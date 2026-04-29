Home / SPETTACOLI & CINEMA / Hotel esclusivo di Milano set principale del sequel Il diavolo veste Prada

Dentro Palazzo Parigi, set milanese delle star di Hollywood

A Milano, nel cuore tra Porta Nuova e Brera, il Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano è diventato il fulcro delle riprese del nuovo capitolo de Il diavolo veste Prada. Qui hanno soggiornato, durante le lavorazioni, le star internazionali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, il regista David Frankel e la special guest Lady Gaga, oltre all’attrice Simone Ashley.

La scelta di questo cinque stelle nel centro di Milano, ma defilato quanto basta per garantire privacy, conferma il ruolo strategico della città come hub del lusso e del cinema internazionale.

Il coinvolgimento diretto del personale dell’hotel come comparse aggiunge un ulteriore elemento di autenticità e marketing spontaneo per la struttura.

In sintesi:

Le star di Hollywood hanno scelto il Palazzo Parigi come base milanese per le riprese.

come base milanese per le riprese. Meryl Streep avrebbe dormito nella Presidential Suite , Anne Hathaway nella Royal Suite .

avrebbe dormito nella , nella . Il personale dell’hotel è apparso come comparsa, rafforzando il legame col set.

Posizione strategica tra Porta Nuova e Brera per un lusso riservato.

Suite, architettura e set: perché il Palazzo Parigi è unico

Secondo indiscrezioni di produzione, Meryl Streep avrebbe soggiornato nella scenografica Presidential Suite, mentre Anne Hathaway avrebbe scelto la raffinata Royal Suite, entrambe con affacci privilegiati sullo skyline di Milano.

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano, in corso di Porta Nuova 1, è uno degli indirizzi più esclusivi della città: in pieno centro, ma schermato quanto basta dal flusso turistico per preservare discrezione e sicurezza, requisito chiave per ospitare cast di alto profilo.

L’hotel nasce dall’incontro tra l’architettura della proprietaria Paola Giambelli e l’interior design del francese Pierre-Yves Rochon: una combinazione che fonde rigore milanese e grazia parigina, con spazi pensati per essere al tempo stesso scenografici e funzionali alle riprese.

Curiosità significativa per i fan: la produzione americana ha coinvolto il personale dell’hotel come comparse, trasformando receptionist, addetti al piano e staff di sala in volti di contorno alle sequenze girate nella hall e nelle aree comuni.

Lo staff, riferiscono fonti interne, si sarebbe detto sinceramente dispiaciuto al termine delle riprese, quando il cast ha lasciato l’albergo, segno di un clima di forte empatia e di un’esperienza percepita come irripetibile.

Anche l’imponente Grand Spa, con i suoi ambienti scenografici, rappresenta un naturale sfondo cinematografico, rafforzando il posizionamento dell’hotel come destinazione d’eccellenza nel turismo di lusso legato all’entertainment.

Impatto sul turismo di lusso e sull’immagine di Milano

La scelta di Palazzo Parigi come “casa milanese” del cast non è solo un dettaglio di colore, ma un tassello nella costruzione dell’immagine di Milano come città globale del lusso, della moda e del cinema.

Le future uscite del film e la relativa copertura mediatica internazionalizzeranno ulteriormente il brand dell’hotel e del quartiere tra Porta Nuova e Brera, con potenziali ricadute sul turismo d’alta gamma e sulle produzioni audiovisive interessate a location eleganti ma logisticamente accessibili.

Per il mercato dell’hotellerie di lusso, l’operazione rappresenta un caso di studio di product placement territoriale ad alto valore aggiunto, destinato a generare nuove richieste da parte di ospiti attratti dall’idea di “vivere” gli stessi spazi delle star.

FAQ

Dove si trova esattamente il Palazzo Parigi Hotel a Milano?

Si trova in corso di Porta Nuova 1, tra il quartiere Porta Nuova e la zona Brera, in pieno centro città.

In quale suite ha soggiornato Meryl Streep durante le riprese?

Secondo indiscrezioni, Meryl Streep avrebbe soggiornato nella prestigiosa Presidential Suite del Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano.

Il personale del Palazzo Parigi appare davvero nel film?

Sì, il personale dell’hotel è stato effettivamente coinvolto come comparse in diverse scene girate negli spazi comuni.

Palazzo Parigi è aperto anche a clienti non ospiti della struttura?

Sì, molte aree come ristorante, bar e Grand Spa sono accessibili previa prenotazione, secondo disponibilità e policy interne.

Quali sono le fonti delle informazioni su Palazzo Parigi e le riprese?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.