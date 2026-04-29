Stefano De Martino, video rubato e diffuso scatena caso in Rai

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Video rubato di Stefano De Martino, svolta nelle indagini e caso in Rai

Il caso del video di Stefano De Martino rubato e diffuso online riguarda un filmato di 40 minuti registrato illegalmente nell’appartamento milanese di Caroline Tronelli.



L’episodio, avvenuto il 9 agosto, è emerso pubblicamente nelle settimane successive quando il video è stato caricato su una nota piattaforma per adulti con il titolo “video De Martino”, raccogliendo migliaia di visualizzazioni in pochi minuti.



Secondo le ricostruzioni riferite dall’Ansa e riprese da Rai Uno, l’indagato è un tecnico manutentore di fiducia della famiglia Tronelli, accusato di accesso abusivo al sistema di sorveglianza e diffusione di materiale sensibile.

Il caso, approdato a La Vita in Diretta, ha scatenato un forte dibattito pubblico sulla tutela della privacy domestica e sui limiti di controllo delle grandi piattaforme digitali.

In sintesi:

Indagato un tecnico manutentore di fiducia della famiglia Tronelli .

. Il video di Stefano De Martino caricato su una piattaforma per adulti di Aylo.

caricato su una piattaforma per adulti di Aylo. Alberto Matano : “Intimità violata, storia agghiacciante e barbara”.

: “Intimità violata, storia agghiacciante e barbara”. Eventuali risarcimenti saranno devoluti da De Martino ad associazioni contro i reati informatici.

Come è stato trafugato e diffuso il video di De Martino

Le prime ipotesi parlavano di un hacker casuale; questa pista è stata ora superata.



L’indagato, tecnico incaricato di verificare telecamere, rete, sensori e password nel domicilio di Caroline Tronelli, avrebbe sfruttato le proprie credenziali professionali per accedere al sistema di videosorveglianza dopo aver saputo della relazione con una celebrità.



Il 9 agosto avrebbe quindi visionato e registrato da remoto un momento di intimità tra Stefano De Martino e l’ex fidanzata, per poi caricare il filmato su uno dei portali per adulti più visitati al mondo, gestito dalla società Aylo (sede legale in Lussemburgo, centri operativi in Canada).

La scelta di un titolo esplicito e di una piattaforma ad altissimo traffico ha generato una viralità immediata, con successive ricondivisioni su chat e app di messaggistica.



Secondo ricostruzioni del Corriere della Sera, il video sarebbe rimasto online meno di un’ora prima della rimozione, a testimonianza di controlli esistenti ma non in grado di filtrare preventivamente ogni singolo caricamento.

A La Vita in Diretta, Alberto Matano ha evidenziato la gravità dell’accaduto e i reati ipotizzati: diffusione di materiale sensibile e accesso abusivo a sistema informatico.



Il conduttore si è detto “sconvolto e indignato”, parlando di *“intimità violata all’interno delle mura domestiche, qualcosa di agghiacciante e barbaro”* e sottolineando il tradimento da parte di una figura preposta alla sicurezza.

Matano ha anche ricordato la decisione di Stefano De Martino di destinare eventuali risarcimenti a enti impegnati nella lotta ai reati informatici, scelta letta come gesto di responsabilità sociale.



In studio, il giornalista Roberto Alessi ha rimarcato il ruolo dell’avvocato Angelo Pisani, già legale di Diego Armando Maradona, prevedendo un’azione legale particolarmente incisiva.

Implicazioni sulla privacy digitale e conseguenze future del caso

Il caso De Martino–Tronelli apre un fronte delicato: la vulnerabilità dei sistemi di videosorveglianza domestica quando chi li gestisce abusa dell’accesso tecnico.



Non si tratta solo di cybercrime anonimo, ma di un presunto tradimento di fiducia professionale, con forti ricadute reputazionali e psicologiche per le vittime.

Sul piano giuridico, l’indagine potrà diventare un precedente per rafforzare protocolli di sicurezza, tracciabilità degli accessi ai sistemi e responsabilità dei fornitori di servizi.



Per le grandi piattaforme per adulti, la vicenda rilancia il tema del controllo ex ante dei contenuti caricati, della cooperazione con l’autorità giudiziaria e di procedure più rapide di identificazione e rimozione dei video illegali.

FAQ

Chi è l’indagato nel caso del video di Stefano De Martino?

Si tratta, secondo le ricostruzioni, di un tecnico manutentore di fiducia della famiglia Tronelli, indagato per accesso abusivo e diffusione di materiale sensibile.

Su quale piattaforma è stato caricato il video di De Martino?

Il video sarebbe stato caricato inizialmente su una delle principali piattaforme per adulti gestite da Aylo, rimanendo online per meno di un’ora.

Cosa rischia chi diffonde video intimi senza consenso?

In Italia la diffusione illecita di immagini intime integra reati informatici, violazione della privacy e possibile revenge porn, con pene fino a diversi anni di reclusione e pesanti risarcimenti civili.

Come proteggere i sistemi di sorveglianza domestica da abusi?

È fondamentale cambiare regolarmente password, limitare gli accessi ai soli tecnici certificati, pretendere log tracciabili e verificare i contratti sul trattamento dei dati e delle immagini.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.