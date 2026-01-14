Belen sparita dalla serie di Fabrizio Corona: il retroscena che nessuno ti ha ancora raccontato

Assenza di Belen nella docuserie

Io Sono Notizia, su Netflix dal 9 gennaio, ripercorre luci e ombre di Fabrizio Corona, includendo testimonianze di figure chiave come Nina Moric e l’avvocato Ivano Chiesa. Nelle puntate emerge però un’assenza rilevante: quella di Belen Rodriguez, ex compagna di Corona e parte centrale del suo passato pubblico e privato.

La docuserie affronta la relazione tra il 2009 e il 2012 ma senza la voce diretta di Rodriguez, limitandosi alla prospettiva dell’ex “re dei paparazzi”. Corona ammette di aver usato le proprie storie sentimentali come leva di immagine e profitto, compresa quella con Belen, riconoscendo un conflitto tra sentimento e ossessione per il guadagno.

La scelta editoriale concentra il racconto sul protagonista, lasciando fuori la testimonianza della showgirl, nonostante il suo peso mediatico e la lunga esposizione pubblica della coppia. Il risultato è un quadro narrativo sbilanciato, in cui la cronaca dei fatti passa soprattutto dal filtro autorale di Corona, con rivelazioni che ridefiniscono la percezione di quella relazione e il suo impatto nell’ecosistema dello spettacolo.

Ipotesi e indiscrezioni sul mancato coinvolgimento

Secondo quanto riportato da Mow, a Belen Rodriguez sarebbe stata preclusa la possibilità di intervenire in Io Sono Notizia, nonostante il rilievo della sua figura nella traiettoria personale e mediatica di Fabrizio Corona. L’indiscrezione parla di un veto o di una scelta non riconducibile direttamente alla showgirl, che in passato aveva espresso pubblicamente vicinanza all’ex compagno.

Nel racconto televisivo, la relazione viene citata e incorniciata dal punto di vista di Corona, che ammette di aver orientato i rapporti sentimentali anche in funzione di visibilità e ritorno economico. L’assenza di testimonianza diretta di Rodriguez rafforza la centralità autoriale del protagonista e lascia irrisolte alcune sfumature sulla dinamica privata.

Il contesto produttivo della docuserie, focalizzato sul percorso di cadute e risalite del suo protagonista, suggerisce una linea narrativa che predilige una voce unica. L’eventuale esclusione di Belen, se confermata, appare coerente con l’impostazione monologica dell’opera e con l’obiettivo di consolidare la versione dei fatti come racconto d’autore.

Il rapporto attuale tra Corona e Rodriguez

Belen Rodriguez ha più volte manifestato sostegno pubblico a Fabrizio Corona, anche nei momenti più controversi, difendendolo quando la loro vita privata è finita sulle pagine dei giornali. In passato ha negato qualsiasi regia occulta dietro gli scatti intimi circolati, rivendicando autonomia di giudizio e fiducia personale.

Nella docuserie, però, la narrazione è filtrata dalla prospettiva di Corona, che ammette di aver strumentalizzato relazioni e sentimenti per visibilità e denaro, includendo la storia con Rodriguez. Una versione che ridimensiona l’idea di “favola mediatica” e introduce una lettura più cruda del legame.

Il rapporto tra i due, nato come relazione e poi assestato in un terreno di rispetto reciproco, resta segnato da questa asimmetria narrativa: lei pubblicamente protettiva, lui oggi più autocritico sulle proprie scelte. La distanza attuale appare misurata, senza scontri in piazza, ma con una memoria condivisa che continua a pesare sull’immagine di entrambi.

