31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Amazon avrebbe speso 1,8 milioni di dollari per un progetto con Claude Sonnet .

avrebbe speso 1,8 milioni di dollari per un progetto con . Il costo avrebbe superato il budget dell’860% senza arrivare in produzione.

Documenti interni segnalano ulteriori sforamenti in auditing finanziario e logistica.

L’azienda sostiene che si tratti di casi isolati durante una fase sperimentale.

( Riassunto generato con AI)

Amazon e i costi degli agenti IA

Amazon avrebbe lasciato operare per cinque mesi un progetto di codifica basato su Claude Sonnet, con una spesa arrivata a 1,8 milioni di dollari. Il caso emerge da documenti interni riservati, citati dal Financial Times, e riguarda l’associazione dei dati degli autori alle rispettive schede prodotto nel catalogo del gruppo.

L’obiettivo era un’attività circoscritta, ma il conto finale avrebbe superato dell’860% il budget previsto. Il progetto non sarebbe mai entrato in produzione, mentre fonti interne lo avrebbero definito un errore “catastroficamente costoso”.

Il punto centrale non è soltanto l’entità della cifra, ma il meccanismo che l’ha prodotta: l’uso degli agenti di intelligenza artificiale ha aumentato il consumo di token, facendo crescere rapidamente i costi quando emergono bug o comportamenti inefficaci.

In un modello a consumo, anche un errore operativo apparentemente semplice può trasformarsi in una spesa rilevante. Per Amazon, il caso solleva quindi una questione concreta di controllo: la sperimentazione dell’IA richiede limiti, monitoraggio e verifiche economiche proporzionate all’autonomia assegnata agli strumenti.

Gli sforamenti segnalati nei documenti interni

Il progetto affidato a Claude Sonnet non sarebbe un episodio isolato. Secondo la documentazione interna, un sistema destinato all’auditing finanziario avrebbe generato uno sforamento di 541.000 dollari, nonostante la sua funzione fosse proprio collegata al controllo dei conti.

Altri 134.000 dollari aggiuntivi sarebbero stati registrati per uno strumento progettato per ridurre i tempi di consegna nella rete logistica del gruppo. I documenti descrivono quindi costi inattesi in impieghi diversi, dal catalogo alla finanza fino alle operazioni di consegna.

Amazon ha ridimensionato la portata degli episodi. In una presentazione interna citata dal Financial Times, l’azienda afferma: “Come accade con ogni nuova tecnologia, stiamo sperimentando, imparando e migliorando il modo in cui la usiamo, comprese le efficienze sui costi”.

Il gruppo contesta inoltre la lettura di pochi casi come indicativa dell’adozione complessiva dell’IA da parte dei team. La replica non nega gli sforamenti riportati, ma li colloca nel perimetro della sperimentazione e dell’apprendimento operativo.

Dal punto di vista finanziario, le cifre restano marginali rispetto alla scala del gruppo: il fatturato trimestrale di Amazon supera i 181 miliardi di dollari. Questo non elimina però il valore del segnale emerso dai documenti: la sostenibilità degli agenti IA dipende anche dalla capacità di individuare rapidamente consumi anomali.

Il precedente dei bot di codifica AWS

Il caso si inserisce in una fase già segnata da problemi nell’uso dell’IA generativa. Nei mesi precedenti, AWS aveva registrato diversi disservizi collegati ai bot di codifica automatica.

La risposta era stata la limitazione dei permessi degli agenti, anziché l’attribuzione di autorizzazioni equivalenti a quelle degli ingegneri senior ai quali erano associati. Il precedente evidenzia che il tema non riguarda solo il costo dei token, ma anche il livello di supervisione necessario.

Per Amazon, l’evoluzione degli agenti IA passa dunque dalla ricerca di efficienza alla definizione di confini operativi misurabili. L’episodio mostra che l’automazione può produrre valore soltanto se controlli tecnici e budgetari procedono insieme.

La conseguenza futura più rilevante è la possibile estensione di limiti di spesa e autorizzazioni granulari, già sperimentate sul piano dei permessi, anche ai flussi che generano consumi di token.

FAQ

Quanto avrebbe speso Amazon per Claude Sonnet?

Sì, il progetto avrebbe accumulato una spesa di 1,8 milioni di dollari in cinque mesi, secondo i documenti interni riportati dal Financial Times.

Di quanto è stato superato il budget?

Sì, la spesa segnalata sarebbe stata pari all’860% in più rispetto al budget stanziato per il progetto di catalogo.

Il progetto con Claude Sonnet è entrato in produzione?

No, il progetto non sarebbe arrivato in produzione, pur avendo generato il costo di 1,8 milioni di dollari indicato nella documentazione interna.

Quali altri costi extra sono emersi?

Sì, i documenti citano 541.000 dollari per un sistema di auditing finanziario e 134.000 dollari per uno strumento della rete logistica.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.