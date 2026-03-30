Home / MOBILE / Vivo X300 Ultra debutta con fotocamera da 200 Megapixel e zoom avanzato per immagini professionali

vivo X300 Ultra, il nuovo camera phone top di gamma spiegato

Il nuovo vivo X300 Ultra è stato presentato ufficialmente in Cina a fine marzo 2026, con arrivo globale previsto nei mesi successivi. Punta a chi cerca uno smartphone premium con prestazioni fotografiche di livello professionale, senza stravolgere il design dei modelli precedenti.

Propone un nuovo sensore principale da 200 Megapixel, teleobiettivo rinnovato, accessori dedicati e un comparto video avanzato pensato per creator e professionisti dell’immagine.

L’obiettivo strategico di vivo è consolidare la propria posizione nel segmento dei camera phone di fascia alta, offrendo un’evoluzione mirata più che una rottura radicale con il passato.

In sintesi:

Nuovo sensore principale Sony Lytia 901 da 200 Megapixel quasi da 1 pollice.

Tele da 200 Megapixel con stabilizzazione “gimbal” e nuovi teleconverter 200mm e 400mm.

Video 4K 120fps 10-bit Log con LUT 3D e nuova color science proprietaria.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, batteria 6.600 mAh e display AMOLED 144Hz.

Hardware fotografico e video pensati per professionisti e creator

Il sistema fotografico di vivo X300 Ultra mantiene la filosofia tri-focale con obiettivi equivalenti 14mm, 35mm e 85mm, molto vicini ai classici del mondo foto e video.

La novità chiave è la fotocamera principale da 200 Megapixel con sensore Sony Lytia 901 da 1/1.12″, vicino al formato 1″, progettato per offrire maggiore gamma dinamica, dettaglio fine e migliori prestazioni in scarsa luce rispetto alla generazione precedente.

Il tele da 85mm resta a 200 Megapixel ma passa al sensore Samsung ISOCELL HP0, che ottimizza messa a fuoco, consumi energetici e introduce una stabilizzazione avanzata in stile *gimbal*, particolarmente utile in ritratti, street photography e video a mano libera.

L’apertura ora è f/2.67, leggermente meno luminosa ma bilanciata da sensore e software più evoluti.

L’ultra‑grandangolare da 14mm con sensore da 1/1.28″ viene confermata, garantendo continuità a chi già conosce l’ecosistema vivo.

Per ampliare la versatilità sul campo, arrivano accessori dedicati: teleconverter da 200mm (8,7x) e 400mm (17,4x), pensati per sport, wildlife e riprese a lunga distanza, oltre a un kit fotografico per un’impugnatura più stabile e un workflow più vicino alle fotocamere tradizionali.

Il comparto video supporta registrazione 4K a 120fps in 10‑bit Log, stabilizzazione ottica su tutte le fotocamere e importazione di LUT 3D, funzionalità tipiche di camere professionali.

Una nuova color science proprietaria sfrutta un sensore dedicato da 50 Megapixel con 12 canali spettrali per una resa cromatica più accurata, costante tra foto e video e maggiormente personalizzabile in post‑produzione.

Questo posiziona X300 Ultra come strumento avanzato per videomaker, content creator e fotografi che necessitano di un flusso di lavoro flessibile, dal mobile al desktop.

Dal punto di vista tecnico generale, vivo X300 Ultra è alimentato dal Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 12 o 16 GB di RAM, pensato per gestire flussi video ad alto bitrate e algoritmi di elaborazione immagine complessi.

La batteria da 6.600 mAh, con ricarica cablata a 100W e wireless a 40W, è dimensionata per reggere sessioni di scatto e ripresa intensive.

Il display AMOLED da 6,82″ con risoluzione 3168×1440 e refresh variabile 1‑144Hz ottimizza fluidità e consumi, adattandosi sia al consumo di contenuti che alla registrazione video prolungata.

Il design resta coerente con la generazione precedente, con la rimozione del pulsante capacitivo dedicato alla fotocamera per una linea più pulita e minimale.

Il debutto iniziale in Cina, seguito da un’espansione sui mercati internazionali, segna un passo importante: per la prima volta la serie Ultra punta in modo esplicito a una diffusione globale.

Per gli utenti europei e italiani questo significa poter considerare X300 Ultra come alternativa concreta ai tradizionali top di gamma di riferimento nel segmento imaging.

Impatto sul mercato dei camera phone e scenari futuri

Con vivo X300 Ultra, il marchio accelera la competizione nel segmento dei camera phone avanzati, puntando su sensori di nuova generazione, accessori ottici dedicati e una gestione professionale di colore e video.

Non è un prodotto rivoluzionario, ma un aggiornamento strategico, costruito su tre assi: qualità del sensore principale, versatilità dello zoom e coerenza cromatica tra foto e video.

In prospettiva, l’apertura globale della serie Ultra potrebbe spingere altri brand a investire maggiormente in ecosistemi di accessori e workflow pro-oriented, trasformando lo smartphone in un hub fotografico completo, dal click alla post‑produzione.

FAQ

Quando sarà disponibile vivo X300 Ultra in Europa e in Italia?

È previsto inizialmente per il mercato cinese nel 2026, con lancio globale successivo. Le tempistiche europee saranno comunicate da vivo nei prossimi mesi.

vivo X300 Ultra è adatto a fotografi e videomaker professionisti?

Sì, grazie al sensore da 200 Megapixel, al 4K 120fps 10‑bit Log e alle LUT 3D, offre un flusso di lavoro vicino a quello professionale.

Che autonomia reale offre la batteria da 6.600 mAh?

La batteria da 6.600 mAh, unita alla ricarica 100W, è pensata per coprire agevolmente una giornata intensa di scatti e riprese.

I teleconverter 200mm e 400mm sono inclusi nella confezione?

No, i teleconverter fotografici e il kit professionale sono accessori opzionali, acquistabili separatamente in base alle esigenze di ripresa.

Quali sono le fonti di riferimento per le informazioni su X300 Ultra?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.