michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Hotel esclusivo di Milano set principale del sequel Il diavolo veste Prada

Hotel esclusivo di Milano set principale del sequel Il diavolo veste Prada

Dentro Palazzo Parigi, set milanese delle star di Hollywood

SEGUICI SU DISCOVER

A Milano, nel cuore tra Porta Nuova e Brera, il Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano è diventato il fulcro delle riprese del nuovo capitolo de Il diavolo veste Prada. Qui hanno soggiornato, durante le lavorazioni, le star internazionali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, il regista David Frankel e la special guest Lady Gaga, oltre all’attrice Simone Ashley.
La scelta di questo cinque stelle nel centro di Milano, ma defilato quanto basta per garantire privacy, conferma il ruolo strategico della città come hub del lusso e del cinema internazionale.
Il coinvolgimento diretto del personale dell’hotel come comparse aggiunge un ulteriore elemento di autenticità e marketing spontaneo per la struttura.

In sintesi:

  • Le star di Hollywood hanno scelto il Palazzo Parigi come base milanese per le riprese.
  • Meryl Streep avrebbe dormito nella Presidential Suite, Anne Hathaway nella Royal Suite.
  • Il personale dell’hotel è apparso come comparsa, rafforzando il legame col set.
  • Posizione strategica tra Porta Nuova e Brera per un lusso riservato.

Suite, architettura e set: perché il Palazzo Parigi è unico

Secondo indiscrezioni di produzione, Meryl Streep avrebbe soggiornato nella scenografica Presidential Suite, mentre Anne Hathaway avrebbe scelto la raffinata Royal Suite, entrambe con affacci privilegiati sullo skyline di Milano.
Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano, in corso di Porta Nuova 1, è uno degli indirizzi più esclusivi della città: in pieno centro, ma schermato quanto basta dal flusso turistico per preservare discrezione e sicurezza, requisito chiave per ospitare cast di alto profilo.
L’hotel nasce dall’incontro tra l’architettura della proprietaria Paola Giambelli e l’interior design del francese Pierre-Yves Rochon: una combinazione che fonde rigore milanese e grazia parigina, con spazi pensati per essere al tempo stesso scenografici e funzionali alle riprese.

Curiosità significativa per i fan: la produzione americana ha coinvolto il personale dell’hotel come comparse, trasformando receptionist, addetti al piano e staff di sala in volti di contorno alle sequenze girate nella hall e nelle aree comuni.
Lo staff, riferiscono fonti interne, si sarebbe detto sinceramente dispiaciuto al termine delle riprese, quando il cast ha lasciato l’albergo, segno di un clima di forte empatia e di un’esperienza percepita come irripetibile.
Anche l’imponente Grand Spa, con i suoi ambienti scenografici, rappresenta un naturale sfondo cinematografico, rafforzando il posizionamento dell’hotel come destinazione d’eccellenza nel turismo di lusso legato all’entertainment.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Impatto sul turismo di lusso e sull’immagine di Milano

La scelta di Palazzo Parigi come “casa milanese” del cast non è solo un dettaglio di colore, ma un tassello nella costruzione dell’immagine di Milano come città globale del lusso, della moda e del cinema.
Le future uscite del film e la relativa copertura mediatica internazionalizzeranno ulteriormente il brand dell’hotel e del quartiere tra Porta Nuova e Brera, con potenziali ricadute sul turismo d’alta gamma e sulle produzioni audiovisive interessate a location eleganti ma logisticamente accessibili.
Per il mercato dell’hotellerie di lusso, l’operazione rappresenta un caso di studio di product placement territoriale ad alto valore aggiunto, destinato a generare nuove richieste da parte di ospiti attratti dall’idea di “vivere” gli stessi spazi delle star.

FAQ

Dove si trova esattamente il Palazzo Parigi Hotel a Milano?

Si trova in corso di Porta Nuova 1, tra il quartiere Porta Nuova e la zona Brera, in pieno centro città.

In quale suite ha soggiornato Meryl Streep durante le riprese?

Secondo indiscrezioni, Meryl Streep avrebbe soggiornato nella prestigiosa Presidential Suite del Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano.

Il personale del Palazzo Parigi appare davvero nel film?

Sì, il personale dell’hotel è stato effettivamente coinvolto come comparse in diverse scene girate negli spazi comuni.

Palazzo Parigi è aperto anche a clienti non ospiti della struttura?

Sì, molte aree come ristorante, bar e Grand Spa sono accessibili previa prenotazione, secondo disponibilità e policy interne.

Quali sono le fonti delle informazioni su Palazzo Parigi e le riprese?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache