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Michael Jackson nuove accuse dalla famiglia Cascio scuotono l’eredità del mito

Michael Jackson nuove accuse dalla famiglia Cascio scuotono l’eredità del mito

Nuove accuse contro Michael Jackson riaprono il caso a quasi vent’anni dalla morte

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A quasi vent’anni dalla morte di Michael Jackson, quattro membri della famiglia CascioEdward, Dominic, Aldo Cascio e la sorella Marie-Nicole Porte – accusano il «re del pop» di abusi sessuali subiti da bambini e adolescenti.
Le presunte violenze sarebbero avvenute tra New Jersey, Neverland Valley Ranch e Disneyland Paris, in un arco temporale che va dagli anni Novanta ai primi Duemila.
Nel febbraio 2024 i quattro hanno depositato una causa presso un tribunale federale della California contro la Michael Jackson Estate, mentre il biopic Michael di Antoine Fuqua, interpretato da Jaafar Jackson, si prepara all’uscita nel 2026.

Secondo i Cascio, collaboratori e staff dell’artista avrebbero favorito, coperto gli abusi e imposto un accordo di riservatezza che oggi chiedono di annullare.

In sintesi:

  • Quattro membri della famiglia Cascio denunciano abusi sessuali subiti da Michael Jackson in età minorile.
  • La causa è stata avviata in un tribunale federale della California contro la Michael Jackson Estate.
  • I Cascio sostengono che staff e collaboratori coprissero gli abusi e imponessero il silenzio.
  • Le nuove accuse emergono mentre si attende il biopic “Michael” di Antoine Fuqua.

Le testimonianze dei Cascio e il ruolo della Michael Jackson Estate

La famiglia Cascio, a lungo descritta come «seconda famiglia» di Michael Jackson, era legata all’artista fin dagli anni Ottanta. Dominic Cascio dirigeva un hotel di Manhattan dove la popstar soggiornava spesso e lo aveva accolto più volte nella casa di Hawthorne, nel New Jersey, insieme alla moglie Connie e ai figli.
Negli anni Novanta i bambini Cascio frequentavano abitualmente il Neverland Valley Ranch. Oggi, gli stessi figli accusano il cantante di abusi sessuali sistematici, sostenendo che lo staff di Jackson avrebbe organizzato viaggi, pernottamenti e contatti in modo da agevolare gli incontri.

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In un’intervista al The New York Times, i fratelli riferiscono di pressioni per firmare un accordo che impedisse loro di parlare pubblicamente. Chiedono ora un risarcimento economico e l’annullamento di quell’intesa, ritenuta frutto di manipolazione.

Aggiungono di essere stati istruiti dallo stesso Michael Jackson a difenderlo. In un’intervista del 2010 con Oprah Winfrey, infatti, avevano negato ogni comportamento improprio. Oggi definiscono quelle dichiarazioni una costruzione indotta dall’artista: «Eravamo manipolati, eravamo stati adescati», afferma Edward Cascio.

Le accuse, rivolte non solo all’artista ma anche all’ente che gestisce il suo patrimonio, riaprono il dibattito sulla responsabilità delle strutture che circondano le grandi star.

I dettagli degli abusi raccontati e le possibili conseguenze future

Marie-Nicole Porte, oggi 37 anni, racconta che a 12 anni sarebbe stata abusata nella casa di famiglia nel New Jersey, dove Michael Jackson avrebbe soggiornato per mesi dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.
Dominic Cascio, 39 anni, sostiene che il rapporto sessuale con la star sia iniziato circa a otto anni, durante un viaggio a Disneyland Paris, quando i due avrebbero condiviso il letto nudi.

Edward Cascio riferisce che gli incontri sarebbero proseguiti per anni, fino all’adolescenza: «Mi ha portato via la mia virilità», dichiara. Le loro ricostruzioni, se confermate, allargherebbero il perimetro temporale e geografico delle presunte condotte abusive dell’artista.

La causa contro la Michael Jackson Estate potrà incidere sull’immagine postuma del cantante e sulle strategie industriali intorno al biopic Michael.
Eventuali sviluppi giudiziari potrebbero influenzare accordi commerciali, programmazioni cinematografiche e la gestione dei diritti d’autore, riaccendendo un dibattito globale sulla tutela dei minori nell’industria dell’intrattenimento.

La credibilità delle nuove testimonianze, confrontata con precedenti processi e assoluzioni, sarà centrale per l’opinione pubblica e per i futuri prodotti dedicati all’eredità artistica di Jackson.

FAQ

Chi sono i membri della famiglia Cascio che accusano Michael Jackson?

Sono Edward, Dominic, Aldo Cascio e la sorella Marie-Nicole Porte, ex vicinissimi a Michael Jackson, ora querelanti in sede federale.

Quale tribunale statunitense sta esaminando la causa dei Cascio?

La causa è stata effettivamente depositata presso un tribunale federale della California, competente perché sede della Michael Jackson Estate.

Cosa chiedono i Cascio alla Michael Jackson Estate?

Chiedono concretamente un risarcimento economico e l’annullamento dell’accordo di riservatezza che, secondo loro, impediva di parlare pubblicamente.

Le accuse dei Cascio incidono sull’uscita del biopic “Michael”?

Sì, potrebbero influire sulla comunicazione, sulla distribuzione internazionale e sulle strategie promozionali del film biografico diretto da Antoine Fuqua.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Michael Jackson?

Questo articolo è effettivamente derivato da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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