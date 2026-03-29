Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier svela l’imbarazzante retroscena con l’ex di Serena Grandi

Imbarazzo in diretta tra Mara Venier e Serena Grandi a Domenica In

Chi: la conduttrice Mara Venier e l’attrice Serena Grandi, amiche di lunga data. Che cosa: una gaffe in diretta che rievoca il passato sentimentale della Venier con Renzo Arbore. Dove: nello studio di Domenica In a Roma. Quando: durante la puntata del 29 marzo. Perché: un ricordo condiviso da Grandi su un soggiorno in hotel ai Fori Romani fa emergere, inaspettatamente, una vecchia gelosia, creando un momento di evidente imbarazzo televisivo.

In sintesi:

Scambio imbarazzante tra Mara Venier e Serena Grandi in diretta a Domenica In.

e in diretta a Domenica In. Un ricordo di un hotel ai Fori Romani riporta al passato con Renzo Arbore .

. La puntualizzazione di Venier sul suo ex genera sorpresa e disagio in studio.

La conduttrice ribadisce poi la serenità dell’attuale matrimonio con Nicola Carraro.

Il ricordo con Arbore e la gaffe che accende lo studio

L’ingresso di Serena Grandi nello studio di Domenica In si apre con un ricordo carico di confidenza. L’attrice guarda Mara Venier e afferma: “Quando ti vedo ho un ricordo fisso. Io e te in un hotel sui Fori Romani”. Una frase apparentemente innocua, che però tocca un punto sensibile della biografia sentimentale della conduttrice.

Venier interviene subito, precisando la dinamica di quell’episodio: ricorda l’arrivo di Serena Grandi in hotel in compagnia di Renzo Arbore, definito apertamente “il mio ex”. Il riferimento, pronunciato con tono a metà tra l’ironia e una sottile gelosia, sorprende l’attrice, che appare visibilmente a disagio. Il clima, fino a quel momento disteso, si incrina per alcuni istanti, offrendo al pubblico un raro spaccato di spontaneità televisiva.

La stessa Venier prova subito a ridimensionare la portata dell’episodio, ricordando che, all’epoca dei fatti, lei e Arbore non stavano ancora insieme. La relazione tra i due, durata dodici anni e conclusa nel 1997, viene così contestualizzata, senza però annullare del tutto il momento di imbarazzo. A stemperare l’atmosfera contribuisce il richiamo alla vita privata attuale della conduttrice, oggi felicemente sposata con Nicola Carraro, elemento che chiude idealmente la parentesi sul passato.

Un imprevisto televisivo che rafforza il racconto personale

L’incidente di percorso tra Mara Venier e Serena Grandi evidenzia quanto la memoria condivisa, specie quando intreccia vita privata e spettacolo, resti terreno delicato anche tra amiche di lunga data. La gaffe, pur circoscritta, ha mostrato la cifra distintiva di Domenica In: una televisione che vive di improvvisazione, biografie reali e rapporti autentici, non sempre perfettamente controllabili.

Proprio questo scarto non filtrato, con una gelosia appena accennata e subito ricomposta, potrebbe diventare materiale narrativo per future puntate, consolidando la percezione di Venier come figura capace di mettere in gioco la propria storia personale, trasformando piccoli incidenti in elementi di vicinanza con il pubblico.

FAQ

Cosa è accaduto tra Mara Venier e Serena Grandi a Domenica In?

È accaduto che un ricordo di Serena Grandi su un hotel ai Fori Romani ha riacceso il passato sentimentale di Mara Venier, generando un breve imbarazzo in diretta.

Perché il ricordo di Serena Grandi ha creato imbarazzo in studio?

Ha creato imbarazzo perché chiamava in causa Renzo Arbore, definito da Venier come “il mio ex”, evocando una velata gelosia inattesa.

Che rapporto c’era tra Mara Venier e Renzo Arbore?

C’era una lunga relazione sentimentale: Mara Venier e Renzo Arbore sono stati insieme dodici anni, lasciandosi definitivamente nel 1997.

Mara Venier è attualmente sposata? Con chi?

Sì, Mara Venier è attualmente sposata con il produttore Nicola Carraro. Il matrimonio, stabile e dichiarato felice, ha chiuso definitivamente la stagione sentimentale con Arbore.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Le fonti utilizzate derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.