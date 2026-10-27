27 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Imetec, il CaldoPlaid Adapto ha sei livelli di temperatura
La notizia in sintesi
- Imetec propone per la stagione fredda il plaid riscaldabile CaldoPlaid Adapto Pelliccia Effetto Nuvola.
- La tecnologia Adapto controlla la temperatura, con sei livelli di regolazione e timer di autospegnimento programmabile.
- Il plaid misura 160 × 120 centimetri e abbina pelliccia effetto nuvola e velvet color moka.
- Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 149,99 euro.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Imetec CaldoPlaid Adapto Pelliccia Effetto Nuvola Riscaldabile 160×120 | Plaid elettrico 150W: calore rapido e costante, 6 livelli, timer 1/3/9h, Electro Block, retro velvet moka, lavabile 30°C
MORBIDEZZA EFFETTO NUVOLA E VELVET MOKA Il lato superiore in pelliccia effetto nuvola e quello inferiore in velvet moka avvolgono in un caldo abbraccio morbido, su divano o letto. · RISCALDAMENTO RAPIDO CON TECNOLOGIA ADAPTO La tecnologia brevettata Adapto sfrutta la potenza di 150 W per riscaldarsi rapidamente e mantiene costante la temperatura, controllandola 25 volte al secondo in base a quella del corpo e dell’ambiente. · 6 TEMPERATURE PER UN CALORE SU MISURA Scegli tra 6 livelli di calore in base a stagione e sensibilità personale: riscaldi il corpo e non l’ambiente, così stai al caldo consumando meno.
Un plaid riscaldabile con sei impostazioni di temperatura e spegnimento programmabile: è la proposta di Imetec per i mesi freddi. Il CaldoPlaid Adapto Pelliccia Effetto Nuvola, presentato il 27 ottobre 2026, è destinato all’utilizzo sul divano, a letto o durante il lavoro da casa. Il modello misura 160 × 120 centimetri e ha un prezzo consigliato di 149,99 euro. Alla funzione riscaldante affianca due superfici diverse, una in pelliccia effetto nuvola e l’altra in velvet color moka.
Il prodotto si inserisce tra gli accessori tessili destinati agli ambienti domestici, con una differenza rispetto a una coperta tradizionale: consente di scegliere il livello di calore. L’impiego indicato riguarda quindi la persona che lo utilizza durante la lettura, davanti alla televisione o alla postazione di lavoro domestica.
Regolazione del calore e spegnimento programmabile
Il controllo della temperatura è affidato alla tecnologia brevettata Adapto. Secondo quanto dichiarato da Imetec, il sistema monitora costantemente la temperatura del plaid. L’utente può scegliere tra sei livelli di regolazione, adattando così il calore alle proprie preferenze durante l’utilizzo.
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È previsto anche un timer per programmare l’autospegnimento. Regolazione e timer rispondono a due esigenze distinte: la prima permette di selezionare il calore desiderato, mentre il secondo consente di stabilire lo spegnimento del prodotto. Sono queste le principali funzioni descritte per la gestione del riscaldamento.
Imetec associa inoltre il calore diretto sul corpo a una minore dispersione energetica nell’ambiente. Si tratta di un beneficio dichiarato dall’azienda, riferito alla modalità con cui il plaid riscalda chi lo usa. Non va quindi confuso con una misura del risparmio ottenibile sul riscaldamento domestico.
Due finiture per l’uso in soggiorno e in camera
La componente tessile distingue i due lati del plaid: la pelliccia effetto nuvola caratterizza una superficie, mentre il velvet moka riveste quella opposta. La scelta cromatica richiama i toni marroni utilizzati per cuscini, coperte e altri complementi d’arredo autunnali. La dimensione prevista per il modello è di 160 × 120 centimetri.
Il colore è uno degli elementi su cui Imetec concentra la proposta per la casa nella stagione fredda. Accanto al moka, l’azienda indica beige, tortora, terracotta e ruggine come tonalità da utilizzare negli accessori tessili. L’intervento riguarda dunque soprattutto i complementi, senza richiedere la sostituzione dei mobili.
Gli abbinamenti suggeriti comprendono divani beige, tortora o grigi, pavimenti in legno naturale e arredi dalle finiture calde. Il plaid viene così proposto sia per soggiorni contemporanei sia per interni classici, con una funzione pratica che si affianca alla presenza visiva del tessuto nell’ambiente.
Disponibilità e prezzo
Il CaldoPlaid Adapto Pelliccia Effetto Nuvola è acquistabile su Amazon. La cifra di 149,99 euro indicata da Imetec è il prezzo consigliato, non una promozione annunciata per un periodo limitato.
La proposta comprende anche suggerimenti più generali per gli spazi domestici: punti luce indiretti, lampade da tavolo e tessuti morbidi per soggiorno e camera. In questo insieme, il plaid mantiene una funzione specifica: aggiungere calore regolabile nei momenti trascorsi seduti o distesi, lasciando all’utilizzatore la scelta dell’intensità e la programmazione dello spegnimento.
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