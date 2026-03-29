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Telemarketing nullo senza consenso, cambiano le regole per luce e gas

Telemarketing nullo senza consenso, cambiano le regole per luce e gas

Dl Bollette 2026, stop al telemarketing selvaggio su luce e gas

Il Dl Bollette 21/2026, atteso in Aula a Montecitorio il 30 marzo e poi al Senato, introduce un divieto netto: senza consenso esplicito preventivo non sarà più possibile proporre telefonicamente contratti di luce e gas.
La stretta colpisce il telemarketing selvaggio e le vendite aggressive che da anni affliggono famiglie e imprese.
Nel mirino soprattutto i call center che operano ai limiti della legalità, mentre restano invariati i regimi per telefonia, internet e settore bancario, ancora regolati da Gdpr e Registro pubblico delle opposizioni.

In sintesi:

  • Stop alle chiamate commerciali su luce e gas senza consenso preventivo tracciabile.
  • Telemarketing energetico consentito solo su richiesta esplicita o rapporto già attivo.
  • Nessun cambiamento immediato per telefonia, internet e servizi bancari.
  • Aziende obbligate a sistemi certificati di raccolta e gestione dei consensi.

Nuove regole su luce e gas e limiti del giro di vite

Le norme approvate in Commissione alla Camera ridefiniscono il perimetro del teleselling energetico.
Le chiamate commerciali per offerte di luce e gas restano ammesse solo se l’utente le ha richieste esplicitamente, per esempio tramite sito o form online, oppure se esiste già un rapporto contrattuale e il cliente ha prestato uno specifico consenso a ricevere proposte telefoniche.
In assenza di queste condizioni, il contatto telefonico diventa illegittimo, aprendo la strada a possibili interventi di Garante Privacy e autorità di vigilanza sui mercati energetici.

Il divieto non viene esteso al comparto telecomunicazioni (telefonia e internet), dove continuano a valere le regole generali su privacy, Gdpr e Registro pubblico delle opposizioni, né al settore bancario, in cui proseguiranno le telefonate per proporre prestiti quando la liquidità è bassa o prodotti di investimento quando i depositi sono elevati.
Proprio questa asimmetria regolatoria apre un fronte di possibile contenzioso e futuri interventi correttivi da parte del legislatore.

Impatto sul mercato del teleselling e scenari futuri

L’Associazione Consumatori Consumerismo no profit definisce la riforma un vero “tsunami” per il telemarketing energetico.
È attesa una drastica riduzione delle chiamate indesiderate, maggiore trasparenza nelle offerte e il progressivo abbandono delle pratiche più aggressive o ingannevoli che hanno minato la fiducia verso i grandi operatori di luce e gas.
Le società saranno costrette a ristrutturare le reti di vendita telefonica, investendo in sistemi certificati di tracciamento del consenso e in canali digitali più rispettosi dei diritti degli utenti.

Nel medio periodo, la stretta potrebbe favorire forme di intermediazione più qualificate (broker energetici, sportelli fisici, comparatori online regolati) e una maggiore consapevolezza dei consumatori sulle condizioni contrattuali.
La scelta di intervenire solo sull’energia, però, lascia aperta la questione di un coordinamento organico tra telemarketing, servizi finanziari e Tlc: un possibile terreno di riforma futura che potrebbe definire uno standard unico di consenso per tutte le chiamate commerciali.

FAQ

Cosa cambia subito per le chiamate commerciali su luce e gas?

Cambia che, con il Dl Bollette 21/2026, le offerte telefoniche su luce e gas senza consenso esplicito preventivo diventano illegittime e teoricamente sanzionabili.

Posso ancora ricevere offerte luce e gas se lo desidero?

Sì, è possibile. Basta richiedere esplicitamente informazioni o offerte tramite sito, form online o dare consenso telefonico documentato all’operatore energetico.

Le nuove regole valgono anche per telefonia e internet?

No, non ancora. Per telefonia e internet restano in vigore Gdpr, privacy nazionale e Registro pubblico delle opposizioni, senza ulteriori divieti specifici.

Come posso difendermi dalle chiamate indesiderate residue?

Serve iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, revocare consensi dati in passato e segnalare violazioni ad Autorità Garante Privacy e associazioni consumatori.

Quali sono le fonti dell’analisi su Dl Bollette e telemarketing?

Le informazioni derivano da elaborazione redazionale di notizie diffuse congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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