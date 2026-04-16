OpenAI rafforza il controllo sugli agenti AI e accelera l’offerta dedicata alle imprese

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OpenAI rafforza l’Agents SDK per portare gli agenti AI in produzione

OpenAI ha aggiornato il proprio Agents SDK introducendo sandbox nativi, nuovo harness di esecuzione e strumenti di gestione dei workspace, con l’obiettivo di portare gli agenti AI dalla fase di prototipo alla produzione enterprise.

L’annuncio, confermato a TechCrunch, arriva ora che le aziende chiedono soluzioni sicure, auditabili e standardizzate per integrare gli agenti nei flussi di lavoro reali.

Le novità puntano a controllare meglio l’accesso a file, tool e codice, mitigando rischi come prompt injection ed esfiltrazione di dati, e offrendo un percorso più lineare dalla sperimentazione allo scaling operativo.

In sintesi:

Nuovo Agents SDK con harness più vicino al comportamento naturale dei modelli di frontiera.

con harness più vicino al comportamento naturale dei modelli di frontiera. Introdotti sandbox nativi per eseguire codice e gestire file in ambienti isolati e controllati.

per eseguire codice e gestire file in ambienti isolati e controllati. Manifesto del workspace per standardizzare input, output e storage tra sviluppo e produzione.

Disponibilità via API a prezzo standard, con focus su sicurezza e uso enterprise.

Il rilascio parte da Python, con supporto a TypeScript atteso in una fase successiva.

Questa evoluzione segna un cambio di passo: non solo modelli più potenti, ma infrastruttura operativa pensata per requisiti aziendali stringenti.

Per gli sviluppatori significa meno codice “su misura” per orchestrare workflow complessi e più componenti pronti per scenari reali, dal knowledge management alla manutenzione software.

Sandbox nativi e workspace manifest: cosa cambia per gli agenti AI

La novità più rilevante dell’aggiornamento è l’introduzione dei sandbox nativi, ambienti isolati in cui gli agenti possono leggere e scrivere file, installare dipendenze, eseguire script e modificare codice senza accedere direttamente al sistema ospite.

Questo modello riduce il rischio operativo e facilita audit, logging e controllo degli accessi, elementi cruciali per compliance e governance dei dati.

Accanto ai sandbox, OpenAI presenta un manifesto del workspace, una descrizione strutturata di input, output e storage che allinea sviluppo locale, test e produzione, evitando configurazioni ad hoc difficili da mantenere.

Il nuovo harness rende gli agenti più capaci di gestire documenti, workspace e operazioni multi-step, abilitando task a lungo orizzonte con meno infrastruttura custom.

In prospettiva competitiva, la mossa si inserisce in un contesto in cui i provider di AI non competono solo sul modello, ma sull’intero stack operativo, inclusi costi, strumenti e sicurezza.

Dopo iniziative commerciali come il ribasso dei prezzi di ChatGPT Pro, l’azienda sposta ora l’attenzione sull’affidabilità degli agenti come componenti di processo, non più semplici demo.

Sicurezza, rischio e nuove metriche per valutare gli agenti in azienda

Il messaggio strategico di OpenAI è l’allineamento tra facilità di distribuzione e controllo del rischio: separare harness e compute consente di contenere prompt injection, esfiltrazione di dati e perdita di stato su esecuzioni prolungate.

Le funzioni sono disponibili via API a prezzo standard, segnale che la competizione sugli agenti si giocherà su robustezza, osservabilità e integrazione nei workflow, più che sulla sola qualità conversazionale.

Per le imprese, il nuovo Agents SDK apre la strada a valutazioni più oggettive: non solo “quanto l’agente parla bene”, ma “quanto è governabile, tracciabile e sicuro in produzione”.

FAQ

Cosa offre di nuovo l’Agents SDK aggiornato di OpenAI

L’aggiornamento introduce sandbox nativi, nuovo harness di esecuzione, manifesto del workspace e supporto avanzato a task multi-step, pensati per passare dai prototipi all’uso enterprise.

Perché i sandbox nativi sono importanti per gli agenti AI

I sandbox nativi sono cruciali perché permettono di eseguire codice, gestire file e dipendenze in ambienti isolati, riducendo rischi di sicurezza e semplificando audit.

Quando sarà disponibile il supporto TypeScript per l’Agents SDK

Il supporto a TypeScript è previsto successivamente al rilascio iniziale su Python, seguendo la roadmap ufficiale pubblicata da OpenAI.

Come l’Agents SDK aiuta a mitigare la prompt injection

L’SDK aggiornato mitiga la prompt injection separando harness e compute, limitando i privilegi dell’agente e definendo chiaramente accessi a file, tool e workspace.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.