Schumer presenta una legge sui crypto-investimenti di Trump: nel mirino 1,4 miliardi

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Chuck Schumer propone un nuovo ufficio federale anti-corruzione.

propone un nuovo ufficio federale anti-corruzione. Il testo richiama oltre 1,4 miliardi di dollari di ricavi crypto di Donald Trump .

. La Casa Bianca nega conflitti d’interesse e cita conti discrezionali indipendenti.

Quattro democratici sostengono la misura, senza adesioni repubblicane annunciate.

( Riassunto generato con AI)

La proposta di Schumer sui ricavi crypto di Trump

Il senatore Chuck Schumer ha presentato al Senato degli Stati Uniti una proposta di legge che punta a rafforzare il controllo etico federale, richiamando gli oltre 1,4 miliardi di dollari di ricavi crypto dichiarati dal presidente Donald Trump nelle disclosure finanziarie del 2025. Il testo, reso pubblico il 31 luglio, nasce dalle preoccupazioni di alcuni legislatori per possibili conflitti d’interesse legati alle attività in criptovalute del presidente. La misura prevede un nuovo Ufficio Anti-Corruzione indipendente, con funzioni di vigilanza e poteri esecutivi più ampi rispetto all’attuale sistema frammentato.

La proposta è sostenuta anche dai senatori democratici Andy Kim, Alex Padilla e Jeff Merkley, ma al momento non risultano co-sponsor repubblicani. La Casa Bianca respinge le accuse: secondo Anna Kelly, gli investimenti di Trump sono affidati a istituzioni finanziarie terze e indipendenti attraverso conti discrezionali.

Ricavi dichiarati e architettura del nuovo controllo

Le dichiarazioni finanziarie citate nella proposta indicano ricavi e proventi lordi, non necessariamente il guadagno netto di Donald Trump dopo le imposte. La voce più rilevante riguarda 635,1 milioni di dollari in royalties da Celebration Coins. Il totale comprende inoltre centinaia di milioni di dollari dalla vendita di token di World Liberty Financial e altri 196,9 milioni di dollari collegati a una holding operante nel settore delle stablecoin.

Il disegno di legge include rilievi secondo cui la famiglia Trump avrebbe detenuto oltre un miliardo di dollari in un fondo crypto collegato a governi stranieri, con riferimento a un investimento sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di affermazioni inserite nell’iter legislativo, non di una sentenza che accerti condotte corruttive. L’elemento centrale della proposta è l’assorbimento di Federal Election Commission, Office of Government Ethics e Office of Special Counsel in un’unica struttura.

Il nuovo ufficio sarebbe guidato da sette membri confermati dal Senato e potrebbe emettere subpoena, avviare azioni esecutive e pubblicare report. Il testo consentirebbe inoltre ai procuratori generali statali e a querelanti privati di chiedere il recupero di fondi ritenuti ottenuti tramite corruzione, con possibilità di triplo risarcimento per le azioni accolte.

Un iter politico ancora incerto al Congresso

La proposta di Chuck Schumer affronta un percorso legislativo complesso: al 31 luglio non aveva ancora ricevuto un numero ufficiale dal Senato e doveva essere assegnata a una commissione. Solo dopo eventuali audizioni potrebbe arrivare a un voto in aula. L’assenza di sostegno bipartisan rende più difficile l’approvazione e la misura potrebbe anche incontrare un eventuale veto del presidente Trump.

Per evitare la paralisi dell’agenzia, una sezione di tre giudici della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia potrebbe nominare membri temporanei in caso di posti vacanti. È una tutela concepita per limitare la possibilità di bloccare l’organo lasciando scoperti i seggi.

FAQ

Cosa prevede la legge di Chuck Schumer?

Sì, prevede un Ufficio Anti-Corruzione indipendente che accorpi tre organismi federali di vigilanza etica e possa emettere subpoena, avviare azioni esecutive e pubblicare report.

A quanto ammontano i ricavi crypto dichiarati da Trump?

Sì, le disclosure finanziarie del 2025 citate nel testo indicano oltre 1,4 miliardi di dollari di ricavi e proventi lordi collegati a iniziative crypto.

Quali attività crypto vengono menzionate nella proposta?

Sì, sono citate Celebration Coins, World Liberty Financial e una holding nel comparto stablecoin, inclusa una voce da 196,9 milioni di dollari.

La Casa Bianca riconosce conflitti d’interesse?

No, Anna Kelly sostiene che gli investimenti di Donald Trump siano detenuti in conti totalmente discrezionali gestiti da istituzioni finanziarie terze e indipendenti.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.