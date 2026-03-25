Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip, eliminato a sorpresa il concorrente più discusso

Grande Fratello Vip 2026, chi è stato eliminato il 24 marzo

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, in diretta da Cinecittà martedì 24 marzo, il televoto ha decretato il primo eliminato del reality condotto da Ilary Blasi. In nomination c’erano Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Paola Caruso, Francesca Manzini, Nicolò Brigante e Lucia Ilardo.

Il pubblico da casa ha scelto chi doveva lasciare la Casa, definendo così i nuovi equilibri del gioco e i rapporti tra i vipponi.

Il verdetto, arrivato in chiusura di serata, ha sorpreso parte del pubblico e lo stesso concorrente uscito, che si è congedato con un commento amaro ma lucido sulla propria esperienza televisiva.

In sintesi:

Dario Cassini è il primo eliminato del Grande Fratello Vip 2026 .

è il primo eliminato del . Televoto tra sette concorrenti, con salvataggi scaglionati durante la diretta.

Paola , Raimondo , Lucia , Nicolò e Marco risultano salvi dal pubblico.

, , , e risultano salvi dal pubblico. Cassini ottiene solo il 4,67% dei voti, risultato decisivo per l’uscita.

Nel vivo della diretta, Ilary Blasi annuncia il primo responso parziale del televoto: si salvano Paola Caruso, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo.

Restano così a rischio eliminazione Dario Cassini, Marco Berry, Francesca Manzini e Nicolò Brigante, con la tensione crescente in Casa e in studio.

Poco dopo, arrivano nuovi salvataggi: il pubblico decide di tenere dentro il gioco prima Nicolò Brigante e quindi Marco Berry, restringendo il ballottaggio finale a Dario Cassini e Francesca Manzini, entrambi volti noti del mondo dello spettacolo e protagonisti di queste prime giornate di reality.

Come è maturata l’eliminazione di Dario Cassini

Nel confronto decisivo, Ilary Blasi rientra in collegamento con la Casa per comunicare l’esito definitivo del televoto.

“Il pubblico ha deciso che ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2026 è Dario Cassini. Tu sei il primo eliminato, complimenti Francesca tu sei salva”, annuncia la conduttrice, sancendo l’uscita dell’attore e comico.

La reazione di Cassini è immediata e schietta. L’eliminato commenta così il verdetto: “Non me l’aspettavo, non sono strategico e disonesto. Mi dispiace lasciare qualcuno di loro e sapere che saranno in balia del farro e del tofu, ma credetemi col cuore in mano da ieri da quando si è verificata questa cosa, mi vanto di una cosa sola: pago le tasse, sono una persona onesta”.

Il dato del televoto fotografa il distacco: il pubblico lo salva soltanto con il 4,67%, percentuale insufficiente a garantirgli la permanenza in gioco. Un risultato che suggerisce una minore presa sul pubblico nelle prime fasi del programma, rispetto agli altri vipponi coinvolti nel ballottaggio, e che potrà incidere sulle future dinamiche di nomination.

Le conseguenze del verdetto sui futuri equilibri in Casa

L’uscita di Dario Cassini ridisegna subito strategie e alleanze all’interno del Grande Fratello Vip 2026.

L’eliminazione precoce di un comico con forte personalità lascia spazio a nuovi protagonismi tra i concorrenti rimasti, in particolare per figure mediaticamente forti come Paola Caruso, Raimondo Todaro e Francesca Manzini, appena scampata all’uscita.

Il verdetto, sostenuto da percentuali così nette, offre inoltre un primo termometro degli orientamenti del pubblico: premiati i profili percepiti come più spontanei e coinvolgenti nelle dinamiche di gruppo.

Le prossime nomination diventeranno quindi un banco di prova decisivo per capire se il consenso espresso in questa terza puntata troverà conferma o verrà ribaltato dalle nuove storyline che si svilupperanno nella Casa nelle settimane successive.

FAQ

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026 il 24 marzo?

È stato eliminato Dario Cassini, primo concorrente a lasciare la Casa nella terza puntata del 24 marzo 2026.

Con quale percentuale è uscito Dario Cassini dal Grande Fratello Vip?

Dario Cassini è stato eliminato perché il pubblico lo ha salvato solo con il 4,67% dei voti disponibili.

Chi sono i concorrenti salvi dopo il televoto del 24 marzo 2026?

Sono risultati salvi al televoto Paola Caruso, Raimondo Todaro, Lucia Ilardo, Nicolò Brigante e Marco Berry.

Chi conduce il Grande Fratello Vip 2026 e dove viene registrato?

Il Grande Fratello Vip 2026 è condotto da Ilary Blasi e viene registrato negli studi di Cinecittà a Roma.

Quali sono le fonti utilizzate per le notizie sul Grande Fratello Vip?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.