Nanomatte.
  • Arrivano per la prima volta in Italia i tablet Amazon Kids, con custodia e un anno di Kids+.
  • Acquisti dal 19 ottobre: prezzi da 229,99 euro per Alexa Tablet 8, 329,99 per 11 e 499,99 per 12 Pro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, schermo Nanomatte 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite

Prestazioni senza compromessi, autonomia per tutta la giornata: veloce e fluido per il multitasking a schermo diviso, il gaming ad alta intensità grafica e lo streaming in 4K. Chip octa-core con 8 GB di RAM e fino a 16 ore di riproduzione video, quattro altoparlanti con Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, fotocamera posteriore da 13 MP e fotocamera frontale da 8 MP. · Bello da vedere, piacevole al tatto: design unibody in alluminio sottile, leggero e durevole. · Nuovo schermo Nanomatte 2,8K: guarda, leggi e crea senza riflessi, con una resa visiva straordinaria. Scorrimento fluido a 120 Hz. Formato 3:2 per intrattenimento e multitasking senza compromessi.

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Amazon ha presentato l’8 ottobre 2026 una nuova gamma di tablet Android, composta da Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 e Alexa Tablet 8. I dispositivi saranno acquistabili dal 19 ottobre e integrano Alexa+, insieme all’accesso completo al Google Play Store. Nella stessa data arriveranno per la prima volta in Italia anche i tablet Amazon Kids, in due dimensioni e con dotazioni differenziate per età.

Il cambiamento riguarda sia l’hardware sia l’accesso alle applicazioni: accanto ai servizi Amazon, tra cui Kindle, Prime Video e Audible, gli utenti potranno utilizzare app come YouTube, Netflix, Gmail e Google Docs. Tutti e tre i modelli hanno una scocca monoblocco in alluminio.

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Alexa+ può leggere lo schermo, su richiesta

L’assistente si richiama pronunciando “Alexa” e può rispondere a domande, gestire la casa connessa e fornire indicazioni durante l’uso delle applicazioni. La funzione Intelligenza su schermo consente di chiedergli di esaminare il contenuto visualizzato: nell’esempio dei percorsi di trekking, la domanda “Alexa, cos’è questo?” serve a ottenere informazioni dalla pagina e assistenza nella pianificazione.

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Alexa+ legge lo schermo di Amazon Alexa Tablet 12 Pro
Foto: Amazon

Un altro impiego descritto da Amazon riguarda il calendario sportivo: l’assistente può trasferire le date di una competizione nel calendario personale e segnalare sovrapposizioni. Le funzioni di lettura dello schermo sono disattivate per impostazione predefinita, richiedono un’attivazione esplicita e mostrano un indicatore blu quando Alexa può vedere i contenuti.

Amazon prevede inoltre di aggiungere a breve le sessioni live, per conversazioni continuative a mani libere, richiamabili con “Alexa, avvia una sessione live”. Il feed “Per te” e una sezione dinamica della schermata iniziale raccolgono invece contenuti già avviati, suggerimenti e consigli personalizzati.

Il 12 Pro: display Nanomatte e accessori per lavorare

Alexa Tablet 12 Pro ha uno schermo da 12 pollici in formato 3:2, densità di 280 PPI e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo spessore è di 6,5 millimetri. Il processore a otto core è realizzato a 4 nanometri, mentre la RAM arriva fino a 16 GB. Completano la dotazione quattro altoparlanti Dolby Atmos e Wi-Fi 6E; l’autonomia dichiarata raggiunge 16 ore di riproduzione video.

La variante Nanomatte utilizza un trattamento antiriflesso sviluppato con Corning: un processo fotolitografico incide sul vetro una trama allineata a livello sub-pixel. L’obiettivo è contenere i riflessi mantenendo nitidezza e colori. Il 12 Pro parte da 499,99 euro; la versione Nanomatte da 559,99 euro. Le configurazioni iniziali, in grafite, comprendono 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Gli accessori dedicati sono una penna USI 2.0, con 4.096 livelli di pressione, rilevamento dell’inclinazione e ricarica wireless, e una tastiera ad aggancio magnetico che non richiede associazione Bluetooth. Costano rispettivamente 84,99 e 139,99 euro. Il pacchetto con tablet, penna e tastiera parte da 649 euro.

Nell’app Kindle, la modalità lettura silenzia le notifiche, riduce la luce blu e offre tre temi di visualizzazione; l’autonomia dichiarata in questo utilizzo arriva a 20 ore. Libri e audiolibri sono riuniti nello stesso spazio. Sul Pro, la penna permette inoltre di annotare le pagine con gli strumenti di Kindle Scribe, sincronizzando le note sui dispositivi compatibili.

I modelli da 11 e 8,7 pollici

Alexa Tablet 11 adotta un display 2.5K da 11 pollici, con 276 PPI, aggiornamento a 90 Hz e rapporto 16:10. Ha un processore a otto core, 8 GB di RAM e due altoparlanti Dolby Atmos. Amazon indica fino a 15 ore di riproduzione video.

Amazon Alexa Tablet 11 nella colorazione verde matcha
Foto: Amazon

Il prezzo dell’Alexa Tablet 11 parte da 329,99 euro con 64 GB di archiviazione. Le colorazioni previste sono grafite, ametista e verde matcha. Anche questo modello integra Alexa+ con accesso vocale e tramite touch.

Alexa Tablet 8 è il più piccolo della gamma: lo schermo misura 8,7 pollici, il peso è di 329 grammi e lo spessore di 7,95 millimetri. La dotazione comprende un processore a otto core e Wi-Fi 6, con un’autonomia dichiarata fino a 14 ore di video.

Amazon Alexa Tablet 8 nelle colorazioni turchese e rosa antico
Foto: Amazon

L’Alexa Tablet 8 parte da 229,99 euro nella configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. È proposto in grafite, rosa antico e turchese e mantiene l’integrazione con Alexa+ degli altri due dispositivi.

Tablet Kids, custodie e controlli per i genitori

I nuovi Amazon Kids Tablet da 8,7 pollici e le versioni da 11 pollici prevedono allestimenti per bambini dai 3 anni e per quelli dai 6 anni in su. Ogni dispositivo comprende una custodia protettiva.

Amazon Kids Tablet con le custodie per bambini
Foto: Amazon

Per i più piccoli è prevista una custodia morbida con bumper e fantasie ispirate, tra gli altri, a Paw Patrol e Barbie. Ai bambini più grandi è destinata una custodia rigida più sottile, dotata di supporto integrato.

La dotazione include anche un anno di Kids+, il servizio che raccoglie applicazioni, giochi, video e libri selezionati per le diverse fasce d’età. La Parent Dashboard riprogettata fornisce ai genitori aggiornamenti settimanali sulle attività e sui contenuti esplorati dai figli.

Un bambino usa Amazon Kids Tablet in viaggio
Foto: Amazon

Il debutto commerciale del 19 ottobre comprenderà dunque sia i tre tablet con Alexa+ sia le versioni Kids. Per l’assistente, il passo successivo annunciato è l’introduzione delle sessioni live, delle quali Amazon non ha indicato una data precisa.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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