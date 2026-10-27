IBM introduce identità verificate per gli agenti AI con Vault

27 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi IBM introduce identità verificate e credenziali temporanee per gli agenti AI attraverso HashiCorp Vault.

watsonx Orchestrate estende individuazione, isolamento e valutazione degli agenti su piattaforme di diversi fornitori.

L’integrazione con NVIDIA OpenShell collega ambienti di esecuzione, identità degli agenti e controlli sugli accessi.

Vault Agent Identity e Vault 2.2 sono disponibili; altre funzionalità restano in anteprima pubblica o tecnica.

Identificare gli agenti AI, limitarne gli accessi e verificarne le attività sui sistemi aziendali: sono gli obiettivi delle funzionalità annunciate da IBM il 27 ottobre ad Atlanta, durante TechXchange 2026. Le novità riguardano soprattutto HashiCorp Vault e watsonx Orchestrate e si rivolgono a sviluppatori, responsabili IT e sicurezza chiamati a controllare software capaci di utilizzare strumenti e intervenire sulle applicazioni.

Il problema è la distanza fra diffusione degli agenti e capacità di governarli. Secondo le stime di Gartner, entro il 2028 un’impresa media della Fortune 500 utilizzerà oltre 150.000 agenti AI. Solo il 13% delle organizzazioni ritiene però adeguata la propria governance in questo ambito.

Dinesh Nirmal, Senior Vice President, IBM Software, collega gli annunci alla gestione operativa dell’AI nelle imprese:

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“Chi vince nell’AI aziendale sta cambiando il modo in cui funziona il proprio business, non si limita ad aggiungere ulteriore AI”, ha dichiarato Dinesh Nirmal, Senior Vice President, IBM Software. “Perché gli agenti possano svolgere attività concrete nei sistemi utilizzati da un’azienda, serve un modello operativo per l’AI: un modello che colleghi gli agenti a dati, applicazioni e infrastrutture dell’azienda e li gestisca con lo stesso rigore riservato ai sistemi più critici. Integrando sicurezza e controllo in questo modello, gli agenti smettono di essere una tecnologia e diventano un modo di fare impresa.”

Identità e credenziali con scadenza

Vault Agent Identity registra per ciascun agente il responsabile, la fase del ciclo di vita e le autorizzazioni ricevute. Queste informazioni vengono condivise con i controlli sulle credenziali di Vault, con watsonx Orchestrate e con altri sistemi, per applicare regole coerenti anche quando gli agenti lavorano su ambienti differenti.

Vault estende agli agenti la gestione centralizzata dei segreti, la rotazione delle credenziali supportate e la generazione di credenziali temporanee, revocabili o destinate a scadere. L’obiettivo è ridurre l’esposizione legata ad accessi permanenti o privilegi eccessivi. Vault 2.2 aggiunge account dedicati agli agenti, rinnovo automatico delle credenziali e aggiornamenti crittografici rivolti alle minacce dell’era quantistica. Secure Hub concentra invece la visibilità sugli ambienti Vault.

Fra le organizzazioni citate nei casi cliente di HashiCorp Vault figurano ABN AMRO, Adobe, BBVA e Starbucks. A TechXchange, l’Albert Einstein College of Medicine presenta l’impiego di IBM Verify e Vault per identità degli agenti, accessi just-in-time, segreti dinamici e verificabilità.

“L’AI offre opportunità straordinarie per accelerare la ricerca e le scoperte biomediche, ma per realizzarne il potenziale servono fondamenta solide di sicurezza, fiducia e governance responsabile”, ha dichiarato Shailesh M. Shenoy, Assistant Dean for Information Technology all’Albert Einstein College of Medicine. “Nella mia esperienza, tecnologie come IBM Verify e HashiCorp Vault possono svolgere un ruolo importante nell’aiutare le organizzazioni a stabilire i controlli di identità, accesso e sicurezza necessari per innovare con fiducia.”

Individuazione, isolamento e controllo dei costi

watsonx Orchestrate introduce collegamenti ad Amazon Bedrock, Microsoft Foundry e Google Gemini per rilevare automaticamente gli agenti creati su piattaforme esterne, senza registrarli manualmente. L’individuazione comprende anche modelli e server MCP.

Per contenere gli effetti di comportamenti anomali, gli agenti vengono eseguiti in sandbox separate. Un “kill switch” permette ai team di disattivarli immediatamente. Le funzioni di valutazione verificano qualità, accuratezza e conformità prima del rilascio e proseguono il monitoraggio in produzione. Il controllo dei consumi distingue l’utilizzo di modelli e token per agente, rendendo identificabili le componenti della spesa.

L’integrazione con Vault collega questi controlli all’identità e alle autorizzazioni, applicando il privilegio minimo nell’accesso alle credenziali. Agent Identity e Vault si integrano inoltre con NVIDIA OpenShell, abbinando il runtime governato da policy a identità verificate e accessi temporanei.

“Le aziende hanno bisogno di poter governare in modo sicuro e controllato il comportamento degli agenti AI e le risorse a cui possono accedere”, ha dichiarato John Fanelli, Vice President, Enterprise Software di NVIDIA. “La collaborazione con IBM combina il runtime di NVIDIA OpenShell, governato da policy, con Agent Identity e HashiCorp Vault per aiutare le imprese a scalare l’adozione degli agenti AI attraverso identità verificate, ambienti di esecuzione sicuri e accessi ai sistemi aziendali rigorosamente controllati.”

Infrastrutture e disponibilità

Gli annunci della società, quotata al NYSE, comprendono anche Integration Intelligence Hub: il suo Unified Context Engine fornisce agli agenti informazioni sui sistemi esistenti e sulle loro relazioni. Policy di approvazione e audit regolano operazioni come la risoluzione di messaggi bloccati o il rilascio di API.

IBM Concert collega l’analisi delle vulnerabilità alla valutazione dell’impatto operativo, mentre Terraform mette a disposizione configurazioni approvate e procedure controllate per modificare l’infrastruttura. IBM Z Atlas mappa invece infrastruttura, middleware e applicazioni z/OS per analizzare gli effetti delle modifiche e supportarne test e convalida.

TechXchange 2026 integra quest’anno HashiConf e riunisce quasi 6.500 partecipanti da 85 Paesi. Le sessioni affrontano anche le applicazioni concrete di questi strumenti; diretta e registrazioni di TechXchange sono disponibili online.

La disponibilità varia fra i prodotti: Vault Agent Identity, Vault 2.2, le funzioni di valutazione di watsonx Orchestrate e IBM Concert sono già disponibili. Secure Hub e IBM Z Atlas sono in public preview; Integration Intelligence Hub e le funzioni di individuazione e protezione di Orchestrate restano in tech preview. Per le imprese, dunque, la possibilità di adottare i nuovi controlli dipende anche dallo stato di rilascio delle singole componenti.