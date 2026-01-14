Belen sparita dalla serie di Fabrizio Corona: il retroscena che nessuno ti ha ancora raccontato

Assenza di Belen nella docuserie

Io Sono Notizia, su Netflix dal 9 gennaio, ripercorre luci e ombre di Fabrizio Corona, includendo testimonianze di figure chiave come Nina Moric e l’avvocato Ivano Chiesa. Nelle puntate emerge però un’assenza rilevante: quella di Belen Rodriguez, ex compagna di Corona e parte centrale del suo passato pubblico e privato.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La docuserie affronta la relazione tra il 2009 e il 2012 ma senza la voce diretta di Rodriguez, limitandosi alla prospettiva dell’ex “re dei paparazzi”. Corona ammette di aver usato le proprie storie sentimentali come leva di immagine e profitto, compresa quella con Belen, riconoscendo un conflitto tra sentimento e ossessione per il guadagno.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La scelta editoriale concentra il racconto sul protagonista, lasciando fuori la testimonianza della showgirl, nonostante il suo peso mediatico e la lunga esposizione pubblica della coppia. Il risultato è un quadro narrativo sbilanciato, in cui la cronaca dei fatti passa soprattutto dal filtro autorale di Corona, con rivelazioni che ridefiniscono la percezione di quella relazione e il suo impatto nell’ecosistema dello spettacolo.

Ipotesi e indiscrezioni sul mancato coinvolgimento

Secondo quanto riportato da Mow, a Belen Rodriguez sarebbe stata preclusa la possibilità di intervenire in Io Sono Notizia, nonostante il rilievo della sua figura nella traiettoria personale e mediatica di Fabrizio Corona. L’indiscrezione parla di un veto o di una scelta non riconducibile direttamente alla showgirl, che in passato aveva espresso pubblicamente vicinanza all’ex compagno.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Nel racconto televisivo, la relazione viene citata e incorniciata dal punto di vista di Corona, che ammette di aver orientato i rapporti sentimentali anche in funzione di visibilità e ritorno economico. L’assenza di testimonianza diretta di Rodriguez rafforza la centralità autoriale del protagonista e lascia irrisolte alcune sfumature sulla dinamica privata.

Il contesto produttivo della docuserie, focalizzato sul percorso di cadute e risalite del suo protagonista, suggerisce una linea narrativa che predilige una voce unica. L’eventuale esclusione di Belen, se confermata, appare coerente con l’impostazione monologica dell’opera e con l’obiettivo di consolidare la versione dei fatti come racconto d’autore.

Il rapporto attuale tra Corona e Rodriguez

Belen Rodriguez ha più volte manifestato sostegno pubblico a Fabrizio Corona, anche nei momenti più controversi, difendendolo quando la loro vita privata è finita sulle pagine dei giornali. In passato ha negato qualsiasi regia occulta dietro gli scatti intimi circolati, rivendicando autonomia di giudizio e fiducia personale.

Nella docuserie, però, la narrazione è filtrata dalla prospettiva di Corona, che ammette di aver strumentalizzato relazioni e sentimenti per visibilità e denaro, includendo la storia con Rodriguez. Una versione che ridimensiona l’idea di “favola mediatica” e introduce una lettura più cruda del legame.

Il rapporto tra i due, nato come relazione e poi assestato in un terreno di rispetto reciproco, resta segnato da questa asimmetria narrativa: lei pubblicamente protettiva, lui oggi più autocritico sulle proprie scelte. La distanza attuale appare misurata, senza scontri in piazza, ma con una memoria condivisa che continua a pesare sull’immagine di entrambi.

FAQ

  • Qual è il focus della docuserie? Il percorso personale e mediatico di Fabrizio Corona, con taglio monologico.
  • Belen partecipa alla serie? No, la sua voce non è presente nelle puntate.
  • Come viene trattata la loro relazione? Dal punto di vista di Corona, che ammette l’uso mediatico dei rapporti.
  • Qual era la posizione pubblica di Belen? Ha difeso Corona in più occasioni, respingendo ipotesi di manovre sui media.
  • Ci sono indiscrezioni sull’esclusione? Sì, un’indiscrezione di Mow ipotizza un veto o una scelta non dipendente da Rodriguez.
  • Il rapporto oggi com’è? Improntato al rispetto, con distanza e narrazione sbilanciata dalla prospettiva di Corona.
  • Qual è la fonte citata per i rumor? L’indicazione arriva da Mow, menzionata nelle ricostruzioni giornalistiche.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com