Home / MOBILE / Poste Italiane rinnova l’app: funzioni nascoste, sicurezza potenziata e servizi digitali più veloci

Nuova app Poste Italiane: cosa cambia per utenti, famiglie e pagamenti digitali

L’aggiornamento dell’app di Poste Italiane, disponibile da pochi giorni per Android e iOS, introduce funzioni che impattano direttamente sulla vita quotidiana di milioni di cittadini.

Gli utenti possono ora pagare il bollettino per il rilascio del passaporto direttamente da smartphone, consultare il cashback in modo immediato nel Pwallet e attivare strumenti di Parental Control dedicati ai minori.

L’obiettivo è ridurre tempi, code e passaggi intermedi, trasformando l’app in un hub unico per servizi postali, pagamenti e gestione dei figli Under 18, in linea con la progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici e finanziari italiani.

In sintesi:

Pagamento del bollettino per il passaporto direttamente nell’app Poste Italiane

Cashback visibile e organizzato nella sezione digitale Pwallet

Nuove funzioni dedicate agli Under 18 con Parental Control evoluto

Aggiornamento già disponibile su store Android e iOS

La possibilità di pagare dall’app il bollettino per il passaporto elimina uno dei colli di bottiglia più frequenti nelle pratiche amministrative.

Niente più necessità di recarsi allo sportello o di trovare un ufficio postale aperto: l’intera procedura di pagamento viene completata via smartphone, con ricevuta digitale immediatamente disponibile.

Per molti utenti questo significa integrare la prenotazione online dell’appuntamento presso la Questura con un flusso digitale coerente anche sul fronte dei pagamenti.

Dettaglio delle novità: Pwallet, cashback e strumenti per Under 18

La sezione Pwallet, portafoglio digitale dell’ecosistema Poste Italiane, diventa il centro di controllo del proprio risparmio.

Il cashback è ora consultabile direttamente da qui, offrendo una visione unificata di carte, buoni e vantaggi accumulati con le transazioni.

Questa integrazione riduce la frammentazione delle informazioni e permette agli utenti di monitorare con più consapevolezza l’effettivo beneficio economico generato dall’uso dei servizi digitali di Poste.

Rilevante anche la svolta sui servizi per i minori.

Le nuove funzioni dedicate agli Under 18 introducono un sistema strutturato di Parental Control, che consente ai genitori di definire limiti, autorizzazioni e modalità di utilizzo dell’app da parte dei figli.

In un contesto in cui carte prepagate, wallet digitali e acquisti online sono sempre più diffusi tra i giovanissimi, questa evoluzione risponde all’esigenza di coniugare educazione finanziaria, autonomia controllata e tutela.

L’aggiornamento, scaricabile dai principali store, conferma la strategia di Poste Italiane di concentrare in un’unica piattaforma servizi tradizionalmente fisici – come pagamenti di bollettini o gestione di prodotti finanziari – e nuovi strumenti digitali orientati alle famiglie, in linea con gli standard di sicurezza e affidabilità richiesti dall’utenza e dalle normative.

Impatto futuro: verso un hub digitale unico per servizi postali e finanziari

Le novità introdotte anticipano uno scenario in cui l’app di Poste Italiane potrà diventare punto d’accesso privilegiato ai servizi pubblici e finanziari quotidiani.

L’integrazione di pagamenti amministrativi, gestione del cashback e controlli parentali apre la strada a ulteriori sviluppi: dall’espansione dei pagamenti verso altri tributi, fino a funzioni educative dedicate ai giovani utenti.

Per chi utilizza già l’app, aggiornare subito la versione consente di testare in anticipo una piattaforma che punta a sostituire progressivamente molte operazioni allo sportello fisico.

FAQ

Come si paga il bollettino per il passaporto nell’app Poste Italiane?

È possibile effettuare il pagamento selezionando la funzione bollettini, inserendo dati richiesti e confermando tramite carta, conto BancoPosta o altri metodi abilitati.

Dove trovo il cashback nel mio Pwallet di Poste Italiane?

Il cashback è visibile entrando in Pwallet dall’app, nella sezione riepilogo strumenti di pagamento, dove sono mostrati importi maturati e disponibili.

Quali controlli hanno i genitori sulle funzioni Under 18?

I genitori possono impostare limiti di spesa, autorizzare operazioni, monitorare movimenti e bloccare temporaneamente l’accesso ai servizi sensibili.

L’aggiornamento dell’app è disponibile per tutti i dispositivi?

Sì, l’aggiornamento è disponibile sugli store ufficiali Android e iOS, compatibilmente con la versione minima richiesta dal sistema operativo.

Da dove provengono le informazioni su questo aggiornamento dell’app?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.